Jeff Bezos, fundador de Amazon, y su poderosa filosofía sobre los negocios: “La vida es demasiado corta para andar con gente sin recursos”

Jeff Bezos es uno de los hombres más ricos del mundo. (Photo by Chandan Khanna / AFP)

Jeff Bezos, fundador de Amazon y una de las figuras más influyentes del mundo tecnológico y empresarial, vuelve a ser tema de conversación no por un nuevo lanzamiento o inversión, sino por una frase que resume buena parte de su filosofía de vida y de negocios: “La vida es demasiado corta para andar con gente sin recursos”. La cita, ampliamente atribuida al empresario estadounidense, ha circulado durante años como una reflexión sobre liderazgo, productividad y la importancia de elegir con cuidado el entorno personal y profesional.

Bezos, quien creó Amazon en 1994 desde el garaje de su casa en Seattle, transformó una pequeña librería online en el mayor minorista de comercio electrónico del planeta y en un modelo de referencia para las ventas por internet.

Su visión empresarial lo llevó a expandir la compañía hacia múltiples áreas, desde la computación en la nube con Amazon Web Services hasta el entretenimiento y la logística global. Hoy, su influencia se extiende más allá de Amazon: es propietario del diario The Washington Post y fundador de Blue Origin, la empresa aeroespacial con la que incluso realizó un breve viaje al espacio en 2021.

Jeff Bezos siempre da consejos a pequeños empresarios. REUTERS/Remo Casilli

La frase no apunta directamente a la riqueza económica, sino a la actitud frente a los desafíos. En este contexto, “ser ingenioso” no implica necesariamente tener dinero, estudios avanzados o contactos influyentes, sino la capacidad de actuar, proponer soluciones y adaptarse a escenarios cambiantes. Para Bezos, una persona con recursos es aquella que no se queda atrapada en la queja constante ni espera que otros resuelvan sus problemas, sino que toma la iniciativa y aprende con rapidez.

Esta idea se conecta con uno de los ejes centrales del pensamiento del empresario: el valor del tiempo. A lo largo de diversas entrevistas, Bezos ha insistido en que el tiempo es el recurso más escaso y valioso, y que malgastarlo en dinámicas improductivas tiene un costo alto, tanto en lo personal como en lo profesional. Desde esta perspectiva, rodearse de personas que aporten energía, ideas y empuje resulta clave para el crecimiento individual y colectivo.

El mensaje también puede leerse como una advertencia sobre los efectos de un entorno negativo. Pasar tiempo con personas que evitan responsabilidades, dependen de otros para avanzar o mantienen una visión pesimista constante puede terminar siendo mentalmente agotador e improductivo. En contraste, compartir espacios con individuos creativos y resolutivos impulsa a pensar mejor, actuar con mayor rapidez y aspirar a objetivos más ambiciosos.

Jeff Bezos siempre ha señalado que el tiempo es lo más valioso de un ser humano. (Photo by Chandan Khanna / AFP)

Más allá de sus reflexiones, Bezos sigue siendo una figura central del panorama económico global. Considerado actualmente uno de los hombres más ricos del mundo, ha tomado decisiones que marcaron tanto su vida personal como su legado empresarial. En 2019 se divorció de su entonces esposa, MacKenzie Scott, tras 25 años de matrimonio, transfiriéndole una cuarta parte de su participación en Amazon, equivalente en ese momento al 4% de la compañía. En 2022, anunció en una entrevista con CNN su intención de donar la mayor parte de su fortuna durante su vida, aunque sin detallar cómo ni cuándo se concretarán esos aportes.

En esa línea filantrópica, Bezos se comprometió a destinar 10 mil millones de dólares a causas climáticas para 2030 a través del Bezos Earth Fund, una iniciativa enfocada en combatir el cambio climático y proteger el medio ambiente. El fondo financia proyectos científicos, organizaciones no gubernamentales y acciones destinadas a reducir las emisiones y preservar los ecosistemas.

La vigencia de la cita de Bezos refleja por qué sus palabras siguen resonando entre emprendedores, líderes y jóvenes profesionales. No se trata solo de una frase motivacional, sino de una síntesis de una forma de entender el trabajo, las relaciones y el uso del tiempo. Así, más de tres décadas después de fundar Amazon, Jeff Bezos continúa influyendo no solo con sus empresas e inversiones, sino también con ideas que invitan a reflexionar.

Jeff Bezos siempre invita a reflexionar a sus seguuidores. Paul Ellis/Pool via REUTERS/File Photo