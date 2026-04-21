WhatsApp tiene una función oculta que evita que roben tu cuenta: así se usa

WhatsApp cuenta con herramientas para evitar el acceso de extraños con malas intenciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp tiene incorporado en sus ajustes una herramienta diseñada para fortalecer la seguridad de las cuentas y evitar accesos no autorizados. Esta función, disponible desde hace varias actualizaciones, permite a los usuarios controlar los dispositivos vinculados y activar opciones de protección adicionales.

Para mantener la seguridad de la cuenta de la app de Meta es clave combinar varias medidas, como el control sobre los dispositivos vinculados y la activación de la verificación en dos pasos, lo que impide que extraños tomen el control de una cuenta incluso si logran acceder al código de registro inicial.

El uso sistemático de estas opciones reduce el riesgo de pérdida de acceso a la cuenta de WhatsApp, ante ataques de ingeniería social o intentos de clonación de la línea telefónica.

Cómo verificar y gestionar los dispositivos vinculados en WhatsApp

El listado de dispositivos vinculados permite detectar accesos desconocidos y cerrar sesiones no autorizadas. (Foto: WhatsApp)

WhatsApp permite consultar todos los dispositivos desde los que se ha iniciado sesión en una cuenta. Para acceder, hay que tocar el ícono de más opciones (tres puntos verticales) y seleccionar Dispositivos vinculados. En esa sección, la lista muestra cada computadora, tableta o navegador autorizado para usar el servicio.

Se debe revisar esta lista de forma habitual, sobre todo si se utiliza la función WhatsApp Web o si el dispositivo se comparte ocasionalmente.

Eliminar dispositivos sospechosos es fundamental para evitar intrusiones no autorizadas. Si se identifica un dispositivo desconocido, solo con seleccionarlo y pulsar Cerrar sesión para revocar su acceso de inmediato.

Por qué jamás se debe compartir el código de verificación de WhatsApp

El código de verificación es la llave de acceso a la cuenta y nunca debe compartirse con desconocidos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

El código de registro es un número de seis dígitos que WhatsApp envía al teléfono cuando se intenta activar una cuenta en un nuevo dispositivo. Este código es personal y no debe ser compartido con terceros bajo ninguna circunstancia.

El envío accidental de este código a desconocidos o a contactos que lo solicitan mediante engaños suele ser el primer paso en el robo de cuentas. WhatsApp nunca solicitará este código a los usuarios. La mayoría de los secuestros de cuentas ocurren cuando alguien accede de forma desautorizada a este código.

Para qué sirve la verificación en dos pasos y cómo se activa en WhatsApp

La verificación en dos pasos añade una capa extra de seguridad al exigir un PIN cuando se intenta registrar la cuenta en un dispositivo nuevo.

La verificación en dos pasos añade un PIN y un correo de recuperación para reforzar la protección de la cuenta. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Para activar la opción, hay que ingresar a Ajustes, luego a Cuenta y seleccionar Verificación en dos pasos. El sistema solicitará la creación de un PIN de seis dígitos y la opción de añadir una dirección de correo para recuperación en caso de olvido.

La verificación en dos pasos impide que el acceso sea posible solo con el código inicial enviado por SMS. Incluso si un atacante obtiene el código de registro, no podrá tomar el control de la cuenta sin el PIN adicional. Esta medida es muy eficaz para proteger cuentas con alta exposición pública.

Qué hacer si se reciben correos o mensajes sospechosos que solicitan el PIN

En ocasiones, los usuarios pueden recibir correos no solicitados que invitan a restablecer el PIN de la verificación en dos pasos o el código de registro de WhatsApp. Estos mensajes suelen formar parte de intentos de ataque para obtener el control de la cuenta telefónica.

Correos o mensajes inesperados para restablecer el PIN pueden ser intentos de fraude y deben ser ignorados. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La sugerencia principal de WhatsApp es no hacer clic en ningún enlace ni responder a estos mensajes. La aplicación no solicita actualizaciones ni restablecimientos mediante correos genéricos. Si se reciben notificaciones de este tipo sin haberlas solicitado, es probable que alguien esté intentando acceder a la cuenta de forma fraudulenta.

Por qué conviene ajustar la privacidad del perfil para aumentar la seguridad

Además de los controles de acceso y autenticación, WhatsApp ofrece opciones de privacidad que permiten limitar la visibilidad de la información personal. Desde el menú de ajustes, el usuario puede restringir quién ve su foto de perfil, la información, el estado y la última hora de conexión.

Asimismo, los ajustes de privacidad pueden configurarse para que solo los contactos tengan acceso a la información más sensible. Restringir el acceso a estos datos dificulta que desconocidos recopilen información para realizar ataques de ingeniería social.