El Estado reporta 23,925 transportes con el limitador de velocidad en Guatemala

Una pantalla de televisión muestra el titular sobre el informe estatal que detalla 23.925 transportes equipados con limitadores de velocidad en Guatemala, con un mapa del país en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Sistema Limitador de Velocidad ya está instalado en 23,925 vehículos de transporte en Guatemala al 20 de mayo de 2026, según la Dirección General de Transportes, en una expansión que el Estado vincula con la reducción de accidentes y con el cumplimiento obligatorio de la norma que rige desde el 2 de marzo.

La cifra implica un salto frente al cierre de 2025, cuando se reportaban 10,790 unidades con ese mecanismo. La diferencia supera los 13 mil vehículos con el dispositivo, de acuerdo con la DGT.

El aumento también contrasta con el mismo período del año anterior, cuando la DGT registraba apenas 63 vehículos con el sistema. Ese dato, difundido por Diario de Centro América, fue presentado como muestra del impulso institucional para ampliar su uso.

PUBLICIDAD

El transporte de carga concentra la mayor parte de las unidades con el dispositivo

Del total contabilizado hasta el 20 de mayo, 22,058 vehículos corresponden al transporte de carga y 1,867 al transporte colectivo, según la Dirección General de Transportes.

La distribución muestra que la adopción del sistema se concentra en los segmentos que, de acuerdo con registros de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, aparecen con mayor frecuencia en hechos de tránsito.

La imagen ilustra diversos sistemas de reguladores de velocidad, mostrando sus aplicaciones en automóviles, barcos, trenes, aeronaves y cintas transportadoras industriales para un control preciso y seguro del movimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La instalación del SLV forma parte de los esfuerzos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para reducir la siniestralidad en carretera, un problema que, según la información oficial, cobra miles de vidas en el país. El CIV sostiene que el dispositivo no resuelve por sí solo los accidentes, pero sí constituye una herramienta para disminuirlos.

PUBLICIDAD

Los datos mensuales publicados por Diario de Centro América muestran un crecimiento sostenido durante los primeros meses de 2026. En enero se incorporaron 593 unidades; en febrero, 2,777; en marzo, 4,551; en abril, 4,296; y mayo cerró con 1,048 vehículos.

El primer trimestre fue el período en que más unidades de transporte se sumaron a la medida obligatoria, según esos registros. El comportamiento de los datos fue presentado como una señal del interés del sector transportista por ajustarse a la disposición y favorecer la seguridad vial.

El Gobierno mantiene la exigencia y refuerza la revisión técnica

La obligación de instalar el sistema limitador de velocidad ya está vigente y el Gobierno de Guatemala mantiene su decisión de hacerla cumplir. Esa postura, se sostiene desde la publicación de la gradación de multas en el diario oficial el pasado 2 de marzo.

PUBLICIDAD

La respuesta directa a la exigencia es esta: los transportistas deben incorporar el SLV en las unidades alcanzadas por la norma y cumplir ante la DGT con un certificado de funcionalidad de revisión física y mecánica. Ese documento acredita que los vehículos operan en condiciones aptas.

La evaluación para obtener el certificado incluye la revisión de frenos, luces, neumáticos, carrocería, dirección, estado del motor, modificaciones, velocímetro, bitácora de servicios y el propio sistema limitador de velocidad. Según el texto fuente, ese control integra el paquete de medidas orientadas a reducir la incidencia de accidentes en la red vial nacional.

Aunque la tendencia de adopción ha sido ascendente, todavía queda una parte importante del parque vehicular pendiente de instalar el sistema. Frente a ese escenario, Provial fortalece sus sedes regionales para acelerar los procesos técnicos vinculados con la implementación del mecanismo.

PUBLICIDAD

El objetivo de ese refuerzo es descentralizar los trámites relacionados con el SLV y facilitar el acompañamiento técnico para que más vehículos cuenten con el dispositivo. A ese esquema se suman operativos conjuntos entre la DGT y Provial.

El Gobierno también mantiene abiertas mesas técnicas con el sector transportista para abordar el cumplimiento de los sistemas limitadores de velocidad en las unidades de transporte. Según el texto oficial, el Ejecutivo sostiene el diálogo, pero no modifica su decisión de exigir la aplicación de la norma.