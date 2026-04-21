La revelación sobre la frustrada llegada de Ayrton Senna a Ferrari antes de su trágica muerte en la Fórmula 1

Ayrton Senna, una leyenda de la F1

Cuando faltan pocos días para el aniversario 32 de la trágica muerte de Ayrton Senna en el Gran Premio de San Marino el 1 de mayo de 1994, salió a la luz una revelación sobre el deseo que tuvo el tres veces campeón de la Fórmula 1 de correr con Ferrari, y que finalmente no se produjo por una situación contractual que complicó su llegada antes de firmar con Williams.

El histórico jefe de equipo de la escudería de Maranello y amigo de Michael Schumacher, Jean Todt, apareció en el podcast High Performance y reveló detalles de la intención que tuvo el piloto brasielño de cumplir un sueño personal. “Ferrari no tenía ningún éxito y estaban deseando encontrar a alguien que pudiera asumir el cargo”, explicó el director que guió al equipo italiano a cinco títulos de la mano del alemán.

“Desde que se propuso mi nombre hasta que me reuní con ellos, pasó mucho tiempo antes de que ambos llegáramos a un acuerdo, porque sentía que iba a ser un reto muy difícil”, agregó Todt. “Todo el mundo me decía: “No vayas allí. No durarás más de dos años”, sumó en su relato durante el programa.

Acto seguido, Todt continuó con su historia sobre la intención de hablar con Senna y la del piloto de sumarse a la Scuderia. “Finalmente, tras largas conversaciones, creo que empezaron en agosto de 1992 y las cerramos en marzo de 1993, el primer piloto de ensueño del que hablé fue Ayrton Senna. Justamente, el año previo a su trágica partida tras el grave accidente que sufrió a bordo del Williams en la curva Tamburello durante la carrera en Imola, se produjo una charla entre el jefe de equipo y el oriundo de San Pablo.

“Fue durante el Gran Premio de Monza de 1993. Recuerdo que vino a mi habitación y pasamos parte de la noche juntos hablando de su incorporación a Ferrari, y él quería venir. Quería hacerlo en 1994, y en 1994 ya teníamos un contrato con Gerhard Berger y Jean Alesi, así que le dije que en 1994 no sería posible. En primer lugar, aún no estaríamos preparados, y además teníamos un contrato, y él me respondió que los contratos de Fórmula 1 no son importantes. Para mí, un contrato sí es importante”, concluyó Todt sobre aquellas negociaciones que quedaron truncas para el desembarco de Senna a Ferrari.

Senna durante el GP de San Marino de 1994 a bordo del Williams

Este encuentro no fue el único que motivó las especulaciones en los medios de la F1 de la época sobre la llegada de Ayrton al equipo italiano. Sólo cuatro días antes del trágico accidente en Imola, estuvo a punto de cambiar la historia de la Fórmula 1: Ayrton Senna y Luca di Montezemolo, presidente del equipo Ferrari, discutieron en detalle la posibilidad de que el piloto brasileño finalizara su carrera con la escudería italiana tras una reunión en la ciudad de Bolonia.

Durante una conversación íntima, Senna dejó claro su deseo de integrarse a Ferrari, confirmando que esa opción llevaba años en su horizonte. En una carta escrita años después del fallecimiento del piloto, di Montezemolo reveló: “Quiso venir a Ferrari y yo quería que viniera al equipo”. El presidente de la escudería detalló que el brasileño había manifestado en esa ocasión su anhelo de retirarse formando parte de la mítica escudería de Maranello, después de haber estado cerca de incorporarse en temporadas anteriores.

La ambición de Senna de cerrar su trayectoria en Ferrari se gestó en un contexto de cambios intensos en la Fórmula 1. Tras conquistar su tercer campeonato en 1991, su confianza en McLaren comenzó a erosionarse. El dominio de Williams en 1992, con Nigel Mansell conquistando el título y liderando el 84 % de todas las vueltas de esa temporada junto a Riccardo Patrese, sedujo al piloto brasileño, quien empezó a ver al equipo británico como destino probable.

En 1993, el asiento en Williams quedó en manos del eterno rival de Senna, Alain Prost, quien logró su cuarto campeonato e incluyó una cláusula en su contrato que impedía la contratación de Senna como compañero. Solo tras el retiro de Prost, Senna finalmente fichó por la escudería británica para la temporada 1994. Sin embargo, nunca logró adaptarse plenamente a las modificaciones técnicas y la avanzada electrónica del nuevo coche, lo que reforzó su interés en Ferrari.

Ayrton Senna junto a Luca di Montezemolo, el hombre que intentó llevar al brasileño a Ferrari

“Me dijo que apreciaba mucho la posición que habíamos adoptado contra el exceso del uso de las ayudas electrónicas para el pilotaje, que no dejaban ver realmente el valor real de cada piloto”, dijo Montezemolo. El encuentro dejó abierta la puerta a nuevas conversaciones para destrabar los vínculos contractuales que mantenían a Senna en Williams, con el objetivo de facilitar su traspaso a la escudería italiana.

La reunión de Bolonia fue tan productiva que ambas partes quedaron en encontrar pronto una fórmula para concretar el traspaso. “Quedamos en volver a reunirnos pronto, para intentar averiguar cómo podríamos superar las obligaciones contractuales que tenía en ese momento. Ambos estábamos de acuerdo en que, para un piloto como él, Ferrari sería el sitio ideal para continuar con su carrera, hasta ese momento ya brillantísima, incluso única”, dijo el histórico directivo del Cavallino Rampante.

El 1 de mayo de 1994, esa posibilidad se extinguió de forma irreversible. Senna falleció tras un accidente en Tamburello durante el Gran Premio de San Marino en el autódromo Enzo y Dino Ferrari. Solo un día antes había muerto el piloto austríaco Roland Ratzenberger en la clasificación, marcando uno de los fines de semana más oscuros en la historia de la categoría.