Tecno

Jeff Bezos, fundador de Amazon, y su poderosa filosofía sobre los negocios: “La vida es demasiado corta para andar con gente sin recursos”

El empresario estadounidense aconseja elegir bien el entorno personal y profesional en diversos momentos de la vida

Guardar
Jeff Bezos es uno de
Jeff Bezos es uno de los hombres más ricos del mundo. (Photo by Chandan Khanna / AFP)

Jeff Bezos, fundador de Amazon y una de las figuras más influyentes del mundo tecnológico y empresarial, vuelve a ser tema de conversación no por un nuevo lanzamiento o inversión, sino por una frase que resume buena parte de su filosofía de vida y de negocios: “La vida es demasiado corta para andar con gente sin recursos”. La cita, ampliamente atribuida al empresario estadounidense, ha circulado durante años como una reflexión sobre liderazgo, productividad y la importancia de elegir con cuidado el entorno personal y profesional.

Bezos, quien creó Amazon en 1994 desde el garaje de su casa en Seattle, transformó una pequeña librería online en el mayor minorista de comercio electrónico del planeta y en un modelo de referencia para las ventas por internet.

Su visión empresarial lo llevó a expandir la compañía hacia múltiples áreas, desde la computación en la nube con Amazon Web Services hasta el entretenimiento y la logística global. Hoy, su influencia se extiende más allá de Amazon: es propietario del diario The Washington Post y fundador de Blue Origin, la empresa aeroespacial con la que incluso realizó un breve viaje al espacio en 2021.

Jeff Bezos siempre da consejos
Jeff Bezos siempre da consejos a pequeños empresarios. REUTERS/Remo Casilli

La frase no apunta directamente a la riqueza económica, sino a la actitud frente a los desafíos. En este contexto, “ser ingenioso” no implica necesariamente tener dinero, estudios avanzados o contactos influyentes, sino la capacidad de actuar, proponer soluciones y adaptarse a escenarios cambiantes. Para Bezos, una persona con recursos es aquella que no se queda atrapada en la queja constante ni espera que otros resuelvan sus problemas, sino que toma la iniciativa y aprende con rapidez.

Esta idea se conecta con uno de los ejes centrales del pensamiento del empresario: el valor del tiempo. A lo largo de diversas entrevistas, Bezos ha insistido en que el tiempo es el recurso más escaso y valioso, y que malgastarlo en dinámicas improductivas tiene un costo alto, tanto en lo personal como en lo profesional. Desde esta perspectiva, rodearse de personas que aporten energía, ideas y empuje resulta clave para el crecimiento individual y colectivo.

El mensaje también puede leerse como una advertencia sobre los efectos de un entorno negativo. Pasar tiempo con personas que evitan responsabilidades, dependen de otros para avanzar o mantienen una visión pesimista constante puede terminar siendo mentalmente agotador e improductivo. En contraste, compartir espacios con individuos creativos y resolutivos impulsa a pensar mejor, actuar con mayor rapidez y aspirar a objetivos más ambiciosos.

Jeff Bezos siempre ha señalado
Jeff Bezos siempre ha señalado que el tiempo es lo más valioso de un ser humano. (Photo by Chandan Khanna / AFP)

Más allá de sus reflexiones, Bezos sigue siendo una figura central del panorama económico global. Considerado actualmente uno de los hombres más ricos del mundo, ha tomado decisiones que marcaron tanto su vida personal como su legado empresarial. En 2019 se divorció de su entonces esposa, MacKenzie Scott, tras 25 años de matrimonio, transfiriéndole una cuarta parte de su participación en Amazon, equivalente en ese momento al 4% de la compañía. En 2022, anunció en una entrevista con CNN su intención de donar la mayor parte de su fortuna durante su vida, aunque sin detallar cómo ni cuándo se concretarán esos aportes.

En esa línea filantrópica, Bezos se comprometió a destinar 10 mil millones de dólares a causas climáticas para 2030 a través del Bezos Earth Fund, una iniciativa enfocada en combatir el cambio climático y proteger el medio ambiente. El fondo financia proyectos científicos, organizaciones no gubernamentales y acciones destinadas a reducir las emisiones y preservar los ecosistemas.

La vigencia de la cita de Bezos refleja por qué sus palabras siguen resonando entre emprendedores, líderes y jóvenes profesionales. No se trata solo de una frase motivacional, sino de una síntesis de una forma de entender el trabajo, las relaciones y el uso del tiempo. Así, más de tres décadas después de fundar Amazon, Jeff Bezos continúa influyendo no solo con sus empresas e inversiones, sino también con ideas que invitan a reflexionar.

Jeff Bezos siempre invita a
Jeff Bezos siempre invita a reflexionar a sus seguuidores. Paul Ellis/Pool via REUTERS/File Photo

Temas Relacionados

Jeff BezosAmazonLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

El iPhone 18 Pro no tendría la Isla Dinámica: nueva filtración revela cómo sería su nueva pantalla

El rediseño frontal del próximo iPhone permitiría una pantalla más limpia, con solo un pequeño orificio para la cámara frontal ubicado en una esquina

El iPhone 18 Pro no

Steam regala cuatro juegos para disfrutar en Navidad: cómo canjearlos

Una vez los usuarios reclamen el juego podrán tenerlo en su cuenta para siempre

Steam regala cuatro juegos para

Las 20 carreras universitarias mejor pagadas de tecnología en 2025

Especialidades como inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad e ingeniería en robótica figuran entre las carreras universitarias con mayor remuneración

Las 20 carreras universitarias mejor

Reviven los personajes favoritos de Disney con chips de Nvidia, ahora verás robots en los parques

Jensen Huang señaló que la colaboración entre las empresas permite que Herbie de Los 4 Fantásticos y Olaf de Frozen cobren vida como robots en los parques temáticos, gracias al uso de IA, robótica y procesadores gráficos

Reviven los personajes favoritos de

Conoce las diferencias entre el internet satelital como Starlink y la fibra óptica

La elección entre cada servicio exige analizar latencia, velocidad de descarga y subida, estabilidad dela conexión, coste mensual y cobertura

Conoce las diferencias entre el
DEPORTES
Jugaron a más de 1400

Jugaron a más de 1400 kilómetros de su estadio, sólo viajó un fanático a acompañarlos y tuvieron un emotivo gesto

El motivo por el que Boca Juniors desistió de la contratación de Miguel Borja

El jefe de Alpine aclaró el rol de Flavio Briatore y qué deben mejorar para el próximo año en la F1

Se convirtió en el fichaje más caro en la historia de la Premier League y una grave lesión lo podría dejar sin Mundial

Roger Federer cuestionó cómo el tenis trata a sus ídolos: “Olvidamos a las leyendas de nuestro deporte”

TELESHOW
Las exclusivas compras de Zaira

Las exclusivas compras de Zaira Nara en Punta del Este: objetos de decoración y accesorios para su nueva casa

El crudo testimonio de Angie Balbiani sobre el empresario acusado de abuso de menores: “Mi hijo iba a su casa”

El viaje soñado de María Becerra y J Rei por el cielo mágico de Finlandia: “Qué afortunados somos”

La irrupción de Wanda Nara en un show en Vélez y la pregunta directa a Ian Lucas: “¿Qué pasa con Evangelina?”

Guido Kaczka recibió en su programa a la visita más esperada: “Por primera vez entra este personaje”

INFOBAE AMÉRICA

Edmand Lara arremete contra Rodrigo

Edmand Lara arremete contra Rodrigo Paz: dice que “no vale ni un peso” e insulta a sus ministros

Banksy le da a Gran Bretaña un agridulce regalo navideño

Salvador Nasralla, ex vice de Xiomara Castro, busca obstruir el proceso electoral en Honduras

La primera impresión es la que cuenta: por qué imitar la sonrisa de otros genera confianza

Bolivia: alcaldías y choferes definen tarifas transitorias del transporte en medio de reclamos por el precio del combustible