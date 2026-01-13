Tecno

Desconectar estos electrodomésticos no ayudará a ahorrar energía y si puede generar problemas eléctricos

El consumo en espera solo afecta a dispositivos como televisores, routers y decodificadores

Guardar
La práctica de desenchufar todos
La práctica de desenchufar todos los electrodomésticos no siempre reduce el consumo eléctrico y puede resultar incluso perjudicial para algunos aparatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El deseo de reducir la factura de la luz lleva a muchos hogares a adoptar rutinas que prometen recortar gastos de manera sencilla. Una de las prácticas más extendidas es desenchufar los electrodomésticos de forma regular, con la creencia de que así se elimina cualquier consumo de energía.

Sin embargo, esta costumbre no solo resulta ineficaz con ciertos aparatos, sino que también puede acarrear daños en la instalación eléctrica y en los propios equipos.

Por qué desenchufar todos los electrodomésticos no siempre ahorra energía

La idea de que cualquier aparato conectado a la corriente sigue consumiendo energía, incluso cuando está “apagado”, se basa en el concepto de consumo en espera o standby.

Este fenómeno afecta fundamentalmente a dispositivos con componentes electrónicos que permanecen activos: placas, sensores, relojes internos, funciones remotas o luces LED que siguen encendidas aunque el aparato no esté en uso.

Desenchufar electrodomésticos como lámparas o
Desenchufar electrodomésticos como lámparas o tostadoras no genera ahorro energético, ya que su consumo apagados es nulo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dispositivos como televisores, routers, barras de sonido, equipos de audio o decodificadores mantienen un consumo residual que, acumulado durante largos periodos, puede representar un gasto relevante en la factura de electricidad. Esta corriente en espera sí justifica, en ciertos casos, la desconexión para ahorrar unos euros al año.

Sin embargo, existe un grupo amplio de electrodomésticos cuyo funcionamiento depende de interruptores mecánicos. Entre estos se encuentran lámparas, tostadoras o pequeños electrodomésticos de cocina.

Cuando están apagados, su consumo es exactamente cero. Desenchufarlos a diario no brinda ningún beneficio económico, ya que no existe gasto eléctrico mientras permanecen inactivos.

Desconectar y volver a conectar dispositivos de manera habitual tampoco está exento de riesgos. Cada vez que se manipula un enchufe, los contactos metálicos de la toma sufren presión. Este uso repetido puede aflojar los componentes internos, reduciendo la firmeza del contacto y provocando un mal ajuste entre el enchufe y la toma de corriente.

El frigorífico debe permanecer siempre
El frigorífico debe permanecer siempre conectado porque desenchufarlo puede incrementar el consumo energético y reducir su vida útil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal peligro surge cuando estos contactos pierden su solidez. Un mal contacto genera calor y puede llegar a provocar chispas, incrementando así el riesgo de sobrecalentamiento y, en situaciones extremas, de incendio.

Electrodomésticos que nunca se deben desconectar

Algunos aparatos requieren una alimentación eléctrica constante para funcionar correctamente. Desconectarlos no solo impide cualquier tipo de ahorro, sino que puede aumentar el consumo energético o comprometer el rendimiento y la vida útil del equipo. Estos son los casos más representativos:

  • Frigorífico: necesita mantenerse encendido para conservar los alimentos en buen estado. Si se desenchufa, el compresor debe arrancar de nuevo desde cero al reconectarlo, lo que implica un consumo de energía superior al habitual. Además, esta práctica somete al motor a un esfuerzo extra, acortando su vida útil. En lugar de ahorrar, se consigue el efecto contrario y se incrementa el riesgo de avería.
  • Routers y dispositivos de red: estos equipos suelen tener un consumo muy bajo cuando están en reposo. No obstante, los reinicios constantes provocan inestabilidad en la conexión, pérdida de señal e incluso fallos en la configuración interna. El resultado es una red doméstica poco fiable, sin que exista un ahorro real que justifique los inconvenientes.
  • Equipos inteligentes y de vigilancia: dispositivos como cámaras de seguridad, termostatos con reloj interno o altavoces inteligentes dependen de una conexión eléctrica continua para mantener sus funciones activas y su configuración almacenada. Apagarlos o desconectarlos genera errores en el funcionamiento, reseteos imprevistos e incluso la pérdida de datos importantes.

Cómo reducir el consumo eléctrico

Si el objetivo es optimizar el consumo de energía sin comprometer la seguridad eléctrica, existen métodos más efectivos y seguros que desenchufar aparatos de manera indiscriminada. Una de las recomendaciones más habituales es el uso de regletas con interruptor.

El uso de regletas con
El uso de regletas con interruptor, la compra de electrodomésticos de bajo consumo y el ajuste del termostato son alternativas más seguras y efectivas para reducir la factura de electricidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas permiten cortar la corriente a varios dispositivos a la vez, sin necesidad de manipular directamente los enchufes y, por tanto, evitando el deterioro de las tomas.

Las regletas resultan especialmente útiles durante ausencias prolongadas, cuando se desea desconectar equipos que sí consumen en espera, pero no será necesario utilizar durante días o semanas.

Otra estrategia eficaz consiste en sustituir electrodomésticos antiguos por modelos de bajo consumo y revisar la etiqueta energética antes de adquirir nuevos aparatos. Ajustar el termostato del frigorífico, mantener una temperatura de uso adecuada y realizar un mantenimiento regular son formas comprobadas de lograr un impacto real y sostenido en la factura.

Temas Relacionados

ElectodomésticosHogarNeverasRoutersEnergíaTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

X sufre caída a nivel mundial: qué pasó con la red social de Elon Musk

El fallo afecta tanto a la visualización de contenido como al acceso desde dispositivos móviles y computadoras

X sufre caída a nivel

Por qué una llamada silenciosa puede ponerte en la mira de estafadores y mensajes spam

Detrás de estos timbrazos breves suelen operar sistemas automatizados que buscan preparar futuros engaños o campañas masivas de spam

Por qué una llamada silenciosa

Por qué la IA sería la culpable del aumento de precios de celulares y computadoras en 2026

La demanda masiva de centros de datos de inteligencia artificial desvía recursos clave, encarece la memoria RAM y obliga a fabricantes a subir precios o recortar especificaciones

Por qué la IA sería

La alianza entre Apple y Google redefine el horizonte de la inteligencia artificial móvil

El acuerdo tecnológico entre ambas empresas globales anticipa una actualización profunda del asistente digital, que incorporará herramientas de búsqueda avanzada y procesamiento de información directamente en el iPhone

La alianza entre Apple y

Apple libera la beta de iOS 26.3: estas son las principales novedades que llegan al iPhone

Aunque se trata de una versión de prueba, Apple apuesta por pulir el rendimiento general del iPhone, corregir fallos detectados y avanzar hacia un ecosistema más abierto y seguro

Apple libera la beta de
DEPORTES
“Desastre absoluto”: el espeluznante accidente

“Desastre absoluto”: el espeluznante accidente del equipo de bobsleigh de Estados Unidos que preocupó al deporte

Defensa confirmó el fichaje de Éver Banega y Newell’s incorporó a uno de los delanteros más buscados

La escandalosa sospecha sobre la tenista egipcia que jugó un torneo sin saber las reglas

Román Burruchaga y Lourdes Carlé ganaron en el debut y ya son cinco los argentinos en la segunda ronda de la qualy del Australian Open

Francisco Cerúndolo iniciará su temporada 2026 en el ATP 250 de Adelaida: cómo ver su debut

TELESHOW
Crisis pública y silencio privado:

Crisis pública y silencio privado: la decisión de Griselda Siciliani y Luciano Castro tras la infidelidad

Dante Ortega desnudó los prejuicios sobre él y sus hermanas: “Si hubiéramos sido heterosexuales, no sería tema”

Qué dijo Maia Reficco de las versiones de romance con Franco Colapinto

Benjamín Vicuña disfruta de su verano más esperado con sus hijos y su novia en Punta del Este: “Mi tribu”

Comienza el repechaje en MasterChef Celebrity: qué participantes regresan y qué figuras se suman

INFOBAE AMÉRICA

Trump exhortó a los iraníes

Trump exhortó a los iraníes a continuar las protestas: “Tomen el control de sus instituciones”

Hungría confirmó que las elecciones parlamentarias se celebrarán el 12 de abril

Bob Weir, el guitarrista de rock que impuso los jeans cortados como una tendencia de la moda psicodélica

Sequía en Uruguay: lluvias dieron “alivio” a productores que siguen reclamando medidas al gobierno

La Justicia de Hong Kong se prepara para sentenciar al activista Jimmy Lai luego de los pedidos de reducción de pena