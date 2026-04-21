Economía

Luciano Laspina, presidente del Cippec: “La agenda que viene es ver cómo salimos de la lógica de las dos Argentinas”

El economista planteó los próximos desafíos de la política económica y destacó el potencial de crecimiento

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El economista y director de CIPPEC, Luciano Laspina, analiza la encrucijada económica de Argentina. Explica el impacto de las altas tasas de interés y la política monetaria en la industria, y propone la construcción de una 'diagonal' para integrar los diferentes sectores y superar la histórica división del país.

El presidente del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Luciano Laspina, dialogó con Infobae en Vivo y dio su perspectiva sobre el rumbo de la economía y los factores que explican el actual estancamiento. Señaló que los acuerdos políticos son fundamentales para el crecimiento futuro.

El economista trazó un diagnóstico en el que combinó advertencias sobre la falta de confianza con señales positivas. “Tenemos una oportunidad de desarrollo espectacular. Todos sabemos que las condiciones están dadas. Ahora, países con muchos recursos naturales fracasaron en el intento”, advirtió.

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En ese sentido, remarcó que uno de los principales desafíos estructurales es la desconfianza acumulada: “Argentina viene de una inflación crónica, viene de muchos tropiezos en los planes de estabilización y la clave de un plan de estabilización es que sea creíble”.

Captura – LUCIANO LASPINA, economista. Director ejecutivo de CIPPEC – Infobae en Vivo
El presidente de CIPPEC, Luciano Laspina

Y agregó: “Hay que pelear contra falta de credibilidad respecto a nosotros mismos, los argentinos, que estamos acostumbrados al fracaso y a las crisis. Y eso genera dificultades para apagar el incendio”.

Laspina también puso el foco en experiencias internacionales, particularmente en la región. “La experiencia de Latinoamérica es importante. Creo que también le beneficiaría a la oposición para ser más competitiva”, señaló.

Como ejemplo, citó la transición política en Brasil: “La experiencia que yo tomo es la transición entre Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva en el 2002 y 2003, que consolidó definitivamente la estabilización en Brasil. ¿Lula qué dijo? ‘Voy a respetar los contratos, voy a tener equilibrio fiscal y voy a respetar el Banco Central, sobre esto no discuto’. Después hizo un gobierno de centroizquierda”.

En esa línea, Laspina defendió la necesidad de acuerdos básicos: “Yo creo que estos acuerdos preideológicos son los que puso Latinoamérica a fines de los 80′ y principios de los 90′ en la Constitución Nacional".

Y contrastó con el caso argentino: “Cuando Argentina llevó adelante la reforma constitucional de 1994, en el contexto de la convertibilidad, consulté a constitucionalistas sobre la ausencia de reglas fiscales similares a las de Brasil. Ante mi pregunta —‘¿Por qué no las incorporaron?’—, la respuesta: ‘No nos dimos cuenta’”.

Respecto del presente económico, describió tensiones simultáneas: “Lo que sufre una Argentina hoy por hoy es el cruce de dos fuerzas: el cambio de modelo y la estabilización”.

En ese marco, sostuvo: “No es que el cambio de modelo necesariamente haga desaparecer la industria, es que la industria está sufriendo no solo por la apertura con China sino también porque las tasas de interés están altísimas, debido a que hubo que apretar la política monetaria por la corrida cambiaria del año pasado”.

Captura – LUCIANO LASPINA, economista. Director ejecutivo de CIPPEC – Infobae en Vivo
Laspina: “Lo que sufre una Argentina hoy por hoy es el cruce de dos fuerzas: el cambio de modelo y la estabilización”.

De cara al futuro, planteó una agenda de integración social y productiva: “Yo creo que, en la medida que se resuelvan los problemas de la estabilización, la agenda que viene es ver cómo hacemos para integrar todos a este crecimiento, para salir de la lógica de las dos Argentinas”.

En esa línea, propuso: “Tenemos que construir una diagonal entre las dos Argentinas que siempre se enfrentaron, que es la primaria —el campo y ahora la energía— y la industria. Esa diagonal no es cerrarnos otra vez al mundo, sino que tratar de ver cómo integramos a las cadenas de valor".

El economista consideró que algunos sectores podrían dinamizar la actividad, aunque hoy están condicionados: “Si motores como la construcción arrancan, hay espacio para todos. No arranca porque todavía estamos apagando el incendio de la inflación”.

En ese punto, insistió en la necesidad de consensos: “Creo que ayudaría mucho a apagar ese incendio que haya un acuerdo político”.

Finalmente, analizó el escenario político reciente: “La oposición podría ser mucho más competitiva. El año pasado, ¿por qué gana Javier Milei? Por el temor a que vuelva la inflación del 2023”.

Sobre el desempeño económico actual, describió una situación atípica: “Estamos con crecimiento de oferta y recesión de demanda, lo cual es rarísimo. En general, las economías crecen por demanda y por oferta. En promedio, la economía está creciendo empujada por tres sectores dinámicos, pero en el promedio se ahogan los petisos”.

Y concluyó: “Hay sectores del comercio, de la industria y de la construcción —que es un sector muy arrastrador de empleo— que están frenados. Y esos sectores están frenados justamente por las razones que afectan la demanda agregada, decimos los economistas, que es la política económica”.

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Mirá la entrevista completa a Luciano Laspina

El economista Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC, analiza la importancia de generar espacios de diálogo para pensar en políticas públicas a largo plazo en Argentina. Comenta los detalles de la cena anual y los desafíos que enfrenta el país más allá de la coyuntura económica

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