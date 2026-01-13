Tecno

Dispositivos que nunca se deben conectar el puerto USB del televisor

Este tipo de puertos están diseñados con ciertas limitaciones, por lo que su mal uso puede generar sobrecalentamiento

Guardar
Los puertos USB de los
Los puertos USB de los televisores tienen una capacidad de energía muy limitada en comparación con las computadoras portátiles y de escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los puertos USB de los televisores se han convertido en una presencia habitual en los hogares, permitiendo que los usuarios conecten una variedad de dispositivos externos. Sin embargo, lo que a primera vista parece una posibilidad sin riesgos puede convertirse en una fuente de problemas graves.

Los especialistas advierten que existen ciertos aparatos electrónicos que nunca deberían conectarse al USB de una televisión, ya que pueden causar desde fallos ocasionales hasta daños permanentes en el equipo.

Cuáles son las limitaciones técnicas del USB en televisores

A diferencia de los ordenadores personales o las laptops, los televisores inteligentes cuentan con puertos USB que tienen una capacidad de energía mucho más limitada. Mientras que en una computadora es posible encontrar puertos capaces de suministrar hasta 100 vatios (W), en los televisores esta cifra suele situarse entre 2,5 W y 4,5 W.

Esto significa que muchos dispositivos actuales, diseñados para cargarse o funcionar con mayor potencia, no recibirán la energía necesaria desde el televisor. En muchos casos, la salida eléctrica del puerto USB del televisor es de 0,5 amperios o incluso menos, muy por debajo de lo que requieren dispositivos más complejos.

Intentar recargar baterías externas desde
Intentar recargar baterías externas desde el USB del televisor provoca fluctuaciones eléctricas que pueden dañar tanto el puerto como otros componentes internos. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Este déficit energético no solo impide que ciertos dispositivos funcionen correctamente, sino que también puede provocar un sobrecalentamiento del televisor, fallos en la placa interna e incluso la degradación o quema del puerto USB. Es un riesgo que aumenta cuando se conectan artículos que superan el consumo previsto para ese tipo de entrada.

Qué dispositivos no se deben conectar al USB del televisor

  • Teléfonos, tablets y cargadores

Uno de los errores más frecuentes es intentar cargar teléfonos móviles, tablets o incluso consolas de videojuegos portátiles directamente desde el USB del televisor. Estos dispositivos requieren mucha más energía de la que la televisión puede ofrecer.

El resultado más habitual es una carga sumamente lenta, pero lo más grave puede ser la sobrecarga del puerto, el sobrecalentamiento de los circuitos internos e incluso daños irreversibles en la placa principal del televisor.

Algunos usuarios también intentan recargar baterías externas (power banks) aprovechando el puerto USB del televisor. Esta práctica es especialmente peligrosa, pues si el televisor no puede regular la demanda, se generan fluctuaciones eléctricas que pueden dañar tanto el puerto como otros componentes internos del aparato.

Dispositivos USB que generan calor,
Dispositivos USB que generan calor, como ventiladores calefactores o calentadores de tazas, incrementan el peligro de deformaciones y quemaduras en los circuitos del televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el uso de cables en mal estado o accesorios sin protección eléctrica adecuada puede enviar picos de tensión capaces de afectar el funcionamiento del televisor.

  • Accesorios baratos y dispositivos sin certificación

Los expertos subrayan la importancia de evitar la conexión de accesorios baratos o de dudosa procedencia. Entre estos suelen encontrarse tiras LED, pequeños ventiladores USB, lámparas y dispositivos decorativos que, en muchos casos, no cumplen con los estándares eléctricos mínimos. Al no estar diseñados para respetar los límites de seguridad, pueden provocar problemas serios, desde cortocircuitos hasta daños en los circuitos internos del televisor. La falta de regulación y control de calidad en estos productos incrementa el peligro de accidentes eléctricos y reduce la vida útil tanto del accesorio como del propio televisor.

  • Dispositivos que generan calor

Ciertos aparatos diseñados para generar calor, como ventiladores con función de calefacción, calentadores de tazas y almohadillas térmicas USB, nunca deberían conectarse al televisor. Los puertos USB de las televisiones se encuentran habitualmente cerca de circuitos sensibles y cuentan con una capacidad de disipación térmica mínima.

El calor excesivo puede deformar el plástico del puerto, quemar las pistas de la placa interna, provocar cortocircuitos y reducir drásticamente la vida útil de los componentes. Como regla, cualquier aparato que se caliente en funcionamiento representa un riesgo inaceptable para la integridad del televisor.

El uso de hubs USB
El uso de hubs USB sin alimentación propia recarga el consumo en el televisor y genera apagones, errores de lectura y deterioro del conector USB. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Unidades ópticas externas y hubs sin alimentación propia

Conectar unidades de CD o DVD externas mediante USB tampoco es recomendable. Los televisores no cuentan con los controladores necesarios para gestionar estos dispositivos, lo que puede llevar a bloqueos del sistema, reinicios espontáneos o ralentización en el funcionamiento del televisor.

Además, estos intentos suponen un consumo energético adicional que el televisor no está preparado para asumir.

Otro error común es la utilización de hubs USB no alimentados externamente. Al conectar varios dispositivos a un hub que no tiene su propia fuente de alimentación, toda la energía proviene del puerto del televisor, lo que puede causar apagones intermitentes, errores de lectura en memorias externas y, finalmente, el deterioro gradual del conector USB del televisor.

Si resulta imprescindible usar un hub, debe asegurarse de que cuente con una fuente de alimentación independiente y de comprobar la capacidad energética de la televisión.

Temas Relacionados

USBTelevisoresElectodomésticosHogarCelularesTabletsTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Estos son los 9 nuevos emojis que llegarán en 2026 a tu celular

Entre los nuevos diseños propuestos figuran una cara con ojos entrecerrados, gestos con el pulgar, un meteorito, una goma de borrar y una mariposa monarca

Estos son los 9 nuevos

Starlink para móviles llega oficialmente a España: cómo funcionará este servicio

La tecnología Direct to Cell permite conectividad móvil directa desde satélites en órbita baja compatible con LTE/4G

Starlink para móviles llega oficialmente

Cómo usar canvas en ChatGPT y transformar tu conversación con la IA en un entorno de trabajo

Disponible para los planes Plus, Pro y Enterprise, esta función permite trabajar en documentos o código en tiempo real

Cómo usar canvas en ChatGPT

Apple lanza nuevo servicio de suscripción para iPhone, Mac y iPad con herramientas de edición de IA

Esta plataforma ayudará a simplificar tareas avanzadas en edición de video, música e imágenes

Apple lanza nuevo servicio de

WhatsApp: bloquea las llamadas de números desconocidos con este truco y evita fraudes

Ajustar la privacidad, activar el silencio de llamadas y restringir quién puede añadirte a grupos protege tu información y reduce la exposición a ciberdelincuente

WhatsApp: bloquea las llamadas de
DEPORTES
Un niño le preguntó a

Un niño le preguntó a una ex figura de la NBA cómo llegar al Draft y la respuesta se hizo viral

El particular contrato bajo el sistema de la “meritocracia deportiva” que el Zorro Cóccaro firmó con Newell’s

Valentín Carboni explicó por qué rechazó ofertas de Italia y decidió firmar en Racing

“Desastre absoluto”: el espeluznante accidente del equipo de bobsleigh de Estados Unidos que preocupó al deporte

Defensa confirmó el fichaje de Éver Banega y Newell’s incorporó a uno de los delanteros más buscados

TELESHOW
Floppy Tesouro habló de su

Floppy Tesouro habló de su polémico encuentro con Martín Migueles: “Es raro que te encaren en una escalera”

Gustavo Conti recordó a Silvina Luna con una emotiva canción: “Hoy te soñé, negrita”

Tamara Bella se sinceró sobre su vínculo con Luciano Castro tras la infidelidad a Griselda Siciliani

Nico Vázquez habló del inicio de su relación con Dai Fernández: “Ustedes nos señalaron antes de que pasara algo”

Crisis pública y silencio privado: la decisión de Griselda Siciliani y Luciano Castro tras la infidelidad

INFOBAE AMÉRICA

Halló un brazo debajo de

Halló un brazo debajo de una montaña de nieve y registró cómo logró salvarle la vida a un esquiador atrapado tras una avalancha

Diputados discutirán hoy nuevo proyecto de ley para el fomento de la expansión de inversiones

El Gobierno de Estados Unidos designó organizaciones terroristas a las filiales de los Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano

Los países europeos convocaron a los embajadores iraníes para condenar la brutal represión del régimen

La justicia francesa inicia el juicio de apelación contra Marine Le Pen por financiación ilícita