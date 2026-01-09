Apple inicia la búsqueda de relevo para Tim Cook como CEO

Apple inicia la búsqueda del sucesor de Tim Cook como CEO, enfocando la sucesión en plena salud financiera y expansión tecnológica (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

El consejo de administración de Apple ha comenzado la búsqueda de un sucesor para Tim Cook como director ejecutivo. Esta decisión se toma cuando la empresa, con sede en Cupertino, California, alcanza una salud financiera inédita y enfrenta cambios decisivos vinculados a la inteligencia artificial, según informó Inc.com.

Apple se aproxima a un valor de mercado de USD 4 billones, lo que representa un crecimiento de más de USD 3,5 billones desde que Cook asumió el cargo en 2011.

El legado de Cook y el avance en China

Bajo la gestión de Cook, la empresa invirtió USD 275.000 millones en China y formó a más de 28 millones de trabajadores en su entorno de fabricación. Los ingenieros no se limitaron a entregar especificaciones; también instruyeron y exigieron a los proveedores chinos, con el resultado de que estos alcanzaran exigencias técnicas consideradas antes inalcanzables.

Los ingenieros de Apple colaboraron directamente con proveedores en China para alcanzar nuevos estándares en la industria tecnológica

El conocimiento adquirido no se confinó a la cadena de suministro de Apple, sino que impactó en la estructura industrial del país asiático.

Salidas clave y clima de cambios internos

En el último mes, Apple anunció la salida de cuatro altos ejecutivos, incluido el responsable de inteligencia artificial. Algunos empleados de alto nivel han comunicado a reclutadores su certeza de que se aproximan cambios sustanciales en la gestión, de acuerdo con Inc.com.

Estos acontecimientos subrayan que la sucesión de Cook no se basa en rumores, sino en un proceso en curso.

Estrategia en inteligencia artificial y dilemas de futuro

La estrategia de la compañía en inteligencia artificial se fundamenta en la privacidad y el procesamiento en el dispositivo. Esta política limita la recopilación de datos y, a la vez, el desarrollo de modelos más potentes en comparación con rivales como OpenAI o Google. Inc.com destacó: “Apple construyó su estrategia de IA en torno a la privacidad. Procesamiento en el dispositivo. Recolección limitada de datos. El enfoque protege a los usuarios, pero también implica modelos más pequeños y menos potentes que los de OpenAI o Google”.

Apple limita la recolección de datos de usuarios como parte central de su política de IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta orientación protege a los usuarios, pero enfrenta la amenaza de que soluciones como ChatGPT, que ahora permiten abrir aplicaciones dentro del propio chatbot, desafíen directamente el modelo de negocio de la App Store y releguen a Apple a un papel de simple proveedor de hardware.

Entre los candidatos a liderar la compañía, John Ternus, vicepresidente sénior de ingeniería de hardware, destaca como uno de los principales. Con 50 años, se le reconoce por su rigor técnico; en su etapa inicial, llegó a inspeccionar personalmente los detalles de fabricación de un proveedor, como la cantidad exacta de estrías en un tornillo, por mínima que fuera la diferencia.

John Ternus, vicepresidente sénior de hardware, emerge como candidato principal gracias a la transición exitosa de Mac hacia los procesadores Apple Silicon (Apple Inc/Handout via REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY)

Ternus encabezó la transición de los ordenadores Mac a los procesadores Apple Silicon, lo que permitió a la empresa ganar una cuota relevante en el mercado de PC.

También asumió ante la dirección los errores de ingeniería del teclado mariposa, destacando su responsabilidad. Sin embargo, algunos críticos lo consideran demasiado reacio al riesgo y señalan que parte de su equipo ha migrado a empresas como OpenAI.

Por su parte, Craig Federighi, vicepresidente sénior de ingeniería de software, lidera el desarrollo de software y es conocido por su presencia en las conferencias de desarrolladores. Durante años, fue escéptico sobre el potencial del aprendizaje automático, considerándolo sobrevalorado y poco predecible.

En la actualidad, supervisa la mayor parte de los esfuerzos en inteligencia artificial de la empresa. Ha dejado clara su desaprobación hacia el gasto en proyectos como Vision Pro y el coche autónomo, mostrando preferencia por los desafíos técnicos antes que por el rol diplomático en la estructura interna.

Craig Federighi lidera el desarrollo de software e inteligencia artificial en Apple, mostrando una visión crítica del aprendizaje automático y del gasto en proyectos ambiciosos

La elección entre Ternus y Federighi simboliza el dilema estratégico de la compañía: decidir si refuerza su preeminencia en hardware o apuesta por un liderazgo focalizado en software e inteligencia artificial. El consejo de administración prioriza una transición planificada, anticipándose a eventuales crisis y aprovechando su momento de fortaleza, según expuso Inc.com.

Apple apuesta por anticipar el relevo en su mejor momento

Mientras la mayoría de las empresas inicia la planificación sucesoria ante síntomas de debilidad, Apple opta por garantizar el futuro en el punto más alto de su éxito, elevando las probabilidades de mantener su relevancia y liderazgo a largo plazo.