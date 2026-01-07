Tecno

El consejo de Alexandr Wang, director de IA de Meta, a los niños: “deberías pasar todo el tiempo practicando vibe coding”

El vibe coding consiste en un proceso de programación donde la intuición y la experimentación van de la mano con la interacción directa con modelos de IA

Según Wang, la clave está
Según Wang, la clave está en “tocar las herramientas hasta entender sus límites”. REUTERS/Brian Snyder

En la actualidad, el aprendizaje tecnológico está viviendo una nueva transformación, impulsada por la inteligencia artificial y un acceso más intuitivo a la programación. Alexandr Wang, director de IA en Meta y fundador de Scale AI, ha hecho un llamado a los niños para que dediquen su tiempo a practicar el vibe coding, una metodología que fusiona la creatividad humana con el potencial de las herramientas de IA generativa.

Para Wang, este enfoque marca un antes y un después en la forma de aprender a programar y acceder a la próxima ola de oportunidades tecnológicas.

¿Qué es el vibe coding y por qué Wang lo recomienda a las nuevas generaciones?

El vibe coding consiste en un proceso de programación donde la intuición y la experimentación van de la mano con la interacción directa con modelos de IA. A diferencia de la programación tradicional, el usuario no necesita dominar lenguajes complejos, sino que puede comunicarse en lenguaje natural con chatbots o asistentes de desarrollo como ChatGPT, Claude o Cursor, que traducen las instrucciones en código funcional.

Alexandr Wang ha hecho un
Alexandr Wang ha hecho un llamado a los niños para que dediquen su tiempo a practicar el vibe coding. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según Wang, la clave está en “tocar las herramientas hasta entender sus límites”, explorando posibilidades y aprendiendo a medida que se experimenta.

Esta práctica, para Wang, democratiza la creación tecnológica y permite que más niños o adolescentes accedan al futuro digital. El director de IA de Meta sostiene que quienes dominen estas herramientas y sumen 10.000 horas de práctica profunda con la IA tendrán una ventaja considerable en la próxima década, replicando el efecto que tuvo el dominio temprano de los ordenadores personales en generaciones anteriores.

“Si tienes 13 años, deberías pasar todo el tiempo practicando vibe coding. Así es como deberías vivir tu vida”, aconseja Wang.

Alexandr Wang señala que los
Alexandr Wang señala que los niños cuentan con una ventaja natural: disponen de tiempo, curiosidad y menos temor a equivocarse. (Imagen ilustrativa Infobae)

La ventaja natural de los niños, según Alexandr Wang

Alexandr Wang compara el momento actual con la llegada de los primeros ordenadores personales, cuando jóvenes como Bill Gates o Mark Zuckerberg obtuvieron una ventaja decisiva por su experimentación precoz. “Cuando llegaron los ordenadores personales, quienes crecieron con ellos obtuvieron una ventaja inmensa. Ese momento está ocurriendo otra vez, pero con la IA”, asegura Wang.

El ejecutivo destaca que los niños tienen una ventaja natural: “Tienen tiempo, curiosidad y menos miedo a equivocarse”. Por eso, recomienda sumar horas de práctica con la IA para convertirse en los pioneros de la próxima revolución económica y tecnológica. “La diferencia entre quien juega con estas herramientas y quien no, será abismal”.

Desde su llegada a Meta en 2025, Wang ha liderado la división de superinteligencia, formando equipos y laboratorios enfocados en llevar la IA a una escala global a través de productos como las Meta Smart Glasses. Wang cree que, en pocos años, la mayoría del código será generado por IA, y que esta transición representa una oportunidad para transformar la educación y el trabajo: “Cuanto más fácil sea programar, más gente debería hacerlo”.

Los niños suelen adaptarse fácilmente
Los niños suelen adaptarse fácilmente a nuevas tecnologías y entornos digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La visión de Wang es clara: el futuro pertenece a quienes adopten la interacción creativa con la IA, aprovechen el vibe coding y exploren las posibilidades de una tecnología en constante evolución.

Exempleado de Meta critica a Alexandr Wang: “no tiene experiencia en investigación”

Yann LeCun, pionero del aprendizaje profundo y exresponsable de inteligencia artificial en Meta, considera que Alexandr Wang —actual director de IA en la compañía y proveniente de Scale AI— no cuenta con la experiencia adecuada para liderar un equipo de investigación avanzado en este campo.

En una entrevista con el Financial Times, LeCun lo califica como alguien que “aprende rápido”, pero señala que “no tiene experiencia en investigación ni en cómo se practica, cómo se hace”.

LeCun también criticó abiertamente la
LeCun también criticó abiertamente la estrategia de Meta en el desarrollo de IA. (Composición Infobae: REUTERS/Eric Gaillard/Gonzalo Fuentes)

Aunque Wang fue visto como una figura central en la estrategia de Mark Zuckerberg para atraer talento en inteligencia artificial, LeCun enfatiza que el joven directivo no entiende del todo las motivaciones y la cultura interna de los equipos científicos.

La dinámica entre LeCun y Wang se complicó luego de una reorganización interna en Meta, que colocó a Wang en una posición de liderazgo. LeCun comentó que, pese a que Wang era su jefe en términos formales, “a un investigador no se le dice qué hacer. Desde luego, a un investigador como yo no se le dice qué hacer”.

