El motivo por el que Jeff Bezos evita el móvil durante la primera hora del día

Lauren Sánchez, esposa del magnate, señaló que ella tampoco utiliza el celular por las mañanas y que esta práctica es una regla familiar

Jeff Bezos sostiene que esta
Jeff Bezos sostiene que esta rutina mejora su energía. Paul Ellis/Pool via REUTERS

Muchos líderes empresariales comparten rutinas matutinas enfocadas en la productividad, pero Jeff Bezos, fundador de Amazon, destaca por una práctica diferente: dedicar la primera hora del día a actividades sin pantallas. Según explicó en 2018 en el Club Económico de Washington, su rutina incluye leer el periódico, tomar café y desayunar en familia, pero nunca mirar el teléfono.

Lauren Sánchez, esposa del magnate, lo confirmó en una entrevista con People: “No usamos el móvil. Es una de las reglas”. Esta costumbre, más que una preferencia personal, responde a una estrategia para mejorar la energía y la toma de decisiones durante toda la jornada.

Beneficios de no usar el celular en la mañana y qué dice la ciencia sobre su impacto

Bezos sostiene que este tiempo de ocio sin teléfono le permite disfrutar más la vida y potenciar su capacidad para tomar decisiones. Según él, sus mañanas tranquilas y sin teléfono mejoran su energía y su capacidad para tomar decisiones a lo largo del día.

La rutina de Jeff Bezos
La rutina de Jeff Bezos incluye leer el periódico, tomar café y desayunar en familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La neurociencia respalda este enfoque: según el Programa de Medicina del Estilo de Vida de Stanford, el uso excesivo de pantallas por la mañana puede afectar negativamente la memoria, el aprendizaje y la salud mental.

Maris Loeffler, especialista de Stanford, lo resume así: “El tiempo pasivo frente a la pantalla es como comer azúcar, pero para el cerebro. Tiene buen sabor y lo deseas ahora, pero en realidad no te estás alimentando. No le estás dando ningún alimento a tu cerebro”.

Estudios recientes citados en el blog de Stanford muestran que un mayor uso de pantallas entre adultos puede aumentar el riesgo de enfermedades como demencia o Parkinson. Los expertos recomiendan, como práctica saludable, no pasar tiempo frente a pantallas durante la primera hora del día. “Los expertos de Stanford Lifestyle Medicine recomiendan no pasar tiempo frente a pantallas durante la primera hora del día”, enfatiza la publicación.

Bezos sostiene que este tiempo
Bezos sostiene que este tiempo de ocio sin teléfono le permite disfrutar más la vida. REUTERS/Remo Casilli

Alternativas recomendadas a las pantallas en la rutina matutina

En vez de recurrir al teléfono, los especialistas proponen otras actividades que favorezcan el bienestar físico y mental: hacer ejercicio, llamar a un amigo o familiar, preparar un desayuno saludable, meditar, escuchar música, crear una lista de gratitud o leer un libro.

Estos hábitos ayudan a mantener el uso de pantallas dentro de límites saludables y a establecer un tono positivo para el resto del día.

La regla de una hora sin móvil al despertar, popularizada por Jeff Bezos y avalada por la neurociencia, se perfila como una medida eficaz para proteger la salud cerebral, mejorar la energía y fomentar una mayor calidad de vida desde el inicio de la jornada.

Estudios citados en el blog
Estudios citados en el blog de Stanford muestran que un mayor uso de pantallas entre adultos puede aumentar el riesgo de enfermedades como demencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La poderosa filosofía de Jeff Bezos sobre el éxito en los negocios

Jeff Bezos, fundador de Amazon y referente mundial en tecnología y negocios, ha vuelto a captar la atención pública, no por una innovación o inversión reciente, sino por una frase que sintetiza su enfoque vital y profesional: “La vida es demasiado corta para andar con gente sin recursos”.

Esta reflexión, frecuentemente atribuida a Bezos, circula desde hace años como consejo sobre liderazgo, eficiencia y la importancia de rodearse de personas adecuadas tanto en el ámbito personal como laboral.

Jeff Bezos es un empresario
Jeff Bezos es un empresario estadounidense, inversor y filántropo, famoso por fundar y dirigir Amazon.com. (Photo by Stefano Rellandini / AFP)

Bezos inició Amazon en 1994 en el garaje de su casa en Seattle, convirtiendo una pequeña librería online en el gigante global del comercio electrónico. Su visión llevó a la empresa a diversificarse en áreas como la computación en la nube, el entretenimiento y la logística. Además, es dueño de The Washington Post y fundó Blue Origin, la compañía aeroespacial con la que viajó al espacio en 2021.

La famosa cita de Bezos no se refiere estrictamente a la riqueza material, sino a la actitud frente a los retos. Para el empresario, una persona “con recursos” es aquella capaz de afrontar dificultades, proponer soluciones y adaptarse, en lugar de quedarse en la queja o esperar ayuda externa. La clave está en la iniciativa, la creatividad y la capacidad de aprendizaje continuo.

Cuáles serán las funciones de

Este es el Wallpaper TV

Cómo funciona la nueva laptop

Una computadora dentro del teclado:

