La app Salud de Apple incorporaría cuatro novedades en 2026

Uno de los cambios más esperados es el rediseño completo de la app Salud. (Apple)

Apple planea transformar la experiencia de los usuarios de la app Salud en el iPhone con importantes novedades que se desplegarán a lo largo de 2026. El objetivo es convertir la aplicación en un centro avanzado de datos y análisis para el bienestar, facilitando el seguimiento de rutinas, la interpretación de métricas y el acceso a asesoramiento personalizado.

Algunas de estas funciones serán gratuitas, mientras que otras estarán disponibles mediante un servicio premium, siguiendo la tendencia de Apple a integrar contenido y servicios especializados.

Cuatro posibles novedades en la app Salud de Apple

Rediseño de la interfaz y simplificación de funciones

Uno de los cambios más esperados es el rediseño completo de la app Salud, previsto para coincidir con el lanzamiento de iOS 26.4. Apple busca redefinir la organización de categorías, modernizar la interfaz y simplificar la navegación y visualización de datos.

En 2026, la app Salud podría integrar el seguimiento de la ingesta de alimentos y calorías. (Apple)

El objetivo es que cualquier usuario pueda interpretar fácilmente las métricas y tendencias de salud, eliminando la complejidad que caracteriza a muchas aplicaciones del sector. Los primeros detalles sobre este rediseño podrían estar disponibles pronto con la beta de iOS 26.4.

Seguimiento de comidas y análisis con inteligencia artificial

En 2026, la app Salud podría integrar el seguimiento de la ingesta de alimentos y calorías, una función demandada por los usuarios. Aunque Apple había sido reticente a implementarla, la presión social y las tendencias del mercado han impulsado su desarrollo.

Se espera que la compañía adoptará herramientas de inteligencia artificial capaces de analizar fotografías de alimentos para calcular automáticamente macronutrientes y calorías, facilitando así el monitoreo diario de la dieta.

Entre las novedades destaca el rediseño total de la app Salud, previsto para iOS 26.4. Bernd Diekjobst/dpa

Servicio de pago: videos de salud y asesoramiento experto

Apple podría introducir un servicio premium, similar a Fitness+, que ofrecería videos médicos y educativos realizados por expertos en sueño, cardiología y nutrición.

Estos videos proporcionarían explicaciones y recomendaciones basadas en los parámetros registrados por el iPhone y el Apple Watch, ayudando a los usuarios a mejorar hábitos de sueño, respiración o responder a posibles variaciones en indicadores como el ritmo cardíaco.

Agente personal de salud basado en IA

Otra novedad filtrada es la incorporación de un agente digital de salud con inteligencia artificial, capaz de responder preguntas sobre la condición física del usuario y brindar asesoramiento personalizado.

Se espera que la compañía adoptará herramientas de inteligencia artificial. Apple/dpa

Este agente analizaría entrenamientos, hábitos diarios y registros de alimentación para ofrecer sugerencias adaptadas. Incluso se prevé que permita grabar ejercicios con la cámara del iPhone para analizar la técnica y corregir errores en tiempo real.

A lo largo de 2026, estas funciones transformarán la app Salud en una herramienta más completa, accesible y proactiva para el seguimiento y la mejora del bienestar personal.

Cómo seguir tus estadísticas de salud y ejercicio desde el celular sin necesidad de un smartwatch

Registrar la actividad física y otros hábitos de bienestar desde el teléfono es sencillo y accesible para la mayoría de los usuarios. Tanto los dispositivos con iOS como los que utilizan Android cuentan con funciones que permiten contabilizar los pasos diarios sin necesidad de configuraciones adicionales.

El seguimiento de salud desde el teléfono inteligente permite monitorizar pasos, actividad física y sueño sin dispositivos adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En iPhone, la app Salud emplea los sensores integrados para medir cada paso, mostrando los resultados en la sección Resumen y ofreciendo métricas adicionales como distancia recorrida o velocidad. A través del perfil, se pueden gestionar las fuentes de datos y editar la información registrada.

En el entorno Android, la gestión de datos de salud se centraliza mediante Health Connect, que se activa desde los ajustes del dispositivo y se integra con aplicaciones como Fitbit. Al enlazar el teléfono con esta app, se habilita el conteo de pasos y distancia recorrida, permitiendo llevar un registro sin necesidad de accesorios adicionales.

El monitoreo no se limita a la actividad física. Aplicaciones como Sleep as Android o Sleep Cycle permiten analizar la calidad del sueño utilizando los sensores y el micrófono del móvil, generando informes detallados y sincronizando los datos con las plataformas principales de salud.

Además, es posible registrar manualmente la dieta y la hidratación, adaptando el seguimiento a las necesidades y preferencias de cada usuario.