Descubre siete funciones clave de Google Gemini que simplifican tu rutina sin costo

Una característica de Google Gemini es la posibilidad de verificar automáticamente la información que ofrece. (Imagen ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial ha transformado la forma en que gestionamos nuestras tareas cotidianas. Google Gemini, disponible gratuitamente sin suscripción, ofrece herramientas prácticas que facilitan el día a día, desde la organización del correo electrónico hasta la interacción con otras aplicaciones de la suite de Google.

A continuación, se detallan siete funciones esenciales que puedes activar fácilmente y que cambiarán tu manera de trabajar y organizarte, todo sin gastar un centavo.

Personaliza Google Gemini con instrucciones previas

Uno de los trucos más eficaces para obtener el máximo provecho de Google Gemini consiste en configurarlo para que entienda tus necesidades desde el primer momento. Este sistema permite que la inteligencia artificial adapte sus respuestas a tu estilo de trabajo o área de interés.

Google Gemini está disponible de forma gratuita y sin suscripción, aunque ofrece funciones adicionales mediante pago. GOOGLE

Para lograrlo, debes aprovechar la función llamada Gems. El proceso es sencillo:

Accede a Gemini en gemini.google.com.

Dirígete al menú lateral izquierdo y busca la sección “Gestor de Gems” o pulsa el símbolo “+” que indica “Nuevo Gem”.

Si el menú lateral no aparece, haz clic en el icono de las tres líneas horizontales (también conocido como menú hamburguesa) en la esquina superior izquierda.

Selecciona “+ Nuevo Gem” y asígnale un nombre, como “Redactor Senior” o “Asistente Jurídico”.

En el cuadro de texto “Instrucciones”, escribe exactamente cómo quieres que responda. Por ejemplo: “Cuando recibas una petición, comprueba primero si tiene sentido; adjunta siempre enlaces que respalden tus conclusiones y asegúrate de que tus respuestas sean mínimo de 200 palabras, añadiendo el contexto necesario.”

Guarda los cambios.

Cuando quieras utilizar estas instrucciones personalizadas, selecciona el Gem creado en la barra lateral. Desde ese momento, todas las respuestas de Gemini en ese chat seguirán tus reglas, sin necesidad de repetirlas cada vez.

(Captura Gemini)

Elige el modelo de respuesta ideal para cada necesidad

Google Gemini permite seleccionar entre diferentes modos de respuesta, lo que te ayuda a ajustar el nivel de profundidad y velocidad de la información que recibes. Esta capacidad de elección incide directamente en la calidad y utilidad de los resultados.

Al escribir tu pregunta o solicitud, observa que existe una pestaña para determinar si quieres una respuesta rápida o un razonamiento más elaborado. Esto te permite decidir si prefieres la versión Flash, que prioriza la velocidad, o la versión 3 Pro, que ofrece respuestas más completas y desarrolladas. Aunque la plataforma suele elegir el modelo más adecuado según la consulta, tienes la posibilidad de cambiarlo manualmente para adaptar la respuesta a tu necesidad concreta.

Mejora tus resultados utilizando la opción de rehacer respuestas

No siempre la primera respuesta de una inteligencia artificial es la mejor. Por eso, Google Gemini incorpora la opción para rehacer cualquier respuesta que no cubra tus expectativas o que omita alguna instrucción importante.

GOOGLE

El procedimiento es directo:

Una vez recibida la respuesta, localiza el icono de flecha giratoria justo debajo de la misma.

Haz clic sobre ese icono para solicitar una nueva respuesta.

Esta función resulta especialmente útil cuando notas que la IA ha interpretado mal tu consulta o ha generado información incorrecta. Si tras varios intentos el resultado sigue sin ser útil, conviene reformular la pregunta para obtener mejores resultados.

Verifica la precisión de las respuestas de Google Gemini

Una característica distintiva de Google Gemini es la posibilidad de verificar automáticamente la información que ofrece, gracias a la integración con el motor de búsqueda de Google. Esto añade un nivel extra de confianza que no siempre está presente en otras plataformas de inteligencia artificial.

(Imagen ilustrativa Infobae)

El modelo contrasta sus respuestas con los resultados del buscador y te lo muestra de la siguiente manera:

Los datos confirmados aparecen sombreados en verde, lo que indica que han sido validados en internet.

Si algún fragmento aparece sombreado en amarillo, significa que la IA no ha encontrado coincidencias claras y conviene tomar esa información con precaución.

Esta herramienta de verificación automática permite detectar al instante posibles errores o “alucinaciones” del modelo, ayudando a mantener la calidad y la fiabilidad en tus tareas cotidianas.

Conecta Google Gemini con otras aplicaciones de Google Workspace

La capacidad de integrar Gemini con aplicaciones como Drive, Documentos, Sheets o Gmail amplía las posibilidades de automatización y eficiencia, incluso sin una suscripción de pago.

Para conectar Gemini con estas aplicaciones:

Accede al menú de configuración de Gemini.

Dirígete a la pestaña “Aplicaciones”.

Activa la opción de conexión con Google Workspace y, si lo deseas, también con YouTube Music.

Al hacerlo, puedes utilizar la inteligencia artificial dentro de tus herramientas favoritas para agilizar procesos, generar contenido, analizar datos o contestar correos de manera más eficiente.

(Gemini)

Resume y esquematiza videos de YouTube de forma instantánea

Otra funcionalidad destacada de Google Gemini es la generación de resúmenes y esquemas de videos de YouTube, lo cual resulta sumamente útil cuando no dispones de tiempo para ver videos largos o analizar entrevistas completas.

Para utilizar esta función solo tienes que:

Indicar en tu prompt qué video quieres resumir.

Pegar el enlace del video de YouTube.

En cuestión de segundos, Gemini te entrega una síntesis clara con los puntos más relevantes del contenido audiovisual, permitiéndote ahorrar tiempo y focalizarte en lo esencial.

FILE PHOTO: Gemini logo is seen in this illustration taken May 20, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Accede a resúmenes automáticos de tu bandeja de entrada de Gmail

La gestión del correo electrónico suele consumir mucho tiempo. Google Gemini facilita esta tarea al ofrecer resúmenes automáticos de los mensajes recibidos en tu bandeja de entrada de Gmail, siempre que hayas activado la integración con la suite de Google.

Para utilizar esta función:

Asegúrate de tener conectada tu cuenta de Gmail a Gemini.

Solicita un resumen de los correos más recientes.

La herramienta identificará y organizará los mensajes importantes, permitiéndote visualizar de un solo vistazo si hay alguna petición urgente o información relevante sin tener que abrir cada correo manualmente.

Estas siete funciones de Google Gemini, accesibles sin costo, permiten optimizar la rutina diaria y aprovechar al máximo el potencial de la inteligencia artificial aplicada a la productividad personal y profesional.