Tecno

Quién es John Ternus, el ingeniero que podría marcar el próximo capítulo de Apple con su sello de perfeccionismo e innovación incremental

Con dos décadas en la empresa y logros como el desarrollo de productos estrella, el experto representa una opción de liderazgo orientada a la evolución continua y a la disciplina en la toma de decisiones tecnológicas

Guardar
La sucesión de Tim Cook
La sucesión de Tim Cook en Apple avanza con John Ternus como principal candidato interno a CEO, según The New York Times.

La posible sucesión de Tim Cook al frente de Apple toma un rumbo cada vez más definido, con John Ternus emergiendo como el principal candidato interno para ocupar el puesto de director ejecutivo. Este movimiento no refleja una crisis ni insatisfacción con el desempeño actual, sino una estrategia de gobernanza a largo plazo que busca preservar la continuidad operacional y anticiparse a los desafíos de una compañía cuyo equipo directivo envejece y donde varios ejecutivos ya han abandonado o se acercan a la jubilación, según reportó The New York Times.

La transición de liderazgo en Apple no será abrupta, sino escalonada. De acuerdo con fuentes consultadas por The New York Times, Cook manifestó a la alta dirección su deseo de disminuir responsabilidades tras más de una década al mando, citando agotamiento, y contempla asumir la presidencia del consejo directivo si abandona su cargo como CEO. Este enfoque apunta a asegurar la estabilidad operativa y la confianza de los inversores durante el relevo.

En el segmento final de la gestión actual, la sucesión del puesto de director de operaciones, de Jeff Williams a Sabih Khan, ya se presentó como un modelo planificado de transición. Williams permanecerá en Apple durante un periodo de adaptación antes de ausentarse definitivamente. La empresa describió este proceso como uno prolongado y calculado, eliminando así riesgos de ejecución en un eventual cambio de CEO.

La transición de liderazgo en
La transición de liderazgo en Apple será gradual y planificada, buscando preservar la continuidad operacional y la confianza de los inversores. REUTERS/Manuel Orbegozo

En este contexto, sobresale la figura de John Ternus, vicepresidente senior de ingeniería de hardware, quien a sus 50 años se posiciona como la opción más fuerte en la terna interna de candidatos, según información recabada por The New York Times y citada por Investing.com.

Ternus no solo representa la generación más joven entre la alta dirección de Apple, sino que ha dirigido las principales líneas de producto, entre ellas el iPhone, iPad y Mac, desempeñándose en áreas que abarcan desde la ingeniería hasta la coordinación de manufactura y la trazabilidad de productos.

Su gestión se caracteriza, según señalaron cuatro personas cercanas a la compañía al NYT, por una disciplina fiscal estricta y un enfoque en la innovación incremental. Un episodio ilustrativo ocurrió alrededor de 2018, cuando Apple consideró incluir un componente láser de USD 40 en el iPhone para mejorar funciones de realidad aumentada.

Ternus defendió que ese componente solo debía ir en los modelos Pro, reservando la innovación para los usuarios más fieles sin sacrificar los márgenes de ganancia. “Mientras los usuarios Pro valorarían la tecnología, el consumidor promedio probablemente no lo haría tanto como para justificar la reducción de margen”, justificó Ternus, de acuerdo con dos fuentes citadas por The New York Times.

El actual vicepresidente de hardware,
El actual vicepresidente de hardware, John Ternus, destaca por su disciplina fiscal y enfoque en la innovación incremental dentro de Apple.

A pesar de que Ternus lidera la carrera, la junta de Apple evalúa minuciosamente otros perfiles internos, sin buscar nombres fuera de la organización. Craig Federighi, director de software; Eddy Cue, responsable de servicios; Greg Joswiak, al frente del marketing mundial; y Deirdre O’Brien, encargada de retail y recursos humanos, se mantienen en la lista, aunque varios informes recientes los presentan como alternativas secundarias, según The New York Times e Investing.com.

El debate interno gira en torno a si Apple necesita un innovador radical o un gestor hábil que asegure la previsibilidad y robustez de la operación. Antiguos empleados y colaboradores, como Cameron Rogers, que formó parte de la gestión de productos y software hasta 2022, sostienen: “Si quieres un iPhone nuevo cada año, Ternus es tu hombre”.

Varios excompañeros destacan que, aunque Ternus se ha involucrado en proyectos innovadores —como liderar el desarrollo del iPhone Air y la transición de chips Intel a procesadores propios en los Macs desde 2020—, su reputación está más asociada al perfeccionismo que a propuestas rompedoras, señaló The New York Times.

Con estudios de ingeniería mecánica en la Universidad de Pensilvania y una trayectoria que comenzó en el diseño de productos de realidad virtual, Ternus se integró en Apple en 2001. Pronto asumió puestos directivos, eludiendo despachos privados y prefiriendo la oficina común con su equipo, una actitud que, según su exjefe Steve Siefert citado por The New York Times, favoreció la motivación y la gestión de sus colaboradores.

La transición de liderazgo en
La transición de liderazgo en Apple no será abrupta, sino escalonada, aseguran las fuentes

A mediados de los 2000, lideró el equipo encargado de la serie G5 del iMac y se convirtió en mano derecha de Dan Riccio, previo responsable de hardware.

Las decisiones de Ternus también se han visto reflejadas en la apuesta por técnicas innovadoras —como utilizar imanes para fijar las pantallas en los iMacs— y su vasta experiencia en Asia coordinando cadenas de suministro, una red cuya complejidad es vital para la estabilidad de Apple.

Pese a estos antecedentes, Ternus tiene poca exposición pública fuera de la compañía y no cuenta con experiencia significativa en la gestión de asuntos políticos o regulatorios, una faceta que podría adquirir mayor peso dado el entorno global y las presiones regulatorias sobre la empresa. Internamente, la plantilla debate si su perfil garantiza la visión transformadora asociada históricamente con líderes como Steve Jobs.

John Ternus lidera la terna
John Ternus lidera la terna para reemplazar a Cook, respaldado por su experiencia en ingeniería y gestión de productos clave como iPhone, iPad y Mac. REUTERS/Stephen Lam/File Photo

La reacción de los inversores al adelanto de la noticia se reflejó en una caída del 1% en el precio de las acciones de Apple durante la tarde del jueves, informó Investing.com.

Para los analistas del mercado, la preocupación central va más allá del nombre que suceda a Cook y se enfoca en la capacidad de la compañía para mantener su reconocido modelo de rendimiento, preservar los márgenes y asegurar ciclos de producto predecibles en un contexto de creciente competencia en inteligencia artificial y de riesgo geopolítico en las cadenas globales de suministro.

Consultados por The New York Times, los otros ocho integrantes del consejo de administración no respondieron preguntas sobre el proceso, mientras que Apple declinó hacer comentarios o poner a disposición a John Ternus para entrevistas.

Temas Relacionados

AppleSucesiónTim CookJohn TernusNueva YorkAsiaDirector ejecutivoInversoresThe New York TimesInvesting.comNewsroom Bue

Últimas Noticias

Por qué se recomienda colocar papel film en los rieles de las ventanas

El mantenimiento de las ventanas corredizas suele presentar ciertos desafíos para quienes buscan mantener el hogar limpio y funcional

Por qué se recomienda colocar

Threads prueba juegos dentro de los mensajes privados

Hace dos años, Instagram incorporó un minijuego oculto de emojis en los mensajes directos

Threads prueba juegos dentro de

La nueva robot Emily, presentada en el CES, cruza la línea de la intimidad entre humanos e IA

Lovense desarrolló una muñeca robot con inteligencia artificial capaz de conversar, recordar y adaptar su personalidad

La nueva robot Emily, presentada

Spotify reduce requisitos y amplía su programa de monetización para creadores

La empresa permitirá que los podcasters publiquen y moneticen episodios de video directamente desde plataformas de alojamiento externas

Spotify reduce requisitos y amplía

Webtoons: estas son las historietas digitales más populares para leer el fin de semana

Las historietas digitales originarias de Corea del Sur se han logrado posicionar a nivel mundial gracias las tramas que abordan

Webtoons: estas son las historietas
DEPORTES
El grave error entre Rulli

El grave error entre Rulli y Medina en la derrota del Olympique de Marsella ante el PSG: el desconsolado llanto del defensor

El tenso cruce entre Simeone y Vinicius en Real Madrid-Atlético: la frase del Cholo que generó la reacción del brasileño

La tajante decisión de Atlético Nacional en medio de las negociaciones con Boca Juniors por Marino Hinestroza

El inesperado elogio de un legendario goleador a Mauro Icardi: “Otro nivel”

El temible goleador de 13 años que fue convocado a la pretemporada y se entrena junto a una leyenda: “Cumpliendo un sueño”

TELESHOW
Así disfruta Luisana Lopilato sus

Así disfruta Luisana Lopilato sus vacaciones: playa, arco iris y look de verano

Rochi Igarzábal reveló cómo superó su momento más oscuro: “Había luz dentro de ese hueco”

Martín Demichelis y sus hijos tuvieron que ser rescatados por los guardavidas en Punta del Este: el video

Flor Vigna se burló de Luciano Castro en medio de la polémica con Griselda Siciliani: “Que la vara nunca esté baja”

“Temblaba y lloraba”: el relato del guardia que asistió a Romina Gaetani el día de la denuncia por violencia de género contra su ex

INFOBAE AMÉRICA

Un misterioso chorro de agujero

Un misterioso chorro de agujero negro puede alterar una galaxia entera, según un estudio

El impacto eterno de “Imagine”: así logró John Lennon que millones cantaran por la paz con solo una melodía

Irán cortó el acceso a internet en medio de una ola de protestas masivas que desafían al régimen

Más de 260 muertes, un clima cambiante y un formato único: así es la carrera de motos más peligrosa del mundo

Netanyahu se reunió con el posible director de la Junta de Paz de Gaza antes del anuncio formal de Trump