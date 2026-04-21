“Se le subió el ego” y “lo mejor fue venderlo”: la ácida crítica contra Garnacho de un histórico del Manchester United

Alejandro Garnacho llegó al United con 16 años y fue vendido al Chelsea en una cifra millonaria (REUTERS/Jaimi Joy)

El ex jugador y antiguo director de las inferiores del Manchester United, Nicky Butt, ha manifestado una postura crítica sobre el presente y pasado de Alejandro Garnacho. Según declaraciones en el podcast The Good, The Bad and the Football, el histórico futbolista señaló que la decisión de vender al extremo argentino al Chelsea fue correcta de los Diablos Rojos tras considerar que su comportamiento durante su etapa en Old Trafford no estuvo a la altura de las expectativas del equipo.

Butt, que fue seis veces campeón de la Premier League y dirigió la formación juvenil de los Red Devils, recordó la llegada de Garnacho a los 16 años y su ascenso a la plantilla profesional. El excentrocampista explicó: “Firmó a los 16 años. Yo era el director de la cantera en aquel momento y él fichó en una operación en la que también ficharon a Álvaro Fernández. Garnacho siempre fue un poco distante, tenía una opinión muy alta de sí mismo”. El ex jugador añadió que el internacional argentino, de 21 años, tenía una autopercepción elevada y que “alcanzó el estatus de superestrella demasiado rápido”.

Durante la entrevista, Butt detalló que el club debía haber gestionado mejor la proyección mediática del futbolista tras su irrupción en el primer equipo, especialmente después de anotar un gol de chilena que atrajo la atención internacional. “Alguien en ese club o equipo en ese momento debería haberle puesto freno, y puede que lo hayan hecho, pero él los ignoró”, sostuvo Butt en referencia al desarrollo personal del jugador.

Garnacho no tuvo un buen rendimiento general en Manchester United (Reuters)

El ex futbolista también abordó la salida de Garnacho del Manchester United y su posterior traspaso al Chelsea. De acuerdo con Butt, la transferencia representó una resolución positiva para los intereses del club. “Lo mejor que hizo el United fue venderlo porque, dejando de lado su habilidad, y de todas formas no creo que sea tan bueno, su actitud cuando estaba en el United me pareció una vergüenza”, afirmó. En su análisis, Butt recalcó que la gestión del argentino en el vestuario resultó insatisfactoria. “Y lo que es más importante, cuando se marchó, si al hacerlo le faltó completamente el respeto a sus compañeros y al club, entonces se acabó”.

La etapa de Garnacho en el Chelsea ha estado marcada por las dificultades: el jugador solo ha anotado un gol en 22 partidos de Premier League y su participación en el equipo londinense ha sido limitada. Esta situación ha generado especulaciones sobre una posible salida del club para permitir la llegada de nuevos refuerzos.

No obstante, el técnico del Chelsea, Liam Rosenior, negó los rumores y subrayó la importancia de trabajar en la recuperación del extremo: “Me gustaría saber de dónde sale esa información. Este tipo de noticias pueden venir de cualquier parte. Garna tiene 21 años, es un jugador con cualidades especiales cuando está en su mejor momento y en buena forma. Y mi trabajo es ayudarle a alcanzar ese nivel”, declaró Rosenior antes del partido ante el Brighton.

Garnacho pelea por un lugar para el Mundial 2026 (Reuters)

En la comparación generacional, Butt señaló que el sueco Anthony Elanga, actualmente en el Newcastle, prometía más durante su formación en el Manchester United. “Teníamos un chico llamado Anthony Elanga. Yo pensaba que tenía mucho más talento que Garnacho”, expresó el exdirectivo, quien también matizó: “Lo que yo diría de Garnacho es que era muy fuerte mentalmente. Cuando recibió el balón en el United, fue a por el lateral. Y a los aficionados del United les encanta que la gente ataque a los rivales. Él fue a por ellos y, de cada diez, probablemente perdió cinco”.

Elanga fue transferido al Nottingham Forest por 15 millones de libras (17,5 millones de euros) en 2023 y luego recaló en el Newcastle. Aunque el extremo sueco, de 23 años, aún no ha marcado en la máxima categoría con su nuevo equipo, sí registró dos tantos en la reciente victoria ante el Barcelona por el duelo de vuelta de los octavos de final que acabó 7-2 a favor del club azulgrana.