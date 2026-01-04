Inicia el CES 2026: IA, robótica para el hogar, movilidad del futuro y qué más esperar este año

CES 2026 reunirá en Las Vegas a más de 140.000 asistentes para presentar las últimas tendencias en tecnología de consumo. (CES)

Por un año más, Las Vegas se preparan para recibir a miles de visitantes en una nueva edición de la CES 2026, el evento de tecnología más importante.

Del 6 al 9 de enero, la feria tendrá diferentes anuncios y lanzamientos globales de marcas enfocadas en tecnología de consumo para el hogar, el automóvil, la salud, la movilidad y los dispositivos personales.

¿Qué es CES y por qué es tan relevante?

La CES (Consumer Electronics Show) se considera la feria tecnológica más influyente del mundo. Reúne a grandes marcas y a nuevas empresas dispuestas a presentar sus ideas revolucionarias ante el público, la prensa, inversores y líderes del sector.

El evento, organizado por la Consumer Technology Association, atrae a más de 140.000 asistentes de todo el mundo, y su impacto trasciende los límites del recinto ferial.

Marcas líderes como Samsung, LG, Lenovo y Razer exhibirán innovaciones basadas en inteligencia artificial, impulsando la automatización y la conveniencia.(REUTERS/Steve Marcus)

El cronograma de esta edición contempla que las actividades exclusivas para prensa y presentaciones anticipadas comenzaron el 3 de enero. El lunes 5 se concentrarán las principales conferencias de prensa, donde las marcas más importantes mostrarán sus novedades antes de la apertura oficial de puertas el 6 de enero.

Qué veremos en el CES 2026

Inteligencia artificial

La edición 2026 de CES estará marcada por una tendencia transversal: la integración de inteligencia artificial en todo tipo de producto. Desde grandes fabricantes como Samsung, LG, Lenovo y Razer hasta pequeñas startups emergentes, todos exhibirán soluciones donde la IA se presenta como el motor de la innovación y la conveniencia.

La IA no se limitará a los dispositivos tradicionales, sino que aparecerá en electrodomésticos, automóviles, wearables, televisores y sistemas de entretenimiento. Los asistentes virtuales basados en modelos de lenguaje, como el renovado Gemini de Google o Alexa+, buscarán redefinir la interacción con los dispositivos cotidianos. En muchos casos, la IA operará en segundo plano, optimizando procesos sin que el usuario lo perciba de forma explícita.

La inteligencia artificial será protagonista en CES 2026, integrándose en productos para el hogar, automóviles y dispositivos personales.(REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Computadoras y componentes

El sector del hardware de PC volverá a ocupar un lugar central en CES 2026. Se esperan lanzamientos de laptops y desktops equipadas con las últimas generaciones de procesadores de Intel, AMD y Qualcomm. La línea “Panther Lake” de Intel y los procesadores Snapdragon X2 Elite de Qualcomm prometen una nueva era de computadoras ultraportátiles, eficientes y con autonomía extendida, capaces de ejecutar funciones avanzadas de IA localmente.

AMD, por su parte, podría sorprender con una evolución de su familia Ryzen AI, completando así la trifecta de CPUs orientadas a la inteligencia artificial. Las laptops que se presentarán exhibirán diseños delgados, baterías de larga duración y, en muchos casos, gráficos mejorados sin necesidad de GPU dedicada.

En el terreno de los componentes, los rumores apuntan a renovaciones moderadas en procesadores de desktop, con eventuales aumentos de frecuencia y pequeñas mejoras en eficiencia. El sector de tarjetas gráficas se encuentra a la expectativa de anuncios de Nvidia, AMD e Intel, a pesar de los desafíos provocados por el aumento de precios de las memorias.

El sector de computadoras destacará equipos con procesadores de Intel, AMD y Qualcomm, diseñados para ejecutar funciones avanzadas de inteligencia artificial localmente. (REUTERS/Steve Marcus)

Pantallas y televisores

El segmento de televisores será uno de los más dinámicos, con fabricantes como LG, Samsung y Sony compitiendo por mostrar la pantalla más avanzada del mercado. La tendencia apunta a televisores más brillantes, capaces de duplicar la luminosidad respecto a generaciones anteriores, gracias a especificaciones como Dolby Vision 2 y HDR 10 Plus Advanced.

La tecnología OLED evolucionará con variantes de cuatro capas, mientras que el sistema Micro RGB, que utiliza LEDs rojos, verdes y azules para retroiluminar el panel, promete una gama de colores más amplia y precisa que nunca.

En paralelo, la carrera por mayores tasas de refresco continúa. Se esperan modelos que superen los 240 Hz y hasta paneles de 500 Hz o más, pensados especialmente para videojuegos. La integración de IA permitirá optimizar la calidad de imagen, realizar ajustes dinámicos y hasta habilitar chatbots en pantallas inteligentes.

El hogar inteligente y robótica doméstica

En el entorno del hogar inteligente, la IA se consolidará como el eje de la automatización y el control. Los asistentes virtuales evolucionan para ofrecer una gestión más intuitiva de rutinas, seguridad y electrodomésticos. Los fabricantes presentarán frigoríficos, hornos y lavadoras con pantallas táctiles avanzadas y aplicaciones que ayudan a organizar tareas diarias.

El hogar inteligente contará con asistentes virtuales avanzados, electrodomésticos conectados y sistemas de seguridad potenciados con inteligencia artificial.(REUTERS/Steve Marcus)

La robótica doméstica dará un salto con la llegada de robots con capacidades cada vez más complejas, desde aspiradoras con brazos robóticos hasta autómatas humanoides capaces de colaborar en tareas cotidianas.

La seguridad del hogar recibirá especial atención, con cámaras y sensores capaces de analizar patrones de movimiento usando IA, y sistemas de presencia que emplean señales WiFi para mapear la actividad en el hogar.

Movilidad, automóviles y transporte del futuro

El pabellón de movilidad y automóviles volverá a ser protagonista, pese a no tratarse de un salón del automóvil tradicional. Las principales marcas presentarán vehículos eléctricos con mayores autonomías, avanzados sistemas de asistencia y dashboards dominados por la inteligencia artificial.

El pabellón de automóviles pondrá el foco en vehículos eléctricos, asistentes de voz con IA y avances en autoconducción y robotaxis en CES 2026. (REUTERS/Steve Marcus/File Photo)

La tendencia apunta a una vuelta a controles físicos (botones, diales) frente a la saturación de pantallas táctiles. Los asistentes de voz con lenguaje natural permitirán interactuar con el coche de manera más cómoda y segura, mientras que las funciones avanzadas de autoconducción y los servicios de robotaxi captarán la atención de los visitantes.