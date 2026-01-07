Qué asistentes de IA puedes usar en vez de ChatGPT para diversas tareas

Más de 800 millones de personas usan asistentes de IA cada semana, reflejando su creciente impacto en la vida cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La popularidad de los asistentes de inteligencia artificial ha crecido de forma exponencial desde el lanzamiento de ChatGPT por parte de OpenAI. Actualmente, más de 800 millones de personas lo utilizan cada semana. No obstante, los resultados de pruebas realizadas por expertos muestran que ningún chatbot domina todos los escenarios de uso, lo que genera espacio para alternativas especializadas en funciones concretas.

Un año de pruebas comparativas, dirigidas por especialistas en áreas como literatura, ciencia, derecho y fotografía, arrojó un hallazgo clave: la elección del bot adecuado depende del tipo de tarea. De acuerdo con el análisis citado por The Washington Post, “la forma más efectiva de utilizar chatbots consiste en elegir distintas herramientas para diferentes necesidades, sin esperar que una sola lo resuelva todo”.

Bots para redactar y editar textos

Las pruebas de redacción incluyeron desafíos como escribir cartas de disculpa y textos para rupturas sentimentales. En este campo, Claude, desarrollado por Anthropic, se posicionó por encima de sus competidores.

Claude, de Anthropic, lideró las pruebas de redacción al mostrar mayor empatía y precisión que sus competidores. (Anthropic)

Pamela Skillings, especialista en recursos humanos consultada por el medio estadounidense, afirmó que Claude “comunica emociones humanas reales y consideración reflexiva” en los textos que genera. Además, Claude tiende a evitar frases poco empáticas, como el clásico “espero que estés bien”, habitual en los correos electrónicos producidos por ChatGPT.

Investigación y respuestas rápidas

Para tareas que requieren información actualizada y precisa, la recomendación es utilizar Modo IA, un chatbot integrado en el buscador de Google.

A diferencia de la función IA Overview, Modo IA de Google realiza decenas de búsquedas antes de entregar una respuesta, lo que permite acceder a datos recientes y evita errores comunes en otros bots. En una de las pruebas, identificó correctamente los tratamientos recomendados para la mastitis, mientras que otros asistentes ofrecieron información desactualizada.

Google AI Mode destacó por entregar información actualizada y precisa en tareas de investigación, superando a otros bots. (Google)

Análisis y gestión de documentos

En la revisión y análisis de documentos legales, Claude volvió a destacar. Según el abogado Sterling Miller, Claude “fue el único bot que nunca inventó datos” y sus sugerencias para modificar contratos de alquiler resultaron las más próximas a un asesoramiento profesional. Para quienes buscan un asistente que procese contratos, políticas o acuerdos sin errores graves, esta herramienta representa una opción sólida.

Edición y creación de imágenes

En el terreno de la edición de imágenes, Gemini, desarrollado por Google, superó a otras IA en todas las pruebas realizadas. El fotoperiodista David Carson, integrante del jurado de las pruebas, quedó sorprendido por la capacidad de Gemini para eliminar objetos o personas de una fotografía sin dejar rastros evidentes. “El resultado fue tan convincente que no pude distinguir si la imagen había sido editada por un humano o por una IA”, sostuvo Carson.

Limitaciones y riesgos de los asistentes de IA

Las pruebas revelaron debilidades importantes. Solo en una ocasión un bot obtuvo una puntuación superior al 70%: Gemini alcanzó un 84% en edición de imágenes. En la mayoría de los casos, los resultados oscilaron entre el 50% y el 65%. “Ninguna herramienta obtuvo calificaciones sobresalientes en todos los aspectos”, explicó Miller.

La tendencia de estos bots a entregar respuestas inmediatas puede inducir a errores. Por ejemplo, al consultar cuántos botones tiene un iPhone, las respuestas variaron de tres a seis, aunque el número correcto es cinco en los modelos más recientes.

Gemini, de Google, alcanzó la mejor puntuación en edición de imágenes, sorprendiendo a especialistas por su realismo. (Reuters)

Asimismo, la incapacidad de los chatbots para aclarar preguntas ambiguas se mantiene como una limitación técnica. En un caso, los asistentes no solicitaron detalles adicionales al consultar la calificación de “The Fantastic Four” en Rotten Tomatoes, respondiendo con datos de una versión antigua y no de la película en cartelera.

Bob Wachter, jefe del Departamento de Medicina de la Universidad de California en San Francisco, subrayó que los médicos, a diferencia de los bots, plantean más preguntas para comprender la situación antes de dar una respuesta. Este principio puede aplicarse a la interacción con asistentes de IA: mientras más detalles reciba el bot, más útil será la información que devuelva.

Privacidad y personalización

El avance hacia respuestas personalizadas implica riesgos en materia de privacidad y manipulación. El reportaje citado recomienda modificar los ajustes por defecto de los asistentes de IA para proteger los datos personales y evitar el uso indiscriminado de información sensible.

La proliferación de productos basados en inteligencia artificial continuará en 2026 y los años siguientes. Frente a la diversidad y evolución de estas herramientas, el consejo de los expertos consultados es mantener una actitud crítica y adaptar la elección del asistente según la tarea a resolver, priorizando siempre la revisión humana y la protección de la privacidad.