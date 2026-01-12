Alphabet alcanza los USD 4 billones de valor por alianza con Apple para mejorar Siri con IA

Alphabet alcanza los USD 4 billones de valoración bursátil y se convierte en la segunda empresa más valiosa del mundo, superando a Apple tras el acuerdo con Gemini para Siri.

El ascenso de Alphabet a una valoración de $4 billones (USD 4.000.000.000.000) marcó un punto de inflexión en la percepción de los inversores y el liderazgo de la compañía en la carrera por la inteligencia artificial (IA). El impulso definitivo llegó cuando Apple anunció que integrará el modelo Gemini en su asistente Siri, decisión que no solo desplazó a Alphabet sobre Apple en capitalización bursátil –convirtiéndola en la segunda empresa más valiosa del mundo, detrás de Nvidia–, sino que consolidó su posición en el sector tecnológico.

El impacto de este acuerdo trasciende el ámbito corporativo. The Wall Street Journal detalló que Apple acordó una “colaboración multianual” con Google para utilizar Gemini como base de sus futuras funciones de IA, incluyendo una versión actualizada y más personalizada de Siri disponible en los próximos meses.

Apple reconoció: “Estos modelos contribuirán a potenciar las futuras funciones de Apple Intelligence, incluida una Siri más personalizada que llegará este año”. La alianza remarca la dificultad de Apple para igualar los desarrollos en IA de la competencia, mientras que Gemini ya se utiliza en más de 650 millones de dispositivos mensuales, una cifra que creció partiendo de 450 millones el verano anterior.

Apple inicia una colaboración multianual con Google para integrar Gemini en sus funciones de inteligencia artificial, potenciando una nueva versión personalizada de Siri. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El nuevo auge bursátil de Alphabet transformó el clima de los mercados. Hasta el 10 de junio de 2025, la acción había subido un 6% en lo que va de año, tras un incremento del 65% en 2025, acumulando un avance que lleva a la compañía a sumar casi USD 1,5 billones en valor de mercado desde principios de ese ciclo, según Bloomberg.

Esta racha responde al renovado enfoque estratégico de Alphabet en IA, que disipó las dudas surgidas tras la irrupción de ChatGPT a finales de 2022 entre temores de que Google Search perdiera tráfico frente a nuevos chatbots, como advirtieron fuentes de The Wall Street Journal.

El modelo Gemini 3 de Alphabet lidera en pruebas de velocidad, creatividad e inteligencia artificial, impulsando la competitividad frente a OpenAI y Anthropic. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La clave de este reposicionamiento fue la presentación del modelo Gemini 3, elogiado por sus capacidades y su liderazgo en más de una docena de pruebas comparativas de inteligencia, velocidad y creatividad, según datos compartidos por The Wall Street Journal.

Este avance intensificó la presión sobre OpenAI, cuyo último modelo GPT-5 ha dejado insatisfechos a algunos usuarios, así como sobre compañías como Anthropic, que ha consolidado la reputación de Claude para programación.

Con la introducción de la herramienta de generación de imágenes Nano Banana en agosto –dirigida especialmente a usuarios de 18 a 34 años–, The Wall Street Journal señaló que el crecimiento de Gemini se aceleró como nunca.

La innovación no se ha limitado al terreno del software. Alphabet ha rentabilizado el alquiler de sus propios chips de IA, hasta ahora reservados para uso interno, lo que ha propulsado el crecimiento de la unidad de Google Cloud.

El área experimentó un crecimiento del 34% interanual en el tercer trimestre, con una reserva de contratos aún no reconocidos por valor de USD 155.000 millones, indicó Reuters. Este dinamismo ha atraído el interés de actores estratégicos: The Information reveló conversaciones avanzadas entre Meta Platforms y Alphabet para que la red social adquiera chips de IA de Google destinados a sus centros de datos a partir de 2027.

El flujo de ingresos de Alphabet sigue dominado por la publicidad digital, que se ha mantenido sólida pese a la incertidumbre económica y la competencia sectorial, de acuerdo con Reuters y Bloomberg.

Además, su credibilidad en el mercado se vio robustecida cuando Warren Buffett, a través de Berkshire Hathaway, adquirió 17,8 millones de acciones, valoradas en más de USD 4.300 millones al cierre de septiembre de 2025, como documentó WSJ.

Sundar Pichai, CEO de Google y Alphabet. La unidad de Google Cloud experimenta un crecimiento interanual del 34%, impulsado por el alquiler de chips de inteligencia artificial y reservas de contratos por USD 155.000 millones. REUTERS/Gonzalo Fuentes

La condición de gigante consolidado se reafirmó cuando en septiembre un juez federal en Estados Unidos optó por no ordenar la disolución de Alphabet, permitiendo que mantenga el control del navegador Chrome y el sistema operativo Android, tras considerar que la competencia generada por la IA ya había alterado el mercado de búsqueda, según información de Reuters.

La proyección de Alphabet está anclada en su diversificación y su fortaleza integral. Bloomberg citó al analista de Janus Henderson Investors, Divyaunsh Divatia: “Las ventajas competitivas de la empresa no solo se mantienen, sino que crecen: ningún otro actor posee los modelos, la infraestructura, las aplicaciones, el talento y los datos necesarios para prosperar en IA”. La acción cotiza a alrededor de 28 veces sus ganancias estimadas, superando el promedio de la última década, aunque mantiene un ligero descuento respecto al índice Magnificent Seven.

La élite bursátil actual solo cuenta a Nvidia —que superó los USD 5 billones—, Alphabet, Apple y Microsoft entre las empresas tecnológicas que han rebasado la marca de los USD 4 billones en capitalización. Actualmente, Apple y Microsoft tienen valuaciones de USD 3,8 billones y USD 3,6 billones, respectivamente.