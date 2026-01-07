Desde un asistente de anime holográfico hasta un panda con IA que responde al tacto: la tecnología más insólita del CES 2026

El asistente de escritorio holográfico mide 5,5 pulgadas. (Composición Infobae: R Λ Z Ξ R / Mind With Heart Robotics)

Mientras las grandes empresas tecnológicas presentan sus innovaciones más esperadas en el CES 2026, el evento también destaca por la aparición de dispositivos extravagantes que desafían lo convencional. Estas propuestas, que van desde asistentes holográficos de escritorio hasta robots inspirados en Wall-E, muestran cómo la creatividad y la inteligencia artificial están transformando objetos cotidianos en experiencias únicas.

Compañero holográfico de anime: asistente de IA para escritorio

El Proyecto AVA de Razer evoluciona y se presenta como un asistente de escritorio holográfico de 5,5 pulgadas. Este dispositivo animado ofrece ayuda en estrategias de juego, productividad y organización diaria, e incluso puede brindar consejos personales. Los usuarios pueden elegir entre personajes como Kira o Zane, que muestran movimientos realistas, sincronización labial y seguimiento ocular.

El sistema, aún en fase conceptual, utiliza una cámara integrada para observar la pantalla y al usuario, aportando una interacción personalizada, aunque su monitorización constante puede resultar inquietante para algunos.

Los usuarios pueden elegir entre personajes como Kira o Zane. (R Λ Z Ξ R)

Robot panda con IA: apoyo emocional para adultos mayores

An’An, desarrollado por Mind with Heart Robotics, es una mascota electrónica con sensores en todo el cuerpo que reacciona al tacto y reconoce voces. Este robot panda está orientado al cuidado de personas mayores, proporcionando apoyo emocional continuo, recordando tareas diarias y manteniendo informados a los cuidadores sobre el bienestar del usuario.

La inteligencia artificial aprende de las interacciones, personalizando la experiencia y ayudando a combatir la soledad y los problemas de memoria.

Máquina de hielo inteligente: reducción de ruido con IA

GoveeLife presentó una máquina de hielo de encimera capaz de producir hasta 27 kg diarios. El modelo Smart Nugget Ice Maker Pro utiliza la tecnología AI NoiseGuard para reducir el ruido generado durante la producción de hielo.

El sistema detecta cuándo la máquina está a punto de hacer ruido y activa un proceso de descongelación automática para mantener un ambiente silencioso. El aparato puede producir hielo en seis minutos y almacenar hasta 1,5 kg por vez. Su precio ronda los 499,99 dólares.

Robot panda con IA y máquina de hielo inteligente. (Composición Infobae: Mind With Heart Robotics / GoveeLife)

Cuchillo de chef ultrasónico: cortes precisos mediante vibración

Seattle Ultrasonics lanzó un cuchillo de cocina que incorpora tecnología ultrasónica. La hoja vibra más de 30.000 veces por segundo, lo que mejora la capacidad de cortar alimentos como verduras, carnes y pan.

Es pertinente señalar que la vibración, imperceptible para el usuario, permite realizar cortes más limpios y sencillos en comparación con cuchillos convencionales. El precio del producto es de 399 dólares.

Piruleta musical: experiencia sensorial a través de conducción ósea

Lollipop Star presentó una piruleta capaz de reproducir música mediante conducción ósea mientras el usuario la consume. El dispositivo transmite vibraciones a través del cráneo, permitiendo escuchar música sin auriculares.

Cada piruleta ofrece un sabor asociado a un artista, como Ice Spice (melocotón), Akon (arándano) o Armani White (lima), proporcionando una experiencia multisensorial.

Una piruleta que transmite canciones de Ice Spice directamente en tu mente. (Composición Infobae: Lollipop Star / Seattle Ultrasonics)

Robot doméstico inspirado en Wall-E: patrulla y asistencia en el hogar

El robot W1, con un valor de 4.999 dólares, es un asistente programable diseñado para la seguridad y el apoyo en tareas domésticas y actividades al aire libre. Ofrece vigilancia con inteligencia artificial, monitoreo móvil de 360 grados e integración con dispositivos del hogar para alertas de humo o intrusión.

Además, la máquina puede transportar equipamiento en campamentos, tomar fotografías familiares y suministrar energía portátil.

(Zeroth Robotics)

Finalmente, es pertinente señalar que el CES 2026, conocido como Consumer Electronics Show, es una de las ferias tecnológicas más importantes a nivel mundial. Celebrado anualmente en Las Vegas, este evento reúne a empresas, startups y profesionales del sector para presentar las innovaciones más recientes en electrónica de consumo.

Durante varios días, fabricantes, desarrolladores y visionarios comparten avances en dispositivos inteligentes, inteligencia artificial, robótica, movilidad, salud digital y soluciones para el hogar conectado. El CES actúa como un escaparate global donde se anticipan las tendencias que marcarán la vida cotidiana y la industria tecnológica en los próximos años.