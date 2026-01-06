Tecno

Robots cuadrúpedos sorprenden al realizar baile K-Pop durante el CES 2026

Durante el evento también se mostraron avances en robótica humanoide, evidenciando que la llamada IA física comienza a salir del laboratorio

La puesta en escena sirvió para introducir una estrategia que busca integrar robots inteligentes en fábricas y centros productivos, con foco en la colaboración entre humanos y máquinas.

Una coreografía de robots cuadrúpedos bailando K-Pop fue la escena que marcó uno de los momentos más comentados del CES 2026 y sirvió como carta de presentación de una ambiciosa estrategia de robótica con inteligencia artificial orientada a la industria y al trabajo colaborativo.

La demostración tuvo lugar el 5 de enero, durante la jornada previa a la apertura oficial de la feria tecnológica en Las Vegas, y dejó en claro que la robótica avanzada ya no se limita a laboratorios o pruebas experimentales, sino que apunta a aplicaciones concretas en entornos reales.

El espectáculo se desarrolló en el Centro de Convenciones Mandalay Bay, donde varios robots con forma de perro aparecieron en escena para ejecutar una coreografía sincronizada al ritmo de “¡Vamos!” de Cortis.

Robots cuadrúpedos Spot bailan canción
Robots cuadrúpedos Spot bailan canción de K-Pop en el CES 2026. (Hyundai)

Más allá del impacto visual, la demostración buscó transmitir un mensaje claro: estos sistemas no solo destacan por su movilidad y precisión, sino también por su capacidad de coordinación, adaptación y trabajo en conjunto, habilidades clave para su futura integración en fábricas, centros logísticos y otros espacios productivos.

Tras la presentación inicial, Hyundai Motor Group explicó que el objetivo del evento no era únicamente mostrar un número artístico, sino evidenciar el nivel de madurez alcanzado por la robótica con inteligencia artificial. La coordinación entre los robots, su equilibrio dinámico y la capacidad de responder de manera precisa a estímulos externos reflejan avances en percepción, control y toma de decisiones, elementos fundamentales para su uso cotidiano.

El baile funcionó como antesala de un anuncio más amplio: una hoja de ruta que plantea la incorporación progresiva de robots inteligentes en procesos industriales. Según se explicó durante la conferencia, estos sistemas están diseñados para colaborar con trabajadores humanos, asumir tareas repetitivas o de alto riesgo.

Hyundai hizo una presentación sincronizada
Hyundai hizo una presentación sincronizada de sus robots Spot en el CES 2026. (Hyundai)

Hyundai presentó su nuevo robot humanoide Atlas

Hyundai Motor Group y su subsidiaria Boston Dynamics presentaron en la antesala del CES 2026 su nueva generación de robots humanoides Atlas, con la que buscan transformar los procesos de fabricación a escala global y posicionarse como competidores directos del Optimus de Tesla.

La presentación tuvo lugar en el Centro de Convenciones del hotel Mandalay Bay, en Las Vegas, donde el robot se convirtió en una de las principales atracciones previas a la apertura oficial de la feria tecnológica.

Durante la demostración, Atlas exhibió movimientos fluidos al caminar y la capacidad de girar la cabeza con visión de 360 grados, además de operar de forma totalmente autónoma.

Un robot Atlas sobre el
Un robot Atlas sobre el escenario durante una conferencia de prensa de Hyundai y Boston Dynamics. (AP Foto/Abbie Parr)

Según detalló la compañía, el humanoide puede levantar hasta 50 kilogramos, reemplazar su propia batería sin intervención humana y funcionar en condiciones extremas, con temperaturas que van desde los -20 hasta los 40 grados centígrados, incluso bajo la lluvia.

Hyundai adelantó que su objetivo es fabricar hasta 30.000 robots al año para 2028 y construir una planta en Estados Unidos con capacidad para producir miles de unidades. Este plan forma parte de una inversión de 26.000 millones de dólares en el país y refuerza la estrategia del grupo para integrar robótica con inteligencia artificial en todas sus fábricas a nivel mundial antes de 2030, incluidas sus plantas automotrices en distintos continentes.

La automotriz explicó que, tras su despliegue en el sector industrial, Atlas también se expandirá a áreas como logística, energía, construcción y gestión de instalaciones.

Hyundai presentó a su robot
Hyundai presentó a su robot humanoide Atlas, que puede cargar hasta 50 kilos. (Hyundai)

Desde la compañía remarcaron que su fortaleza radica en la capacidad de aplicar y validar estas tecnologías a gran escala, apoyándose en su infraestructura productiva y en la experiencia previa con robots como Spot, ya utilizado en varias de sus plantas. Según Hyundai, este enfoque busca llevar la robótica de IA centrada en el ser humano del laboratorio a la vida cotidiana.

