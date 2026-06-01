Córdoba declaró estado de alerta por el riesgo de incendios: cuáles son las actividades prohibidas

El Ministerio de Seguridad de Córdoba declaró el Estado de Alerta Ambiental por riesgo de incendios en toda la provincia hasta diciembre de 2026

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba declaró el Estado de Alerta Ambiental por riesgo de incendios en todo el territorio provincial desde el 1 de junio y hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida, fundamentada en informes técnicos de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, responde al agravamiento de las condiciones de sequía registradas durante los meses de otoño e invierno, con heladas tempranas, altas temperaturas y una acumulación de material combustible en zonas serranas y agroganaderas.

La resolución prohíbe de forma expresa el encendido de cualquier tipo de fuego en tierras públicas de la provincia, así como toda actividad que pueda originar un foco ígneo. La restricción abarca el período que las autoridades identifican como el de mayor peligrosidad para el desarrollo y la propagación de incendios forestales y rurales. Según el comunicado oficial, la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático queda facultada para adoptar medidas preventivas complementarias y ajustar las disposiciones vigentes conforme evolucionen las condiciones meteorológicas en cada región.

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La declaración llega en un contexto en que la acumulación de vegetación seca en las sierras cordobesas y en las áreas de uso agropecuario representa uno de los factores de riesgo más frecuentes en los incendios de gran escala. Los informes técnicos que sustentaron la decisión advierten que la combinación de sequía prolongada, heladas anticipadas y temperaturas elevadas configura un escenario de alta vulnerabilidad para el territorio provincial durante la segunda mitad del año.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, explicó los alcances de la medida y subrayó el enfoque preventivo que la guía. “No vamos a esperar a que el fuego sea noticia para actuar. La prevención es la herramienta más importante que tenemos para proteger vidas, viviendas, producción, recursos naturales y el patrimonio ambiental de Córdoba. Cada incendio que logramos evitar es una tragedia menos para nuestra provincia”, expresó según el comunicado oficial.

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Desde el Ministerio se recordó a la población la necesidad de extremar los cuidados, evitar conductas que puedan generar focos de ignición y denunciar de manera inmediata cualquier columna de humo o situación de riesgo a través de los canales de emergencia habilitados. La cartera no precisó en el comunicado cuáles son esos canales específicos, aunque la resolución contempla mecanismos de actualización según la evolución del riesgo en cada zona.

La medida prohíbe encender fuego en tierras públicas y restringe cualquier actividad que pueda originar focos ígneos durante el periodo de máxima peligrosidad

Para hacer frente a la temporada, Córdoba dispone de uno de los sistemas de combate de incendios de mayor envergadura del país, indicaron los funcionarios. Ese dispositivo está integrado por la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, el Equipo Técnico de Apoyo en Catástrofes (ETAC), más de 190 cuarteles de bomberos voluntarios distribuidos en el territorio y una flota aérea provincial preparada para intervenir ante emergencias.

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La declaración de alerta se enmarca, además, en una serie de acciones preventivas que el gobierno provincial viene desarrollando desde semanas antes. El 27 de mayo, la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, a cargo de Victoria Flores, presentó la Caja de Herramientas del programa “Hablemos del fuego mientras no está”, una iniciativa orientada a fortalecer estrategias de prevención de incendios forestales y de interfaz a partir del trabajo territorial realizado en distintas regiones.

En el marco de ese programa se llevaron adelante 12 talleres y cuatro charlas de prevención, articuladas junto a municipios, comunas y organismos que intervienen en el combate del fuego. Participaron más de 460 tomadores de decisiones locales: intendentes, jefes comunales, equipos de gobierno, representantes de cuarteles de bomberos, Defensa Civil, empresas y cooperativas de servicios.

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El programa forma parte del Plan Integral de Restauración Ecológica (PIRE), que articula las distintas áreas de la Subsecretaría de Biodiversidad e integra otras iniciativas orientadas a la prevención de incendios y la restauración de ecosistemas, entre ellas Más Flora Cordobesa, el Banco de Semillas, Viveros Aliados y la Mesa del Tabaquillo.