Diego Valenzuela criticó a Kicillof por el ajuste en el programa Mesa bonaerense: “Recorta sobre los más pobres”

El senador provincial cuestionó las decisiones presupuestarias del gobierno de Axel Kicillof, particularmente el recorte en asistencia alimentaria. Argumentó que existen alternativas para mantener la ayuda a los sectores vulnerables sin afectar su acceso a alimentos esenciales, señalando gastos políticos como posibles áreas de recorte

El senador bonaerense por La Libertad Avanza Diego Valenzuela cuestionó la decisión del gobierno bonaerense de recortar el programa Mesa y reforzar el Servicio Alimentario Escolar, marcando un contraste entre la gestión provincial y la nacional en materia de asistencia alimentaria

Durante una entrevista exclusiva en el streaming matutino de Infobae, Valenzuela, intendente en uso de licencia y actual senador provincial, profundizó sobre el impacto de la medida. En diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el dirigente expuso su mirada sobre el ajuste presupuestario y la puja interna que atraviesa la gestión de Axel Kicillof.

“Acá hay un recorte de un tema crítico que es seguridad alimentaria, el programa Mesa, que complementa lo que va a los comedores”, planteó Valenzuela al ser consultado sobre la decisión de la provincia de Buenos Aires. El dirigente sostuvo que se trata de “un ajuste, porque no hay plata para las dos” modalidades y cuestionó la priorización de los recursos: “La primera reflexión es cuántos otros gastos se podrían cortar para poder continuar con este programa importante de seguridad alimentaria”.

Según los datos expuestos en la columna inicial de Ramón Indart, el Plan Mesa representa $31.000 millones mensuales y el Servicio Alimentario Escolar insume $45.000 millones cada mes. El recorte, planteó Valenzuela, “es realmente increíble”, y propuso revisar otros rubros: “Jefatura de asesores tiene 2.880 y un empleados en la provincia, que le cuestan al bonaerense 83 mil millones. En programas de género no saben la plata que hay. El Ministerio de la Mujer tiene 761 y 21 mil millones de presupuesto”.

La columna de Ramón Indart

Valenzuela remarcó que la Nación “está bajando la coparticipación como corresponde”, rechazando los argumentos esgrimidos por el gobernador Axel Kicillof sobre una eventual reducción de fondos nacionales. “Lo explicó muy bien Sandra Petovello. Acá no hay ningún recorte de Nación. Es más, Nación está haciendo lo contrario que Kicillof. Ha aumentado la Asignación Universal por Hijo por encima de la inflación, poniendo prioridad en la seguridad alimentaria”, afirmó.

El dirigente sostuvo que la decisión de eliminar la caja Mesa “potencia la interna” dentro del oficialismo bonaerense: “No hay armado de comisiones en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires todavía. Vean el contraste con la Nación: está laburando a full con el liderazgo de Martín Menem, de Patricia Bullrich, y en provincia estamos parados, no hay comisiones porque no quieren que se exprese públicamente la interna que hay entre ellos”.

Consultado por el alcance del recorte en los municipios, Valenzuela describió la operatoria: “El SAE fue un programa que armó Vidal y lo continuó el gobernador. Lo potenció de alguna manera. Esto que está cortando ahora es algo que había incrementado el gobernador en su gestión”. Explicó que el dinero llega a cada municipio con un “menú preconcebido, entre comillas, nutricional”, y que con recursos limitados “hay que hacer maravillas” para abastecer a los comedores escolares.

Diego Valenzuela, senador bonaerense por La Libertad Avanza

Sobre la logística, sostuvo: “Es poca plata, pero como tiene escala, tiene un tema de logística también. El dinero tiene que ir al reparto en cada una de las escuelas, no solamente el alimento, sino también la logística. Es un programa complejo pero realmente esencial”. Valenzuela insistió en que “el Plan Mesa es la cajita con los alimentos. Realmente es un programa esencial en este momento de transición económica que no debería hoy estar en discusión. Deberían estar en discusión otras cosas de los gastos políticos y superfluos de la provincia de Buenos Aires”.

Al referirse a la transferencia de fondos, reconoció que “la coparticipación gotea naturalmente por ley. Hay una copa primaria que es la que va de nación a provincias y una secundaria que va de provincias a municipios”, aunque admitió que “hay una baja en la coparticipación, producto de que hay algunos sectores que todavía no están trabajando a full, como industria, construcción”. Añadió que los municipios deben “ajustarse el cinturón” para mantener los servicios y el plan de obras.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan • De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.