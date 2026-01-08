James Cameron niega el uso de IA generativa en Avatar: Fire and Ash

La última entrega de Avatar se estrenó en diciembre de 2025 y las reacciones han sido positivas en taquilla y crítica. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

El uso de inteligencia artificial (IA) en la industria del cine se ha convertido en motivo de debate y revisión por parte de destacados cineastas contemporáneos.

James Cameron declaró en su última entrevista con ComicBook que en su última película, Avatar: Fire and Ash, no ha empleado herramientas de IA generativa en ninguna etapa de su producción.

En sus palabras: “No soy negativo con respecto a la IA generativa. Solo quería señalar que no la usamos en las películas de Avatar. Honramos y celebramos a los actores. No los reemplazamos”.

El director James Cameron expresa que su mayor preocupación ante la inteligencia artificial es la falta de consenso ético global. (Foto: REUTERS/Toby Melville)

Este posicionamiento responde a una creciente inquietud sobre el futuro de la creatividad ante el avance tecnológico, pero Cameron manifiesta que su temor principal no reside en la tecnología, sino en la capacidad de la humanidad para consensuar sobre su uso.

Cuáles son la preocupaciones de James Cameron alrededor del uso de IA

Al analizar la potencial amenaza existencial de la inteligencia artificial, el director explicó su preocupación a largo plazo señalando que el verdadero riesgo de la IA no es su impacto inmediato sobre el entretenimiento o el empleo, sino la imposibilidad de establecer estándares éticos universales.

Remitiéndose al denominado “problema Skynet”, el director expuso: “Obviamente, de lo que están hablando es de alineación. Si estás al tanto de los problemas de la IA en general, la alineación es un gran tema. Tienen que ser entrenadas, tienen que ser enseñadas, tienen que estar restringidas de manera que solo trabajen para el bien humano”.

Cameron advierte sobre los riesgos de la gran IA autónoma, resaltando la imposibilidad actual de supervisar su dirección moral. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

No obstante, Cameron evidenció que hay un problema en esta alineación. “El problema es: ¿quién toma esa decisión? ¿Quién decide qué es lo mejor para nosotros? Ni siquiera nosotros nos ponemos de acuerdo en nada”, dijo.

El director agregó que todas las religiones discrepan sobre ética y moralidad y todos los gobiernos tienen ideas diferentes, así que, plantea dudas sobre ¿cuál moralidad, cuál sentido de lo que es mejor para nosotros prevalecerá?”.

Subrayó que la falta de consenso humano hace inviable cualquier intento real de controlar la dirección ética de la IA, en especial ante el volumen de inversión privado que la impulsa: “No vamos a resolver esto a tiempo. Y ellos van directos hacia ello con miles de millones y miles de millones invertidos”, afirmó Cameron.

Qué piensan otros directores como Guillermo del Toro sobre la IA

En recientes apariciones, Guillermo del Toro reivindicó la urgencia de proteger la creatividad tradicional frente a la digitalización y la automatización. (Foto: REUTERS/Daniel Cole)

La polémica trasciende la visión personal de Cameron y se expande en otros referentes de la cinematografía actual. Durante el festival Lumière de Lyon, Guillermo del Toro alzó la voz en defensa del arte humano.

El cineasta mexicano, en la presentación de su versión de Frankenstein, abordó la amenaza percibida ante la expansión de la IA. En un mensaje rotundo, Del Toro proclamó: “El arte no sólo es necesario, es urgente. Y que se vaya a la mierda la IA”.

Qué implicaciones tiene el uso de la IA en el cine, según Guillermo del Toro

A lo largo de este encuentro, el director latino ahondó en las implicancias culturales de la digitalización y la desvalorización del trabajo creativo. Advirtió sobre los riesgos de banalizar la producción artística recurriendo a programas automáticos.

Del Toro aseguró que todos los decorados de su nueva versión de Frankenstein han sido realizados por artistas humanos. (Foto: REUTERS/Mark Blinch)

“Vivimos tiempos peligrosos, tiempos en los que nos avergonzamos de nuestras emociones, en los que se nos dice que el arte no es importante y que podemos hacer arte con una p*ta app...”, expresó ante la audiencia, recibiendo una ovación.

El director remarcó la necesidad de preservar los procesos tradicionales y defendió la autenticidad de su nueva película, asegurando que todos los decorados han sido creados por personas y que la obra es “una ópera, hecha por humanos y para humanos”.

En su intervención, Del Toro insistió en recordar la urgencia de proteger la creatividad frente a la automatización. “Es una película que está ahí para recordarnos que el arte no sólo es necesario, sino urgente. Y que la IA se puede ir a tomar por culo”, afirmó.