Quién es John Ternus, el ingeniero que podría marcar el próximo capítulo de Apple con su sello de perfeccionismo e innovación incremental

La sucesión de Tim Cook en Apple avanza con John Ternus como principal candidato interno a CEO, según The New York Times.

La posible sucesión de Tim Cook al frente de Apple toma un rumbo cada vez más definido, con John Ternus emergiendo como el principal candidato interno para ocupar el puesto de director ejecutivo. Este movimiento no refleja una crisis ni insatisfacción con el desempeño actual, sino una estrategia de gobernanza a largo plazo que busca preservar la continuidad operacional y anticiparse a los desafíos de una compañía cuyo equipo directivo envejece y donde varios ejecutivos ya han abandonado o se acercan a la jubilación, según reportó The New York Times.

La transición de liderazgo en Apple no será abrupta, sino escalonada. De acuerdo con fuentes consultadas por The New York Times, Cook manifestó a la alta dirección su deseo de disminuir responsabilidades tras más de una década al mando, citando agotamiento, y contempla asumir la presidencia del consejo directivo si abandona su cargo como CEO. Este enfoque apunta a asegurar la estabilidad operativa y la confianza de los inversores durante el relevo.

En el segmento final de la gestión actual, la sucesión del puesto de director de operaciones, de Jeff Williams a Sabih Khan, ya se presentó como un modelo planificado de transición. Williams permanecerá en Apple durante un periodo de adaptación antes de ausentarse definitivamente. La empresa describió este proceso como uno prolongado y calculado, eliminando así riesgos de ejecución en un eventual cambio de CEO.

La transición de liderazgo en Apple será gradual y planificada, buscando preservar la continuidad operacional y la confianza de los inversores. REUTERS/Manuel Orbegozo

En este contexto, sobresale la figura de John Ternus, vicepresidente senior de ingeniería de hardware, quien a sus 50 años se posiciona como la opción más fuerte en la terna interna de candidatos, según información recabada por The New York Times y citada por Investing.com.

Ternus no solo representa la generación más joven entre la alta dirección de Apple, sino que ha dirigido las principales líneas de producto, entre ellas el iPhone, iPad y Mac, desempeñándose en áreas que abarcan desde la ingeniería hasta la coordinación de manufactura y la trazabilidad de productos.

Su gestión se caracteriza, según señalaron cuatro personas cercanas a la compañía al NYT, por una disciplina fiscal estricta y un enfoque en la innovación incremental. Un episodio ilustrativo ocurrió alrededor de 2018, cuando Apple consideró incluir un componente láser de USD 40 en el iPhone para mejorar funciones de realidad aumentada.

Ternus defendió que ese componente solo debía ir en los modelos Pro, reservando la innovación para los usuarios más fieles sin sacrificar los márgenes de ganancia. “Mientras los usuarios Pro valorarían la tecnología, el consumidor promedio probablemente no lo haría tanto como para justificar la reducción de margen”, justificó Ternus, de acuerdo con dos fuentes citadas por The New York Times.

El actual vicepresidente de hardware, John Ternus, destaca por su disciplina fiscal y enfoque en la innovación incremental dentro de Apple.

A pesar de que Ternus lidera la carrera, la junta de Apple evalúa minuciosamente otros perfiles internos, sin buscar nombres fuera de la organización. Craig Federighi, director de software; Eddy Cue, responsable de servicios; Greg Joswiak, al frente del marketing mundial; y Deirdre O’Brien, encargada de retail y recursos humanos, se mantienen en la lista, aunque varios informes recientes los presentan como alternativas secundarias, según The New York Times e Investing.com.

El debate interno gira en torno a si Apple necesita un innovador radical o un gestor hábil que asegure la previsibilidad y robustez de la operación. Antiguos empleados y colaboradores, como Cameron Rogers, que formó parte de la gestión de productos y software hasta 2022, sostienen: “Si quieres un iPhone nuevo cada año, Ternus es tu hombre”.

Varios excompañeros destacan que, aunque Ternus se ha involucrado en proyectos innovadores —como liderar el desarrollo del iPhone Air y la transición de chips Intel a procesadores propios en los Macs desde 2020—, su reputación está más asociada al perfeccionismo que a propuestas rompedoras, señaló The New York Times.

Con estudios de ingeniería mecánica en la Universidad de Pensilvania y una trayectoria que comenzó en el diseño de productos de realidad virtual, Ternus se integró en Apple en 2001. Pronto asumió puestos directivos, eludiendo despachos privados y prefiriendo la oficina común con su equipo, una actitud que, según su exjefe Steve Siefert citado por The New York Times, favoreció la motivación y la gestión de sus colaboradores.

La transición de liderazgo en Apple no será abrupta, sino escalonada, aseguran las fuentes

A mediados de los 2000, lideró el equipo encargado de la serie G5 del iMac y se convirtió en mano derecha de Dan Riccio, previo responsable de hardware.

Las decisiones de Ternus también se han visto reflejadas en la apuesta por técnicas innovadoras —como utilizar imanes para fijar las pantallas en los iMacs— y su vasta experiencia en Asia coordinando cadenas de suministro, una red cuya complejidad es vital para la estabilidad de Apple.

Pese a estos antecedentes, Ternus tiene poca exposición pública fuera de la compañía y no cuenta con experiencia significativa en la gestión de asuntos políticos o regulatorios, una faceta que podría adquirir mayor peso dado el entorno global y las presiones regulatorias sobre la empresa. Internamente, la plantilla debate si su perfil garantiza la visión transformadora asociada históricamente con líderes como Steve Jobs.

John Ternus lidera la terna para reemplazar a Cook, respaldado por su experiencia en ingeniería y gestión de productos clave como iPhone, iPad y Mac. REUTERS/Stephen Lam/File Photo

La reacción de los inversores al adelanto de la noticia se reflejó en una caída del 1% en el precio de las acciones de Apple durante la tarde del jueves, informó Investing.com.

Para los analistas del mercado, la preocupación central va más allá del nombre que suceda a Cook y se enfoca en la capacidad de la compañía para mantener su reconocido modelo de rendimiento, preservar los márgenes y asegurar ciclos de producto predecibles en un contexto de creciente competencia en inteligencia artificial y de riesgo geopolítico en las cadenas globales de suministro.

Consultados por The New York Times, los otros ocho integrantes del consejo de administración no respondieron preguntas sobre el proceso, mientras que Apple declinó hacer comentarios o poner a disposición a John Ternus para entrevistas.