Guatemala

El Estado reporta 23,925 transportes con el limitador de velocidad en Guatemala

La Dirección General de Transportes informó que, al 20 de mayo de 2026, se amplió la instalación del mecanismo obligatorio, en un plan asociado a bajar percances viales desde que rige la exigencia

Guardar
Google icon
Pantalla de televisión con titular sobre el informe de 23.925 transportes con limitador de velocidad en Guatemala, y un mapa geográfico de fondo.
Una pantalla de televisión muestra el titular sobre el informe estatal que detalla 23.925 transportes equipados con limitadores de velocidad en Guatemala, con un mapa del país en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Sistema Limitador de Velocidad ya está instalado en 23,925 vehículos de transporte en Guatemala al 20 de mayo de 2026, según la Dirección General de Transportes, en una expansión que el Estado vincula con la reducción de accidentes y con el cumplimiento obligatorio de la norma que rige desde el 2 de marzo.

La cifra implica un salto frente al cierre de 2025, cuando se reportaban 10,790 unidades con ese mecanismo. La diferencia supera los 13 mil vehículos con el dispositivo, de acuerdo con la DGT.

El aumento también contrasta con el mismo período del año anterior, cuando la DGT registraba apenas 63 vehículos con el sistema. Ese dato, difundido por Diario de Centro América, fue presentado como muestra del impulso institucional para ampliar su uso.

PUBLICIDAD

El transporte de carga concentra la mayor parte de las unidades con el dispositivo

Del total contabilizado hasta el 20 de mayo, 22,058 vehículos corresponden al transporte de carga y 1,867 al transporte colectivo, según la Dirección General de Transportes.

La distribución muestra que la adopción del sistema se concentra en los segmentos que, de acuerdo con registros de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, aparecen con mayor frecuencia en hechos de tránsito.

Diagrama central de un gobernador de velocidad y seis paneles con esquemas de su aplicación en coches, barcos, trenes, aviones y un transportador industrial.
La imagen ilustra diversos sistemas de reguladores de velocidad, mostrando sus aplicaciones en automóviles, barcos, trenes, aeronaves y cintas transportadoras industriales para un control preciso y seguro del movimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La instalación del SLV forma parte de los esfuerzos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para reducir la siniestralidad en carretera, un problema que, según la información oficial, cobra miles de vidas en el país. El CIV sostiene que el dispositivo no resuelve por sí solo los accidentes, pero sí constituye una herramienta para disminuirlos.

PUBLICIDAD

Los datos mensuales publicados por Diario de Centro América muestran un crecimiento sostenido durante los primeros meses de 2026. En enero se incorporaron 593 unidades; en febrero, 2,777; en marzo, 4,551; en abril, 4,296; y mayo cerró con 1,048 vehículos.

El primer trimestre fue el período en que más unidades de transporte se sumaron a la medida obligatoria, según esos registros. El comportamiento de los datos fue presentado como una señal del interés del sector transportista por ajustarse a la disposición y favorecer la seguridad vial.

El Gobierno mantiene la exigencia y refuerza la revisión técnica

La obligación de instalar el sistema limitador de velocidad ya está vigente y el Gobierno de Guatemala mantiene su decisión de hacerla cumplir. Esa postura, se sostiene desde la publicación de la gradación de multas en el diario oficial el pasado 2 de marzo.

La respuesta directa a la exigencia es esta: los transportistas deben incorporar el SLV en las unidades alcanzadas por la norma y cumplir ante la DGT con un certificado de funcionalidad de revisión física y mecánica. Ese documento acredita que los vehículos operan en condiciones aptas.

La evaluación para obtener el certificado incluye la revisión de frenos, luces, neumáticos, carrocería, dirección, estado del motor, modificaciones, velocímetro, bitácora de servicios y el propio sistema limitador de velocidad. Según el texto fuente, ese control integra el paquete de medidas orientadas a reducir la incidencia de accidentes en la red vial nacional.

Aunque la tendencia de adopción ha sido ascendente, todavía queda una parte importante del parque vehicular pendiente de instalar el sistema. Frente a ese escenario, Provial fortalece sus sedes regionales para acelerar los procesos técnicos vinculados con la implementación del mecanismo.

El objetivo de ese refuerzo es descentralizar los trámites relacionados con el SLV y facilitar el acompañamiento técnico para que más vehículos cuenten con el dispositivo. A ese esquema se suman operativos conjuntos entre la DGT y Provial.

El Gobierno también mantiene abiertas mesas técnicas con el sector transportista para abordar el cumplimiento de los sistemas limitadores de velocidad en las unidades de transporte. Según el texto oficial, el Ejecutivo sostiene el diálogo, pero no modifica su decisión de exigir la aplicación de la norma.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloQuetzaltenango, Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las lluvias y los vientos dejan emergencias en cuatro departamentos de Guatemala

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres reportó inundaciones, derrumbes y daños en viviendas en Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula y El Progreso, con atención a afectados y evaluación en curso

Las lluvias y los vientos dejan emergencias en cuatro departamentos de Guatemala

Cambios en el Servicio Exterior de Costa Rica abren 13 salidas en 2026 y dejan vacantes en destinos estratégicos

La gestión de Laura Fernández Delgado acelera relevos en sedes clave, pero varios reemplazos siguen sin confirmación oficial mientras aparecen nombres con peso político y trayectoria diplomática

Cambios en el Servicio Exterior de Costa Rica abren 13 salidas en 2026 y dejan vacantes en destinos estratégicos

Policía detiene en aeropuerto salvadoreño a prófugo con orden de captura por homicidio desde 2007

El arresto se concretó cerca de la medianoche del martes en la terminal aérea principal, luego de que los controles migratorios e inteligencia detectaran a una persona reclamada por un tribunal de Sensuntepeque, Cabañas

Policía detiene en aeropuerto salvadoreño a prófugo con orden de captura por homicidio desde 2007

El último puerto de “Macho Coca”: La caída del capo que transformó el Caribe costarricense

El hombre que empezó como un discreto pescador caribeño terminó convirtiéndose en “Macho Coca”, un capo de 62 años cuya ambición transformó a Costa Rica en un eslabón clave del narcotráfico internacional

El último puerto de “Macho Coca”: La caída del capo que transformó el Caribe costarricense

El Congreso de Guatemala aprueba una ampliación presupuestaria y compras por excepción para el Tribunal Supremo Electoral

La medida, avalada de urgencia nacional, busca reforzar la operación del órgano comicial en 2026 y dejar lista la organización de los comicios de 2027, con saldos trasladables al año siguiente

El Congreso de Guatemala aprueba una ampliación presupuestaria y compras por excepción para el Tribunal Supremo Electoral

TECNO

Cómo participar en Solve for Tomorrow, el concurso que apoya proyectos escolares tecnológicos

Cómo participar en Solve for Tomorrow, el concurso que apoya proyectos escolares tecnológicos

Colombia ante la computación cuántica: 53% de los ejecutivos la ve como el futuro, pero pocos se preparan

Así es como las personas ciegas podrían recuperar la vista gracias a la IA

La función oculta de WhatsApp para iniciar chats sin agregar contactos en la agenda

Así puedes descargar gratis Winexy en Steam, el juego de habilidad y rompecabezas en 3D

ENTRETENIMIENTO

El exnovio de Rumer Willis negó las acusaciones de maltrato en plena disputa por su hija

El exnovio de Rumer Willis negó las acusaciones de maltrato en plena disputa por su hija

Cara Delevingne contó cómo empezó a vender drogas a los 14 años en plena espiral de consumo: “Vendía la mitad, consumía el resto”

Murió Peabo Bryson, la inolvidable voz de “Un mundo ideal” y “ La Bella y la Bestia”, a los 75 años

Wil Wheaton, estrella de ‘Star Trek’, recuerda su paso por The ‘Big Bang Theory’: “Cambió mi vida”

“Backrooms” rompe la taquilla de A24 en seis días y ya dejó atrás a “Marty Supreme”

MUNDO

Estados Unidos exige el control del uranio iraní como condición para cualquier acuerdo de paz

Estados Unidos exige el control del uranio iraní como condición para cualquier acuerdo de paz

Alemania, Francia y el Reino Unido esbozan un plan para entablar conversaciones con Putin sobre Ucrania

Así quedó el aeropuerto de Kuwait tras el ataque iraní con drones y misiles que dejó al menos un muerto

Rutte confirmó que Ucrania sigue recibiendo antimisiles regularmente pese a la guerra en Irán

De monedas romanas a cerámicas medievales: encuentran 1700 años de historia bajo la plaza de Notre Dame