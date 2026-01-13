Dispositivos que nunca se deben conectar el puerto USB del televisor

Los puertos USB de los televisores tienen una capacidad de energía muy limitada en comparación con las computadoras portátiles y de escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los puertos USB de los televisores se han convertido en una presencia habitual en los hogares, permitiendo que los usuarios conecten una variedad de dispositivos externos. Sin embargo, lo que a primera vista parece una posibilidad sin riesgos puede convertirse en una fuente de problemas graves.

Los especialistas advierten que existen ciertos aparatos electrónicos que nunca deberían conectarse al USB de una televisión, ya que pueden causar desde fallos ocasionales hasta daños permanentes en el equipo.

Cuáles son las limitaciones técnicas del USB en televisores

A diferencia de los ordenadores personales o las laptops, los televisores inteligentes cuentan con puertos USB que tienen una capacidad de energía mucho más limitada. Mientras que en una computadora es posible encontrar puertos capaces de suministrar hasta 100 vatios (W), en los televisores esta cifra suele situarse entre 2,5 W y 4,5 W.

Esto significa que muchos dispositivos actuales, diseñados para cargarse o funcionar con mayor potencia, no recibirán la energía necesaria desde el televisor. En muchos casos, la salida eléctrica del puerto USB del televisor es de 0,5 amperios o incluso menos, muy por debajo de lo que requieren dispositivos más complejos.

Intentar recargar baterías externas desde el USB del televisor provoca fluctuaciones eléctricas que pueden dañar tanto el puerto como otros componentes internos. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Este déficit energético no solo impide que ciertos dispositivos funcionen correctamente, sino que también puede provocar un sobrecalentamiento del televisor, fallos en la placa interna e incluso la degradación o quema del puerto USB. Es un riesgo que aumenta cuando se conectan artículos que superan el consumo previsto para ese tipo de entrada.

Qué dispositivos no se deben conectar al USB del televisor

Teléfonos, tablets y cargadores

Uno de los errores más frecuentes es intentar cargar teléfonos móviles, tablets o incluso consolas de videojuegos portátiles directamente desde el USB del televisor. Estos dispositivos requieren mucha más energía de la que la televisión puede ofrecer.

El resultado más habitual es una carga sumamente lenta, pero lo más grave puede ser la sobrecarga del puerto, el sobrecalentamiento de los circuitos internos e incluso daños irreversibles en la placa principal del televisor.

Algunos usuarios también intentan recargar baterías externas (power banks) aprovechando el puerto USB del televisor. Esta práctica es especialmente peligrosa, pues si el televisor no puede regular la demanda, se generan fluctuaciones eléctricas que pueden dañar tanto el puerto como otros componentes internos del aparato.

Dispositivos USB que generan calor, como ventiladores calefactores o calentadores de tazas, incrementan el peligro de deformaciones y quemaduras en los circuitos del televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el uso de cables en mal estado o accesorios sin protección eléctrica adecuada puede enviar picos de tensión capaces de afectar el funcionamiento del televisor.

Accesorios baratos y dispositivos sin certificación

Los expertos subrayan la importancia de evitar la conexión de accesorios baratos o de dudosa procedencia. Entre estos suelen encontrarse tiras LED, pequeños ventiladores USB, lámparas y dispositivos decorativos que, en muchos casos, no cumplen con los estándares eléctricos mínimos. Al no estar diseñados para respetar los límites de seguridad, pueden provocar problemas serios, desde cortocircuitos hasta daños en los circuitos internos del televisor. La falta de regulación y control de calidad en estos productos incrementa el peligro de accidentes eléctricos y reduce la vida útil tanto del accesorio como del propio televisor.

Dispositivos que generan calor

Ciertos aparatos diseñados para generar calor, como ventiladores con función de calefacción, calentadores de tazas y almohadillas térmicas USB, nunca deberían conectarse al televisor. Los puertos USB de las televisiones se encuentran habitualmente cerca de circuitos sensibles y cuentan con una capacidad de disipación térmica mínima.

El calor excesivo puede deformar el plástico del puerto, quemar las pistas de la placa interna, provocar cortocircuitos y reducir drásticamente la vida útil de los componentes. Como regla, cualquier aparato que se caliente en funcionamiento representa un riesgo inaceptable para la integridad del televisor.

El uso de hubs USB sin alimentación propia recarga el consumo en el televisor y genera apagones, errores de lectura y deterioro del conector USB. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Unidades ópticas externas y hubs sin alimentación propia

Conectar unidades de CD o DVD externas mediante USB tampoco es recomendable. Los televisores no cuentan con los controladores necesarios para gestionar estos dispositivos, lo que puede llevar a bloqueos del sistema, reinicios espontáneos o ralentización en el funcionamiento del televisor.

Además, estos intentos suponen un consumo energético adicional que el televisor no está preparado para asumir.

Otro error común es la utilización de hubs USB no alimentados externamente. Al conectar varios dispositivos a un hub que no tiene su propia fuente de alimentación, toda la energía proviene del puerto del televisor, lo que puede causar apagones intermitentes, errores de lectura en memorias externas y, finalmente, el deterioro gradual del conector USB del televisor.

Si resulta imprescindible usar un hub, debe asegurarse de que cuente con una fuente de alimentación independiente y de comprobar la capacidad energética de la televisión.