Quién es el ex participante de Gran Hermano que va a ser papá: la noticia que sorprendió a todos

Uno de los exjugadores de la casa más famosa del país dio a conocer que se agranda su familia (Captura de video)

La casa de Gran Hermano fue siempre un espacio donde las historias de vida de sus participantes encontraron un lugar para emocionar, sorprender y conectar con el público. A lo largo de cada edición, la pantalla chica les permitió abrir sus corazones, mostrarse vulnerables y, muchas veces, también alejarse de los reflectores para encarar nuevos desafíos. En medio de la temporada actual que transmite Telefe, una noticia distinta sacudió a la comunidad del reality: uno de sus exjugadores será papá nuevamente.

Juan Reverdito, exparticipante de la edición de 2022, anunció que se convertirá en padre por tercera vez. La noticia se conoció luego de que la cuenta del ciclo que conduce Ángel de Brito publicara una ecografía y una imagen de la panza de su pareja, Celeste Rigoni. Tanto la foto familiar, donde se ve a la pareja con chupetes y a Felipe, su hijo de nueve años, con una mamadera, como la ecografía fueron compartidas por la cuenta de El Ejército de LAM en X, y se viralizaron de inmediato.

El anuncio llega en un momento especial para Reverdito, que atravesó un 2024 y comienzos de 2025 marcados por dificultades laborales tras su salida de la televisión. Luego de su paso por el ciclo La noche de los ex, su continuidad en los medios fue breve y terminó desvinculado de Telefe. En ese entonces, durante una visita al estudio en marzo del año pasado, Juan no pudo ocultar su angustia. “Te quiero agradecer a vos por la buena onda que siempre tuviste conmigo en los momentos más difíciles. Para mí, Gran Hermano fue algo único en mi vida”, le expresó a Santiago del Moro con la voz quebrada, dejando entrever la carga emocional de ese instante.

La familia de Juan Reverdito posando alegremente para una foto, con la pareja usando chupetes y su hijo Felipe sosteniendo una mamadera (X)

La emoción de Reverdito fue palpable y cada palabra salía entre suspiros de gratitud. “Todos los que me dicen ‘para qué vine’, que iba a sacar un 0% de votos para entrar... Vine porque fui parte y yo lo sentí. Por más que haya jugado horriblemente mal, es un juego. Pero estoy recontra agradecido”, aseguró, visiblemente afectado por su experiencia en el reality.

La situación se tornó aun más conmovedora cuando Juan hizo una confesión inesperada. “Yo de acá me llevo lo más importante que me dio Gran Hermano, que es mi novia”, declaró, con lágrimas en los ojos, refiriéndose a Celeste. En ese instante, el conductor, conmovido por la sinceridad del exjugador, intervino con palabras de aliento: “¿Cómo no vas a venir? Estás invitado cuando quieras, qué importa lo que te digan. Te fuiste cuando te fuiste, pero esta siempre será tu casa”.

La ecografía prenatal del hijo de Juan Reverdito y su pareja, Celeste (X)

Pero la noche tenía preparada otra confesión, aun más fuerte. Con la desesperación a flor de piel, Reverdito hizo un pedido directo: “Quiero decir algo que para mí es re importante”, comenzó, esforzándose por mantener la compostura. “Celeste se llama, es la mujer más hermosa que conocí en mi vida, la que me banca en todo. Y quiero pedirle a toda la gente que está del otro lado… tengo carnet profesional, estoy buscando trabajo. Estamos en una situación bastante complicada laboralmente. El que tenga un laburo para ofrecerme, de lo que sea, estoy dispuesto, porque la verdad es que estamos mal económicamente”, reveló, mostrando la dura realidad que atraviesa fuera de la casa más famosa del país.

El estudio quedó en silencio ante la crudeza de sus palabras. Entre sollozos, Reverdito continuó su agradecimiento: “Ciento por ciento agradecido. Y a vos, sobre todo”, le dijo a del Moro. “Fuiste el único que me contestaba los WhatsApp y los mensajes en Instagram, siempre dándome ánimo. Te lo digo de corazón”, sumó, destacando el gesto humano en medio de la exposición mediática.

Juan Reverdito, ex GH 2022, junto a su pareja y madre de su futuro hijo, Celeste (Instagram)

La historia de Juan es una muestra de las idas y vueltas de la vida fuera de la televisión. Entre dificultades laborales, confesiones emotivas y el apoyo de su pareja, el exhermanito transita una etapa de transformación marcada por la llegada de un nuevo integrante a la familia. El anuncio, acompañado de la imagen familiar y la ecografía, devolvió a Juan a la escena pública y, esta vez, no por la polémica ni el juego, sino por una noticia cargada de felicidad y futuro.