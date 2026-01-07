Tecno

CES 2026: Lenovo lanza Qira y marca el inicio de la computación inteligente y los ecosistemas integrados

A diferencia de asistentes tradicionales, Qira está presente a nivel de sistema y acompaña al usuario en PCs, tablets, smartphones y wearables

Qira introduce diversas experiencias diseñadas en torno a necesidades reales. (YouTube Lenovo)

Durante la edición 2026 del CES en Las Vegas, Lenovo anunció el lanzamiento de Qira, una inteligencia ambiental personal diseñada para operar de manera integrada y continua en todos los dispositivos Lenovo y Motorola. La presentación se produce en un contexto de evolución del PC hacia sistemas más inteligentes, conectados y orientados a comprender el contexto del usuario, y refuerza la apuesta de la compañía por la inteligencia artificial aplicada a la experiencia diaria.

Qira: inteligencia ambiental integrada y multiplataforma

Qira es una inteligencia única que, a diferencia de asistentes tradicionales, está presente a nivel de sistema y acompaña al usuario en PCs, tablets, smartphones y wearables. Su función no depende de abrir o invocar activamente una aplicación, sino que opera en segundo plano, comprende el contexto y anticipa necesidades en función de la actividad, adaptándose y aprendiendo con el tiempo.

Puede ser activada por voz, mediante una tecla dedicada o una burbuja persistente, y responde con sugerencias proactivas, acciones automáticas o permaneciendo en espera según las preferencias del usuario.

Qira está construida sobre una arquitectura híbrida. (YouTube Lenovo)

Funciones principales y experiencias clave

Qira introduce diversas experiencias diseñadas en torno a necesidades reales. Entre sus funciones se encuentran las sugerencias contextuales (Next move), que ofrecen acciones útiles basadas en la actividad actual y mantienen la continuidad entre dispositivos. La función Write for me permite escribir correos, documentos y mensajes adaptados al tono e intención del usuario, mientras que Live interaction habilita la colaboración multimodal en tiempo real durante el uso compartido de pantalla o cámara.

Otras funciones como Catch me up resumen lo que ocurrió durante la ausencia del usuario y ayudan a retomar tareas o conversaciones, y Pay attention ofrece transcripciones y traducciones en reuniones. Para tareas creativas, Creator Zone está enfocada en la edición de imágenes y fotos, reduciendo distracciones y permitiendo mayor control.

Qira está construida sobre una arquitectura híbrida, que prioriza el procesamiento local para mantener los datos personales en el dispositivo y utiliza la nube únicamente para ampliar sus capacidades bajo medidas de seguridad y control del usuario.

Qira coordina tareas y acciones entre dispositivos y aplicaciones, incluso sin conexión. (YouTube Lenovo)

El ecosistema de Qira cuenta con socios como Microsoft, Stability AI, Notion, Perplexity y Expedia Group, que aportan capacidades específicas: desde integración con Windows y generación de imágenes, hasta planificación de viajes y razonamiento contextual en la búsqueda de información.

Disponibilidad y expansión

La experiencia Qira estará disponible inicialmente en dispositivos Lenovo seleccionados durante el primer trimestre de 2026 y, posteriormente, en smartphones Motorola y otros productos compatibles. Los usuarios actuales de Lenovo AI Now recibirán actualizaciones automáticas y la expansión será gradual.

Con este lanzamiento, la empresa apuesta por una inteligencia ambiental que actúa de forma transversal en el ecosistema de dispositivos, acompañando al usuario en distintas actividades cotidianas y priorizando la privacidad y el control de la información personal.

La experiencia Qira estará disponible inicialmente en dispositivos Lenovo seleccionados durante el primer trimestre de 2026. (YouTube Lenovo)

Características clave de Lenovo Qira: integración, acciones y percepción

Qira no es un asistente convencional. Está integrada en PCs, tablets, smartphones y wearables, permitiendo que las experiencias y preferencias del usuario se mantengan consistentes mientras cambia de dispositivo o entorno. Puede ser activada por voz, mediante un botón o una burbuja persistente, y ofrece diferentes modos de interacción: sugerencias proactivas, respuestas inmediatas o presencia pasiva, dependiendo de la situación.

Entre sus atributos principales, Qira coordina tareas y acciones entre dispositivos y aplicaciones, incluso sin conexión. Su arquitectura permite que la IA local ejecute operaciones en nombre del usuario y orqueste agentes digitales para avanzar en el trabajo o la organización personal, sin que el usuario deba gestionar cada paso manualmente.

La función de percepción de Qira fusiona interacciones, recuerdos y documentos seleccionados por el usuario, creando un modelo contextual del entorno personal. Esto le permite comprender patrones, anticipar necesidades y mantener continuidad en todas las tareas del día a día, siempre bajo consentimiento y con privacidad como prioridad.

Monitor Yoga Pro 27UD-10. (YouTube Lenovo)

Lenovo introduce una nueva era de computadoras inteligentes y ecosistemas unificados

La compañía también presentó su visión sobre el futuro de los ordenadores personales, mostrando dispositivos diseñados para operar de forma conectada y comprender el contexto de uso. Durante el evento en Las Vegas, la compañía dio a conocer nuevos modelos Yoga e IdeaPad equipados con funciones de inteligencia artificial, incluyendo una evolución de la línea Aura Edition y el lanzamiento de Lenovo Qira, plataforma de inteligencia ambiental integrada.

La actualización de los portafolios Yoga e IdeaPad incorpora laptops, PCs de escritorio y accesorios que permiten a la IA operar en segundo plano. Las funciones Aura Edition, como Smart Modes, Smart Share y Smart Care, ajustan automáticamente el rendimiento, la colaboración y el soporte técnico en función de la actividad del usuario, eliminando la necesidad de ajustes manuales.

A la izquierda de la imagen se muestra un Yoga Pro 9i. (Lenovo)

Entre las novedades se encuentran la Yoga Pro 9i Aura Edition, la Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition —el modelo de 14” más liviano de la marca—, así como las nuevas PCs de escritorio Yoga AIO i Aura Edition y Yoga Mini i. Además, la línea IdeaPad se actualiza para responder a las necesidades de usuarios híbridos y creativos.

Es pertinente señalar que Qira opera entendiendo el contexto de uso, ofreciendo continuidad entre dispositivos y facilitando tareas como la redacción, la organización y el resumen de actividades, siempre bajo control y consentimiento del usuario.

