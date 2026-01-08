Disney+ en modo Instagram y TikTok: tendrá videos verticales en la aplicación

Disney+ incorporará un feed de vídeos verticales para adaptarse a los hábitos de la Generación Z y Alpha a finales de 2026. (Europa Press)

Disney+ ha anunciado una transformación significativa en su servicio: a finales de 2026, incorporará un feed de vídeos verticales al estilo de aplicaciones como Instagram y TikTok. La compañía busca así cambiar la interacción diaria de sus usuarios y aproximarse a los hábitos de consumo que predominan entre las generaciones más jóvenes.

El anuncio fue realizado durante el CES 2026 en Las Vegas. Erin Teague, vicepresidenta ejecutiva de Gestión de Producto para Disney Entertainment y ESPN, fue la encargada de desvelar los primeros detalles de este proyecto que promete marcar un antes y un después en la experiencia de streaming.

Cómo serán los videos verticales de Disney+

Al igual que ocurre en redes sociales como TikTok, el nuevo formato de vídeos verticales de Disney+ funcionará como un feed personalizado, adaptado a los intereses y preferencias de cada usuario. Este feed no será una simple copia de lo que ya existe en otras plataformas, sino que buscará integrarse de manera natural con los hábitos de consumo de quienes acceden al servicio, según explicó la ejecutiva.

Entre los contenidos previstos para este nuevo espacio, los usuarios podrán encontrar desde fragmentos de la programación original de Disney, escenas seleccionadas de series y películas, hasta vídeos reutilizados de redes sociales. También se contempla la posibilidad de ofrecer estrenos exclusivos en formato vertical, en línea con la tendencia de las denominadas ‘series verticales’ que han ganado popularidad en TikTok y otras plataformas.

Los usuarios de Disney+ podrán acceder a fragmentos originales, escenas de series y películas y estrenos exclusivos en formato vertical. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

A diferencia de otros intentos de adaptación, Disney+ ha dejado claro que no se trata únicamente de una estrategia promocional. El objetivo principal es ofrecer una experiencia dinámica y personalizada, donde noticias, entretenimiento y contenido original converjan en un mismo espacio, disponible para el usuario en cualquier momento del día. La plataforma aspira a convertirse en un lugar que los usuarios “visiten obligatoriamente a diario”, en palabras de sus responsables.

La decisión de apostar por el formato vertical responde a una realidad que domina el consumo audiovisual actual: la preferencia creciente por vídeos directos, breves y adaptados al uso en dispositivos móviles.

Estas características, que han sido clave en el éxito de TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts, son especialmente atractivas para la Generación Z y la Generación Alpha. Según Erin Teague, este público no acostumbra a dedicar largos periodos de tiempo a ver contenidos extensos en sus teléfonos, sino que prefiere consumir piezas cortas y de impacto rápido.

La propia Disney ya había experimentado con este tipo de formato a través de ESPN, donde en 2025 se lanzó la pestaña “Verts” dedicada a vídeos verticales. Los resultados positivos de esa prueba han impulsado la expansión del concepto a la plataforma principal de Disney+.

Disney+ integrará inteligencia artificial desarrollada por OpenAI para crear vídeos con personajes de franquicias como Marvel y Star Wars. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

Inteligencia artificial y contenido original

Uno de los aspectos más novedosos del anuncio es la integración de inteligencia artificial en la generación de contenido. El reciente acuerdo entre Disney y OpenAI permitirá que personajes de las franquicias más icónicas, como Marvel o Star Wars, aparezcan en vídeos creados específicamente para este nuevo feed.

Sora, la IA desarrollada por OpenAI, ya ha demostrado capacidad para producir contenido de gran calidad y éxito viral en TikTok, lo que augura una rápida adopción por parte de los usuarios de Disney+.

El despliegue de esta función no se limitará a la aplicación móvil. Aunque el formato vertical resulta especialmente natural en teléfonos inteligentes, Disney+ planea habilitar el feed en todos los dispositivos donde opera la plataforma, incluidas televisores y ordenadores portátiles.

La apuesta de Disney+ por vídeos cortos y directos sigue la tendencia de éxito de TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo es el lanzamiento de la función

En cuanto al calendario, las previsiones apuntan a que el feed de vídeos verticales estará disponible antes de que termine 2026. Aunque no se ha precisado si el lanzamiento será simultáneo a nivel global, la magnitud de la apuesta sugiere que se tratará de una de las actualizaciones más ambiciosas de la plataforma.