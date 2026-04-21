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De la mano y muy juntos, así fue la llegada de Sofía Gala y Fito Páez al homenaje a Moria Casán

La actriz y el músico acapararon la atención en el Palacio Libertad al presentarse cercanos y sonrientes junto a los hijos de la actriz en el evento dedicado a la diva. Todas las imágenes

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Audiencia aplaudiendo en un evento. Fito Páez con gafas de sol oscuras y barba, sonriendo y aplaudiendo junto a Sofía Gala, también con gafas de sol
Fito Páez y Sofía Gala, entre los asistentes que ovacionan con aplausos durante el emotivo homenaje a la icónica Moria Casán en el evento especial. (RS Fotos)

La llegada de Sofía Gala y Fito Páez al homenaje a Moria Casán en el Palacio Libertad generó un revuelo inesperado entre los presentes y la prensa. Si bien el evento tenía como eje celebrar a una de las figuras más trascendentes del espectáculo argentino, la atención de los flashes se desvió por un momento hacia la pareja de artistas, que ingresó al recinto de la mano y con sonrisas cómplices.

Ambos lucieron estilos personales muy marcados, destacando por sus lentes oscuros y una actitud relajada que no pasó inadvertida. La imagen de Gala y Páez juntos, tomados de la mano, se convirtió rápidamente en uno de los momentos más fotografiados de la jornada. La naturalidad con la que se mostraron encendió los rumores sobre un posible romance, alimentando la especulación mediática en un contexto donde ambos gozan de gran popularidad y proyección.

Moria Casán de pie, sonriendo, con un vestido largo ajustado de rayas marrones y beige brillantes, sosteniendo un abanico negro. Fondo de edificio con seguridad
La actriz y presentadora Moria Casán llega con un vestido brillante y un abanico negro a su homenaje, sonriendo para la cámara en un pasillo elegante con seguridad al fondo. (RS Fotos)

Entre los asistentes, varios no dudaron en comentar la química que transmitían. Para algunos, la escena fue interpretada como una confirmación tácita de una relación que llevaba meses en el centro de los rumores. Para otros, simplemente se trató de un gesto de cariño y amistad en un ámbito festivo. Lo cierto es que, en pocos minutos, las imágenes recorrieron las redes y reavivaron el interés en torno a la vida personal de ambos artistas.

La repercusión adquirió aun más relevancia cuando Moria Casán hizo referencia al vínculo entre su hija y el músico. Días antes del homenaje, la conductora había manifestado en su programa: “Son divinos. Está a prueba la pareja. La verdad que son dos personas hermosas, los adoro. Y si la vida, en este momento de la vida, los une para que estén bárbaros, bienvenido sea. Son unos hermosos. Amo a mi hija, lo quiero muchísimo a Rodolfo y bueno, es un ser muy amoroso, muy protector, muy amoroso. Buena gente”. Estas palabras, que reflejan un profundo afecto, también dejan entrever una aceptación y apoyo hacia la posible relación, así como una valoración positiva de la actitud de Páez.

Escenario con artistas. Siete vestidos de blanco con pelucas blancas, seis con trajes oscuros y pelucas de colores. Proyecciones de siluetas y una estatua dorada
Un grupo de artistas rinde un vibrante homenaje a la icónica Moria Casán en el escenario, con imitadores y proyecciones de su imagen para celebrar su legado. (RS Fotos)

La declaración de Moria no solo aportó claridad respecto a su postura, sino que también funcionó como un guiño de respaldo a la pareja ante la mirada del público. La mención al cariño mutuo y a la protección que percibe en el comportamiento del músico aportó un matiz emotivo a la situación, suavizando el impacto de la exposición mediática. Así, la propia homenajeada se encargó de bajar el tono a cualquier polémica y de resituar la conversación en términos de afecto y bienestar personal.

El homenaje a Moria Casán se llevó a cabo en el Palacio Libertad, donde la diva hizo una entrada propia de su trayectoria. Llegó en limusina, acompañada por su pareja Fernando “Pato” Galmarini, y su aparición generó el revuelo esperado entre los presentes. Los invitados aprovecharon para fotografiarse con ella y saludarla, en un ambiente distendido y cargado de entusiasmo.

Vista aérea de una gran audiencia sentada en las butacas de un auditorio. Hombres y mujeres de distintas edades observan hacia adelante
Diversas figuras del espectáculo y numerosos espectadores llenaron el auditorio para celebrar la trayectoria de Moria Casán en un emotivo homenaje. (RS Fotos)

El evento contó con la presencia de numerosas figuras del espectáculo y la cultura, entre las que destacaron Leonardo Cifelli, actual Secretario de Cultura de la Nación, quien se fotografió junto a la homenajeada. También asistieron Coco Fernández junto con Virginia Elizalde, Paula Kohan, Vicky y Stefy Xipolitakis y Liliana Parodi, entre otros referentes del ambiente artístico.

La celebración sirvió como marco para el lanzamiento de Moria, el misterio, una obra de teatro musical ideada por Valeria Ambrosio. Con 23 artistas en escena y música en vivo bajo la dirección musical de Gaby Goldman, la pieza propone una exploración singular del universo de la diva. Ambientada en el año 2655, presenta una Buenos Aires transformada en cuna de una civilización postapocalíptica, donde arqueólogos del Ministerio de Cultura descubren un sarcófago enigmático que da pie a la pregunta central de la obra: ¿quién fue realmente Moria? El relato entrelaza distintas facetas de su vida, desde vedette y compositora hasta candidata política y prisionera, en un recorrido que mezcla humor, reflexión y una mirada sobre el fenómeno cultural que representa.

Moria Casán, en un vestido marrón, de pie en un escenario. Detrás, artistas con pelucas de colores sentados en un podio dorado. Un hombre con micrófono, público filma
Moria Casán asiste a su homenaje, rodeada de artistas caracterizados y recibiendo el aplauso del público en una noche especial. (RS Fotos)

Las próximas funciones de la obra están previstas para el sábado 25 de abril a las 20 y el domingo 26 a las 19, ofreciendo al público la posibilidad de adentrarse en el mito de Moria desde una perspectiva novedosa y teatral.

En definitiva, el homenaje a Moria Casán no solo celebró su trayectoria, sino que también sirvió como escenario para una de las postales más comentadas de la temporada: la llegada de Sofía Gala y Fito Páez de la mano, en medio de los rumores y con el aval explícito de la propia homenajeada.

Dos mujeres rubias, una con chaqueta blanca y gorra beige y otra con chaqueta verde, ríen y graban con un teléfono en un evento lleno de público
Victoria y Stefy Xipolitakis disfrutan y graban momentos del emotivo homenaje a Moria Casán, compartiendo la alegría del público presente en el evento. (RS Fotos)
Mujer rubia de cabello corto posa de pie, con poncho a cuadros rojo, blanco y negro, pantalones y botas oscuras. Detrás, dos pantallas azules con texto
La actriz Paula Kohan posa sonriente en el homenaje a Moria Casán por el estreno de la obra "Moria El Misterio", luciendo un elegante poncho a cuadros. (RS Fotos)
Liliana Parodi, mujer de cabello castaño y blazer negro, sonríe de pie frente a pantallas azules que promocionan "Moria, El Misterio"
Liliana Parodi asiste al homenaje a Moria Casán con una sonrisa, de pie frente a pantallas azules que promocionan "Moria, El Misterio". (RS Fotos)
Carolina Papaleo sonríe, vestida con un vestido largo de lentejuelas oscuras y chaqueta de terciopelo, frente a un cartel digital de "Moria El Misterio"
La actriz Carolina Papaleo posa sonriente frente al cartel de "Moria El Misterio" durante el homenaje a Moria Casán. (RS Fotos)
Virginia Elizalde, mujer rubia con blusa de terciopelo negro y pantalón ancho, junto a Coco Fernández, hombre con abrigo camel y camisa negra, sonríen
Virginia Elizalde y Coco Fernández posan sonrientes en el homenaje a Moria Casán, celebrado en un evento nocturno con pantallas tecnológicas de fondo. (RS Fotos)
Marcelo Polino, con gafas y blazer negro, sonríe mientras sostiene un teléfono y una chaqueta a cuadros, con una pantalla de Moria Casán al fondo
Marcelo Polino asiste sonriente al emotivo homenaje a la icónica Moria Casán, luciendo elegante en el evento. (RS Fotos)

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Sofía GalaFito PáezMoria CasánHomenaje a Moria CasánPalacio Libertad

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