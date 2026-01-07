Tecno

La IA que predice si una película tendrá éxito o será un fracaso en taquilla

El sistema predictivo de Largo.ai analiza elenco, género, guion y trayectoria de los actores, alcanzando un 80% de precisión en sus predicciones

La herramienta de análisis ha
La herramienta de análisis ha recibido apoyo de varias figuras pese a la controversia alrededor de su aplicación en la industria cinematográfica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial (IA) ha comenzado a redefinir la manera en que se planifica el éxito de las superproducciones cinematográficas. En una industria donde incluso los grandes estudios enfrentan enormes dificultades para recuperar sus inversiones, herramientas analíticas como la desarrollada por Largo.ai están ganando terreno.

Fundada en 2020 y establecida en la Escuela Politécnica Federal de Lausana, esta empresa suiza afirma que su algoritmo ya ha convencido a más de 600 productoras del potencial de su método de predicción de taquilla y ha atraído inversiones de figuras como Sylvester Stallone, junto a firmas como TI Capital, QBIT, Atreides Management y DAA Capital.

Cómo opera esta inteligencia artificial que analiza películas en producción

El consejero delegado y cofundador, Sami Arpa, explicó al medio EFE que la tecnología de Largo.ai se fundamenta en la revisión masiva de datos: 400.000 películas y series de televisión, 950.000 artistas, 59.000 guiones y 200.000 anuncios alimentaron el sistema para perfeccionar sus capacidades analíticas.

Largo.ai, la empresa suiza que
Largo.ai, la empresa suiza que analiza datos de 400.000 producciones, atrae inversiones de figuras como Sylvester Stallone y recauda 7,5 millones de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El algoritmo evalúa desde la estructura y los arcos emocionales del guión hasta la alineación del género y argumento con las tendencias del mercado y las preferencias del público. Además, analiza si los intérpretes han logrado éxitos previos en papeles similares, lo que ayuda a prever la respuesta en taquilla.

En el plano práctico, Arpa subrayó que el impacto de la plataforma ya es tangible. “En un 80% de las ocasiones en que nuestra IA predijo éxito para un proyecto, este pasó a la fase de producción”, indicó el directivo.

La herramienta busca ofrecer a productores, estudios y accionistas, opciones basadas en inteligencia artificial que optimicen la toma de decisiones y reduzcan el nivel de incertidumbre económica inherente a la industria.

Por qué crece el debate en Hollywood sobre el uso de la inteligencia artificial

James Cameron es uno de
James Cameron es uno de los directores que ha mostrado su visión sobre el impacto de la IA en las películas. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

El debate acerca del uso de inteligencia artificial en el cine ha tomado nuevos matices con voces como la de James Cameron, creador de Avatar y Titanic, quien en el podcast Boz To The Future consideró que la IA puede llegar a “reducir el coste a la mitad” en los efectos visuales.

Cameron sostuvo que, para mantener la viabilidad de grandes franquicias y películas apoyadas en efectos especiales, es indispensable optimizar recursos: “Si el público desea seguir disfrutando de películas como Dune y *Dune: Parte 2, o una de mis películas, o películas con muchos efectos visuales, tenemos que encontrar la manera de reducir el coste a la mitad” expresó en la entrevista.

No obstante, el avance tecnológico ha traído consigo una polarización en el sector de los contenidos audiovisuales. Mientras algunos destacan la oportunidad de explorar territorios narrativos inéditos y optimizar procesos, otros muestran reservas frente al desplazamiento de la creatividad humana.

El debate sobre IA en
El debate sobre IA en el cine sigue vigente tras la huelga del Writers Guild of America de 2023, que reivindicó la creatividad y voz única del escritor humano. (Foto: REUTERS/Mike Blake/Archivo)

Las advertencias quedaron de manifiesto en 2023 durante la huelga del sindicato de guionistas Writers Guild of America, que defendió que la inteligencia artificial no puede sustituir la voz y la experiencia profesional de un escritor.

Qué eventos recientes han generado controversia sobre el uso de IA en el cine

Tilly Norwood, actriz digital generada por IA y promocionada como la primera en su tipo para el mercado de Hollywood, desató rechazo entre sindicatos como SAG-AFTRA y profesionales del sector.

Su presencia incluyó biografía, entrevistas ficticias y participación en videos comerciales, lo que provocó que los actores denunciaran una amenaza directa a sus trabajos. Para quienes se oponen a este avance, la irrupción de Norwood demostró que la tecnología aspira a desplazar, y no sólo complementar, la labor humana frente a las cámaras.

La actriz digital Tilly Norwood,
La actriz digital Tilly Norwood, generada por IA y lanzada para el mercado de Hollywood en 2025, causa rechazo entre sindicatos como SAG-AFTRA. (Foto: Particle6/Handout via REUTERS)

Asimismo, las aplicaciones de la IA se extienden al campo del doblaje, generando un segundo foco de fricción en la industria audiovisual. Actores de voz de Estados Unidos y Europa denunciaron que plataformas streaming usan IA para clonar voces y sincronizar diálogos sin la autorización de los intérpretes originales.

En julio de 2025, Reuters informó sobre la movilización de varios artistas europeos frente a lo que consideran una amenaza directa a sus empleos. El caso más visible involucra a Amazon Prime Video, que inició pruebas piloto de doblajes asistidos por IA en una selección de sus producciones.

Según Associated Press, la compañía asegura que la intervención humana supervisa la calidad final, aunque los sindicatos se mantienen alertas ante la posibilidad de una sustitución progresiva de los profesionales.

