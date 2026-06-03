Cómo será la “triple inauguración” del Mundial 2026: los famosos artistas que estarán presentes en las tres sedes

El Mundial tendrá tres sedes y cada país hará una ceremonia inaugural (REUTERS/Eduardo Muñoz)

El Mundial 2026 tendrá una apertura sin precedentes: tres ceremonias inaugurales, una por cada país sede, que marcarán el inicio del primer torneo con 48 selecciones y 104 partidos. La FIFA confirmó los artistas y los detalles de cada espectáculo, que combinarán música, cultura y puestas en escena de gran escala.

El torneo arranca el jueves 11 de junio en Ciudad de México, donde el Estadio Azteca albergará el partido inaugural entre México y Sudáfrica. La ceremonia comenzará 90 minutos antes del pitido inicial, a las 14:30 (hora argentina), con un espectáculo que la FIFA describió como cargado de “sonido, color y significado”. El cartel de artistas incluye a Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla, esta última como guiño al equipo rival.

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La propuesta apuesta por una mezcla de géneros y generaciones: desde la música tradicional mexicana y la cumbia hasta el pop latino y el urbano, con un despliegue visual inspirado en el papel picado. El Azteca se convierte así en el único estadio del mundo en haber sido sede de la ceremonia inaugural en tres Mundiales distintos: 1970, 1986 y 2026.

Los Ángeles Azules estarán en la inauguración mexicana del Mundial (Gentileza Prensa)

Al día siguiente, el viernes 12 de junio, la apertura se duplica. Canadá será el primero en celebrar su ceremonia, a las 14:30 de Argentina, en el Estadio Toronto. Según el comunicado oficial de la FIFA, el espectáculo estará protagonizado por Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, William Prince y Sanjoy, entre otros.

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A diferencia del concepto mexicano, la propuesta canadiense se inspira en el multiculturalismo y la diversidad del país, con un mosaico artístico que reinterpreta el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA como símbolo de unidad. “La ceremonia de apertura en Toronto será un reflejo inconfundible de la identidad de Canadá”, afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el comunicado oficial.

“A través de la música, la cultura y presentaciones inolvidables, le daremos la bienvenida al mundo con una celebración que es típica de Canadá, pero que, al mismo tiempo, está conectada a una historia más grande que se desarrolla en México y Estados Unidos. El momento en el que Canadá ocupe su lugar en el mayor espectáculo del fútbol será uno de orgullo, unidad y emoción”, agregó Infantino.

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Michael Bublé será parte de la iauguración candadiense (REUTERS/Vincenzo Livieri)

Tras la ceremonia, Canadá enfrentará a Bosnia y Herzegovina en lo que será el primer partido de la selección local en un Mundial disputado en su propio país. Vale recordar que sus anteriores participaciones fueron en México 1986 y Qatar 2022.

Esa misma noche, Estados Unidos cerrará el ciclo de aperturas en el SoFi Stadium de Los Ángeles, 90 minutos antes del partido entre la selección local y Paraguay, pactado para las 22 de Argentina. El cartel confirmado incluye a Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, quien también participó en la ceremonia mexicana. La FIFA señaló que podrían anunciarse más invitados especiales en las semanas previas al evento.

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El espectáculo de Los Ángeles estará inspirado en la ciudad como capital del entretenimiento, con una puesta en escena que combinará música, cultura pop y tecnología. La presencia de LISA marcará un hito: será una de las principales representantes del K-pop en una ceremonia inaugural mundialista.

Katy Perry es una de las artistas que estarán presentes en la iauguración en Estados Unidos (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles, estas ceremonias unirán la música, la cultura y el futbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo. Es una forma poderosa de comenzar una celebración verdaderamente global”, sostuvo el presidente de la FIFA-

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Las tres ceremonias fueron desarrolladas en colaboración creativa con Balich Wonder Studio y responden a una visión compartida que, según la FIFA, busca reflejar tanto la identidad única de cada país anfitrión como la narrativa común del torneo. En todos los casos, las puertas de los estadios abrirán cuatro horas antes del inicio de los partidos, con actividades, premios y entretenimiento previo.