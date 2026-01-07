Tecno

Cómo funciona la nueva laptop gamer con pantalla enrollable de Lenovo

Lenovo presentó en el CES 2026 la Legion Pro Rollable Concept, una laptop gamer con pantalla OLED enrollable

El mecanismo enrollable permite transformar la laptop en un monitor ultraancho sin perder portabilidad. (Lenovo)

Lenovo sorprendió en el CES 2026 al mostrar una laptop gamer con pantalla OLED enrollable que amplía su tamaño hasta 24 pulgadas. Este dispositivo, todavía en etapa conceptual, abre una nueva vía en el diseño de portátiles al combinar portabilidad y una experiencia visual que hasta ahora solo era posible en equipos de escritorio con monitores ultraanchos.

El modelo, bautizado como Legion Pro Rollable Concept, parte de una base de 16 pulgadas y puede expandirse hacia los laterales hasta alcanzar dos modos distintos: uno “táctico” de 21,5 pulgadas y otro denominado “Arena”, que llega a 24 pulgadas. La expansión horizontal se logra con solo pulsar una tecla.

Dos motores se ocupan de desplegar la pantalla de forma simultánea a ambos lados, lo que otorga al equipo una relación de aspecto ultrapanorámica. Esta función responde a una demanda creciente entre usuarios gamers que buscan mayor campo visual para sus partidas y encuentran en los monitores externos ultraanchos un accesorio imprescindible.

La Legion Pro Rollable Concept ofrece una pantalla que pasa de 16 a 24 pulgadas pulsando una sola tecla. (Lenovo)

La pantalla OLED se oculta en el interior de la tapa hasta que el usuario decide expandirla. El mecanismo, aunque añade grosor al chasis, permite que la laptop mantenga dimensiones compactas cuando está cerrada. El prototipo utiliza la base de la Legion Pro 7i, por lo que se prevé que la versión comercial pueda integrar componentes de alto rendimiento, como la gráfica RTX 5090 y procesadores Intel de última generación.

La propuesta de Lenovo apunta a quienes necesitan trasladar su equipo de juegos de un lugar a otro, sin comprometer la calidad de imagen ni el espacio de trabajo. La posibilidad de llevar una laptop de 16 pulgadas que se transforma en una pantalla de 24 resulta atractiva para quienes viajan, cambian de ambiente en el hogar o buscan un dispositivo versátil para diferentes usos.

La empresa ya había explorado este tipo de tecnología en la ThinkBook Plus Gen 6 Rollable OLED, aunque con una aproximación vertical y un tamaño inicial de 14 pulgadas.

Lenovo planea integrar componentes de alto rendimiento, como la gráfica RTX 5090, en futuras versiones comerciales. (Reuters)

Junto a la Legion Pro Rollable Concept, Lenovo también presentó la ThinkPad Rollable XD Concept, una laptop que apuesta por la expansión vertical. En este caso, el equipo parte de una pantalla OLED de 13,3 pulgadas y puede ampliarse hasta 16 pulgadas tras pulsar un botón. El segmento adicional de pantalla no se oculta bajo la bisagra, como en modelos anteriores, sino que envuelve la parte superior de la tapa.

Lenovo denomina a esta zona extra “pantalla orientada al mundo”. Durante la demostración, la compañía mostró widgets y elementos informativos en esa área, aunque aún no se definió su integración en las tareas cotidianas.

El diseño de la ThinkPad Rollable XD Concept implica que la cámara web se sitúa en un lateral, una solución técnica que puede dificultar las videollamadas tradicionales. Hasta la fecha, la empresa había experimentado con pantallas de tinta digital siempre activas en la tapa, buscando un equilibrio entre funcionalidad y consumo energético. El nuevo enfoque visualiza la pantalla extendiéndose y envolviendo el equipo, aunque todavía no se conocen casos de uso específicos para esta característica.

En los últimos años Lenovo ha presentado diversos conceptos innovadores para sus portátiles. (Europa Press)

Ambos dispositivos permanecen en fase conceptual. Lenovo mantiene una reputación consolidada por llevar al mercado tecnologías experimentales mostradas en ferias tecnológicas. La empresa no reveló fechas de lanzamiento ni especificaciones definitivas, pero la exhibición en el CES sugiere que la pantalla enrollable podría incorporarse a la línea comercial en los próximos años.

La introducción de la pantalla enrollable representa un avance en la búsqueda de la máxima adaptabilidad en los equipos portátiles, permitiendo a los usuarios elegir el formato que mejor se ajusta a cada momento de uso. El desarrollo responde a la tendencia de fusionar movilidad, alto rendimiento y superficies visuales expansivas en un solo dispositivo, orientado especialmente a los entornos de gaming y productividad avanzada.

La presencia de conceptos como la Legion Pro Rollable Concept y la ThinkPad Rollable XD Concept en el CES 2026 subraya la apuesta de Lenovo por la innovación en el segmento de laptops. La posibilidad de que estas tecnologías de pantalla se conviertan en productos comerciales despierta expectativa y plantea nuevas preguntas sobre el futuro del diseño de portátiles y la experiencia de usuario en el sector tecnológico global.

