Así funcionan los nuevos audífonos que analizan la actividad cerebral en pacientes con pérdida auditiva

Estos dispositivos utilizan sensores avanzados para captar señales y ajustar la amplificación del sonido con el objetivo de reducir la fatiga mental asociada con esta condición, destaca la revista IEEE

Pese a los beneficios que ofrecen los audífonos, pueden producir fatiga mental, afectando la vida social y el bienestar general de los pacientes (Freepik)

Millones de personas con pérdida auditiva se enfrentan diariamente a algo más que problemas para oír: la fatiga mental puede limitar su vida social y afectar su bienestar. Nuevas investigaciones y avances tecnológicos están impulsando una generación de audífonos inteligentes capaces de detectar el esfuerzo mental y adaptar el sonido en tiempo real, lo que podría aliviar esa carga y mejorar la calidad de vida, según difundió IEEE Spectrum.

La sensación de fatiga es uno de los obstáculos menos reconocidos para quienes viven con pérdida auditiva. Este problema no solo dificulta la comprensión del habla en ambientes ruidosos, sino que también puede conducir al aislamiento, la depresión y trastornos del sueño.

Según la Organización Mundial de la Salud, más de 430 millones de personas padecen pérdida auditiva discapacitante y se prevé que la cifra alcance los 2.500 millones en 2050. No obstante, apenas un pequeño porcentaje de los adultos en Estados Unidos que requieren audífonos los usa con regularidad.

Más de 430 millones de personas sufren pérdida auditiva discapacitante, y la cifra alcanzará los 2.500 millones en 2050 según la OMS (DPA)

Las principales causas de rechazo incluyen la incomodidad, el estigma, el alto costo y la frustración ante el bajo desempeño en entornos con ruido. De acuerdo con los datos compartidos en IEEE Spectrum, el impacto personal y económico es considerable: cada año se pierden cerca de un billón de dólares en productividad global debido a la falta de atención a este problema.

Evolución de la tecnología auditiva

La tecnología auditiva recorrió un largo camino, desde las rudimentarias “trompetas auditivas” medievales hasta los primeros dispositivos electrónicos del siglo XX. El desarrollo permitió dispositivos más pequeños y discretos, pero el principio básico —amplificar el sonido exterior— se mantuvo.

Actualmente, empresas como Oticon, Phonak y Starkey equipan sus audífonos con tecnologías como formación de haces, reducción de ruido y algoritmos de inteligencia artificial. Estos sistemas identifican entornos —como cafeterías ruidosas— y adaptan la respuesta acústica. Sin embargo, incluso los modelos más sofisticados solo reaccionan al entorno externo, sin considerar el estado mental del usuario.

La innovación en audífonos inteligentes promete reducir el aislamiento social y mejorar la calidad de vida gracias a la tecnología adaptativa centrada en la persona (Aarhus University)

Este enfoque puede dejar al usuario exhausto tras una breve conversación o al intentar distinguir voces en una reunión concurrida. Según IEEE Spectrum, la disciplina se encuentra “en el umbral de un cambio de paradigma: pasar de tecnología centrada en el dispositivo a innovación centrada en la persona”.

Audífonos inteligentes con señales cerebrales

El desarrollo de audífonos inteligentes se apoya en dos tecnologías fundamentales: la electroencefalografía y la pupillometría. La primera utiliza electrodos para captar la actividad eléctrica del cerebro, método tradicionalmente empleado en el ámbito médico, pero ahora también en dispositivos portátiles.

Proyectos como cEEGrid en la Universidad de Oldenburg (Alemania) utilizan electrodos ligeros alrededor del oído. En el MIT y la Universidad de Aarhus (Dinamarca), investigadores desarrollan algoritmos capaces de decodificar la atención mediante electroencefalografía. Los estudios revelaron que, cuando una persona intenta concentrarse en una voz específica, las ondas cerebrales se sincronizan con el ritmo del hablante.

Los audífonos inteligentes reducen el esfuerzo mental al adaptar el sonido mediante señales cerebrales en tiempo real (Aarhus University)

Las mediciones desarrolladas permiten a los audífonos anticipar signos de esfuerzo mental. Si se detecta fatiga, el dispositivo podría ajustar automáticamente el enfoque del micrófono o activar modos de cancelación de ruido más intensos.

Sin embargo, la variabilidad entre cerebros implica que cada equipo deba calibrarse para el usuario y el “ruido” de las señales eléctricas supone un reto técnico considerable. Además, la miniaturización de los sistemas, la eficiencia energética y la integración de procesamiento en tiempo real son desafíos pendientes para que estos audífonos lleguen al mercado.

Pupillometría: el rol de la mirada en los audífonos adaptativos

La pupillometría, que mide el tamaño de la pupila para estimar el esfuerzo mental, es otra estrategia con resultados prometedores. Las pupilas se dilatan cuando el cerebro afronta dificultad para comprender el habla, especialmente en entornos con ruido.

El uso de electroencefalografía permite a los audífonos inteligentes anticipar y responder a signos de fatiga mental detectados en el cerebro (Aarhus University)

Algunas investigaciones en la University College London y la Leiden University han demostrado que las personas con pérdida auditiva muestran una mayor dilatación pupilar al intentar entender conversaciones. Aunque su implementación técnica suele ser más sencilla que la de la electroencefalografía, requiere cámaras alineadas con el ojo, lo que representa un reto en aparatos tan pequeños como los audífonos.

Por ello, la integración con gafas inteligentes u otros dispositivos portátiles surge como opción inmediata. Empresas como Tobii y Pupil Labs ofrecen soluciones de seguimiento ocular en visores ligeros, y plataformas de realidad aumentada, como Vision Pro de Apple, ya incluyen sensores capaces de captar estos datos.

Los sistemas de pupillometría, combinados con algoritmos de aprendizaje automático, podrían ajustar de manera dinámica los modos de reducción de ruido en función de la carga cognitiva detectada. Actualmente, ningún audífono comercial utiliza esta tecnología, pero los avances en sectores relacionados apuntan a una integración próxima.

La integración de sistemas biométricos y gafas inteligentes permitirá dispositivos auditivos personalizados, eficientes y capaces de proteger la privacidad del usuario (Tobii)

Oportunidades y desafíos a futuro de los audífonos inteligentes

El avance hacia audífonos más empáticos plantea tanto desafíos técnicos como éticos. Las señales cerebrales y los datos biométricos pueden considerarse sensibles, por lo que la privacidad y la regulación serán aspectos clave. Asimismo, la personalización exige calibraciones precisas, adaptación a las rutinas diarias y asegurar que la autonomía del usuario no se vea limitada.

A pesar de los retos, la revista científica anticipó la llegada de soluciones híbridas —audífonos con sensores de electroencefalografía en combinación con gafas inteligentes— en un plazo de 5 años, y dispositivos completamente integrados dentro de la próxima década.

El potencial de estos avances va desde frenar el aislamiento social hasta fortalecer la confianza y el bienestar de quienes dependen de estos apoyos tecnológicos.

Con este contexto, la verdadera innovación no radica solo en mejorar la claridad del sonido, sino en permitir que las personas reduzcan el esfuerzo mental, recuperen su vida social y participen activamente en la vida cotidiana.

