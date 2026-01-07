CES 2026: consolas retro de Arcade y SEGA son renovadas con conexión a internet y pantallas modernas

Consolas clásicas renovadas muestran pantallas modernas y acceso a catálogos de juegos históricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cada edición del Consumer Electronics Show (CES), la presencia de los videojuegos genera atención tanto por la tecnología de vanguardia como por la reinvención de clásicos.

En la edición 2026 en Las Vegas, Estados Unidos, las consolas retro y los sistemas arcade ocupan un lugar destacado entre los lanzamientos más llamativos de este año. El interés del público se reparte entre la nostalgia por los títulos emblemáticos y la curiosidad por las avanzadas funciones que ahora incorporan estos dispositivos.

Las nuevas consolas retro y las cabinas arcade presentan pantallas modernas y conexión a internet, ampliando las opciones para los aficionados y facilitando el acceso a catálogos históricos de juegos.

Cómo se han actualizado las consolas retro en el CES 2026

La nostalgia por los videojuegos clásicos impulsa innovaciones que combinan diseño retro y funciones digitales avanzadas. (Foto: My Arcade)

Diversas empresas especializadas presentan en el CES 2026 dispositivos que conjugan diseño clásico y tecnología contemporánea. Entre las propuestas más relevantes, My Arcade exhibe un sistema portátil con licencias oficiales de franquicias como Sonic y OutRun.

Este dispositivo ofrece una experiencia de arcade en formato de bolsillo, con pantalla de alta definición y controles optimizados. La conexión a internet permite a los usuarios descargar juegos adicionales y participar en comunidades en línea.

Además, los dispositivos incluyen catálogos precargados con títulos históricos y facilitan la integración de nuevas funcionalidades mediante actualizaciones de software.

Qué otras curiosidades tecnológicas destacan en el CES 2026

El rediseño de cabinas arcade permite revivir la experiencia de los salones de juegos con tecnología actualizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumado a las consolas, la feria tecnológica introduce innovaciones orientadas a la robótica social y la inteligencia artificial. La presencia de robots de compañía diseñados para diferentes públicos y necesidades es una de las tendencias en ascenso.

Estos dispositivos incorporan sensores avanzados y sistemas de respuesta a la voz y el tacto, orientados a brindar interacción emocional y apoyo en el entorno doméstico. El impacto de estas tecnologías se refleja en la diversidad de propuestas y en la variedad de aplicaciones que exploran los desarrolladores.

Qué robots de compañía destacan en el CES 2026

Jennie surge como una de las alternativas más destacadas para quienes buscan compañía sin las responsabilidades de una mascota real. Desarrollada por Tombot, esta perra robótica responde a estímulos de voz y contacto, y está pensada sobre todo para personas con limitaciones físicas o de salud.

Jennie, el perro robótico, ofrece compañía emocional a personas con movilidad reducida o necesidades especiales. REUTERS/Steve Marcus

Jennie reconoce a su dueño, adapta rutinas y contribuye al bienestar de pacientes con enfermedades degenerativas y adultos mayores. El dispositivo busca facilitar la integración de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y reforzar el apoyo emocional en el hogar.

Cuáles modelos de robot facilitan el desarrollo infantil

La robótica social se orienta al ámbito educativo y de acompañamiento infantil. Yonbo X1, creado por X Origin, utiliza modelos de lenguaje avanzados para interactuar con niños pequeños.

Este robot ayuda a desarrollar habilidades de habla, interpretar emociones y mantener conversaciones adaptadas al nivel de comprensión del usuario. El propósito declarado es promover el aprendizaje a través de la interacción diaria y eliminar barreras técnicas mediante una interfaz intuitiva.

Qué otras mascotas robóticas están presentes en la feria tecnológica

La startup japonesa Ludens AI introduce a Cocomo, una mascota robótica autónoma que se desplaza por el hogar, responde a comandos de voz y al contacto físico, y mantiene una temperatura corporal similar a la humana.

Los modelos Nico y Mirumi apuestan por la interacción social y el reconocimiento de voz como herramientas de acompañamiento diario. (Foto: REUTERS/Steve Marcus)

Este desarrollo busca reforzar la sensación de cercanía y apoyo emocional a través de la interacción física. Otros modelos, como Nico y Mirumi, apuestan por la interacción social y el reconocimiento de voz, consolidando una tendencia que redefine el rol de los asistentes robóticos en el hogar.

Asimismo, la estrategia de las empresas desarrolladoras apunta a dispositivos accesibles y adaptables, centrados en el bienestar y la facilidad de uso.

El CES 2026 confirma el crecimiento de la robótica de compañía y la transformación de la experiencia de los videojuegos, marcando el rumbo de la tecnología de consumo para los próximos años.