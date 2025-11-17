Apple acelera planes de sucesión ante posible salida de Tim Cook

Apple acelera sus planes de sucesión ante la posible salida de Tim Cook como CEO en 2025. REUTERS

El futuro de la dirección de Apple se encuentra en el centro de la atención mundial, mientras la compañía intensifica sus planes de sucesión ante la eventual salida de Tim Cook. Según un informe del Financial Times, la empresa ha acelerado los preparativos para el relevo en la cúpula, con la posibilidad de que Cook abandone el cargo de CEO tan pronto como el próximo año.

Este movimiento, que marcaría el fin de una era iniciada tras la muerte de Steve Jobs en 2011, se produce en un contexto de desafíos estratégicos y una competencia creciente en inteligencia artificial.

La figura que emerge con mayor fuerza como posible sucesor es John Ternus, actual vicepresidente sénior de ingeniería de hardware. Ternus, quien se incorporó a Apple en 2001, ha supervisado el desarrollo de productos clave como el iPhone, iPad, Mac y AirPods, y desempeñó un papel central en la transición hacia los chips Apple Silicon.

Su experiencia abarca prácticamente todos los dispositivos emblemáticos de la compañía en la última década, lo que lo posiciona como el candidato preferido para liderar la próxima etapa, según el Financial Times. Además, Ternus ha ganado visibilidad en los eventos de lanzamiento de productos y cuenta con la confianza de Cook, quien le ha delegado responsabilidades crecientes, de acuerdo con Bloomberg News.

John Ternus, actual vicepresidente sénior de hardware, emerge como principal candidato para liderar Apple.

El proceso de sucesión no responde a problemas de desempeño. De hecho, la compañía espera ventas récord para la temporada navideña, impulsadas por el lanzamiento de la gama iPhone 17, según el Financial Times. Cook, de sesenta y cinco años, ha reiterado en entrevistas su preferencia por un relevo interno.

En una conversación con la cantante Dua Lipa en noviembre de 2023, afirmó: “Somos una empresa que cree en trabajar en planes de sucesión, así que tenemos planes de sucesión muy detallados”, y añadió: “Realmente quiero que la persona venga de dentro de Apple, el próximo CEO. Ese es mi papel: que haya varios para que la junta elija”.

A pesar de la intensificación de los preparativos, Cook ha dejado claro que no tiene prisa por dejar el cargo. “Me encanta”, declaró al reflexionar sobre sus más de veinticinco años en la empresa, y añadió: “No puedo imaginar mi vida sin estar allí, así que estaré un tiempo”, según recogió The Post.

Dan Ives, responsable de investigación tecnológica en Wedbush Securities, expresó escepticismo sobre una salida inminente: “No veo a Cook dejando su puesto de CEO… al menos hasta 2027, y posiblemente más tarde”, dijo Ives a The Post, calificando la sugerencia de un cambio próximo como “sorprendente” y señalando que Cook probablemente querrá consolidar la estrategia de inteligencia artificial antes de ceder el mando.

La transición de liderazgo en Apple se produce en un contexto de competencia creciente en inteligencia artificial. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

El liderazgo de Cook ha transformado a Apple en una potencia global. Bajo su gestión, la capitalización bursátil de la empresa pasó de unos USD 350 mil millones en 2011 a USD 4 billones en la actualidad.

Apple se convirtió en 2018 en la primera empresa estadounidense cotizada en bolsa en alcanzar el billón de dólares de valoración, superando los dos billones solo dos años después. Cook, que asumió tras la salida de Jobs por motivos de salud, ha sido reconocido por su dominio de la eficiencia operativa y la gestión de la cadena de suministro, lo que permitió a la compañía escalar su imperio global y mantener su liderazgo.

Durante su mandato, Cook impulsó el lanzamiento de productos como el Apple Watch en 2015 y los AirPods en 2016, y lideró la expansión hacia los servicios digitales, incluyendo la App Store, Apple Music, iCloud y Apple TV+.

La división de servicios creció de menos de USD 3 mil millones en 2011 a más de USD 96 mil millones en 2024, proporcionando una fuente de ingresos estable ante la desaceleración del crecimiento del iPhone.

El contexto actual presenta retos significativos. Apple busca nuevas vías de crecimiento más allá del iPhone, tras el desempeño por debajo de lo esperado del visor Vision Pro y el retraso del lanzamiento de Siri potenciado por inteligencia artificial hasta 2026, mientras rivales como Microsoft y Google avanzan en este campo.

Eddy Cue, SVP de Apple. La lista de posibles sucesores internos incluye a Craig Federighi, Eddy Cue, Katherine Adams y Sabih Khan.

Además, la acción de Apple, aunque cerca de máximos históricos, ha subido un 12% este año, por detrás de competidores como Microsoft y Nvidia, impulsados por el auge de la inteligencia artificial en Wall Street.

La lista de posibles sucesores internos incluye, además de Ternus, a figuras como Craig Federighi, jefe de software y rostro visible de macOS e iOS, conocido por su carisma y presencia en los eventos de la compañía. Aunque su perfil público es alto, la tendencia parece favorecer a líderes con experiencia en operaciones y hardware.

Eddy Cue, responsable de servicios como Apple Music, Apple TV+, iCloud y la App Store, también figura entre los candidatos, aunque su especialización se centra en el ecosistema de servicios más que en el núcleo de hardware y operaciones de la empresa.

Katherine Adams, vicepresidenta sénior de Asuntos Legales y Seguridad Global, aporta una sólida trayectoria en estrategia legal, pero Apple nunca ha elegido a un CEO procedente del área jurídica. Sabih Khan, director de operaciones, supervisa la cadena de suministro, fabricación y logística, y ha estado en la empresa desde 1995, encajando en el perfil de liderazgo operativo que caracterizó a Cook.

El liderazgo de Cook ha transformado a Apple en una potencia global. REUTERS/Dado Ruvic

El Financial Times subraya que, aunque Ternus es el favorito, la decisión final aún no se ha tomado y la junta podría modificar el rumbo. Si la transición se concreta, es probable que ocurra después del informe de resultados de enero de 2026, que reflejará el desempeño de la temporada navideña, permitiendo así una adaptación antes de los grandes eventos anuales como la WWDC en junio.

El debate sobre la sucesión en Apple se enmarca en una tendencia más amplia de cambios en la cúpula de grandes empresas estadounidenses. Axios señala que la salida de Cook podría simbolizar el fin de la era de los “CEOs estrella”, en un momento en que otras figuras como Bob Iger de Disney y Doug McMillon de Walmart también preparan su retiro.

Fortune destaca que el rol de CEO se ha vuelto más complejo y volátil, con el 68% de los principales ejecutivos de grandes compañías sintiéndose poco preparados al asumir el cargo y el 30% abandonando antes de tres años, según un estudio de McKinsey.

La experiencia de Apple en la última década y media, enfrentando desafíos como la pandemia de covid, litigios multimillonarios y la carrera por la inteligencia artificial, ilustra la magnitud de las exigencias para el próximo líder. La compañía ha perdido recientemente a ejecutivos clave como el director financiero Luca Maestri y el director de operaciones Jeff Williams, ambos cercanos a Cook, lo que refuerza la importancia de una transición planificada y ordenada.

En este escenario, la atención se centra en John Ternus y su capacidad para mantener la visión centrada en el producto que ha definido a Apple, mientras la empresa se prepara para una nueva etapa en su historia.