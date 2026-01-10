El internet de Elon Musk no para de crecer: Starlink tendrá el doble de satélites en órbita

La FCC aprobó la expansión de la constelación Starlink hasta un total de 15.000 satélites en los próximos años. (SpaceX)

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos autorizó a SpaceX a desplegar 7.500 satélites adicionales de segunda generación para el servicio de internet Starlink, lo que permitirá alcanzar una constelación global de 15.000 satélites en los próximos años. Esta decisión representa un salto sin precedentes en la capacidad satelital de la empresa dirigida por Elon Musk y marca una nueva etapa en la expansión de la conectividad a nivel internacional.

La FCC comunicó que, con esta aprobación, SpaceX podrá operar una red de satélites Gen2 mejorada, con capacidad de utilizar cinco bandas de frecuencia distintas y la posibilidad de actualizar sus equipos en órbita. El organismo también levantó restricciones previas que limitaban la superposición de cobertura y la ampliación de capacidad técnica.

“Esta autorización de la FCC es un punto de inflexión para habilitar servicios de próxima generación”, afirmó el presidente de la agencia, Brendan Carr. La aprobación permitirá que Starlink ofrezca conectividad directa a dispositivos móviles fuera de Estados Unidos y cobertura suplementaria dentro del país, incluyendo velocidades de internet de hasta 1 gigabit por segundo.

SpaceX, empresa de Elon Musk, podrá operar satélites Gen2 mejorados, con nuevas bandas de frecuencia y capacidad de actualización en órbita. (Europa Press)

Según reportó Reuters, SpaceX había solicitado autorización para lanzar cerca de 30.000 satélites pero, por el momento, la FCC solo aprobó la mitad de ese número. “Consideramos que la autorización para satélites adicionales es de interés público, incluso cuando los satélites Gen2 mejorados aún no han sido probados en órbita”, señaló el organismo regulador. La comisión pospuso la aprobación para los restantes 14.988 satélites, en especial los que operarían a más de 600 kilómetros de altitud.

Para mantener la licencia, la compañía debe colocar el 50% de los satélites autorizados en órbita y operativos antes del 1 de diciembre de 2028, y completar el despliegue antes de diciembre de 2031. Además, deberá terminar la puesta en órbita de los 7.500 satélites de primera generación antes de noviembre de 2027.

La configuración de la red también será objeto de ajustes. Starlink anunció que planea reducir la altitud de todos sus satélites que orbitan a 550 kilómetros para ubicarlos a 480 kilómetros durante 2026. Esta medida busca mejorar los niveles de seguridad en el espacio y reducir riesgos de colisiones.

SpaceX debe poner en órbita la mitad de los satélites autorizados antes de diciembre de 2028 para mantener la licencia. (SpaceX)

En diciembre, la empresa informó que uno de sus satélites sufrió una anomalía en órbita y generó una “pequeña” cantidad de desechos espaciales tras perder contacto a 418 kilómetros de altitud, un incidente poco habitual en la industria.

Actualmente, SpaceX opera la mayor red de satélites del mundo, con aproximadamente 9.400 unidades en funcionamiento que brindan servicios de internet de banda ancha a consumidores, gobiernos y empresas en numerosas regiones. La competencia en el sector satelital es un tema de debate recurrente en el entorno regulatorio estadounidense.

La anterior responsable de la FCC, Jessica Rosenworcel, instó en 2024 a fomentar más alternativas al dominio de Starlink, que en ese momento controlaba cerca de dos tercios de los satélites activos.

La autorización permitirá brindar conectividad directa a dispositivos móviles y velocidades de hasta 1 gigabit por segundo. (Reuters)

La expansión de Starlink avanza en paralelo con el desarrollo de nuevas tecnologías para la conectividad global y la ampliación de servicios directos a dispositivos móviles. Con la luz verde para duplicar su flota de satélites, la compañía de Elon Musk se posiciona para fortalecer su presencia en la industria de las telecomunicaciones espaciales y responder a una demanda creciente de internet de alta velocidad en zonas remotas y urbanas.