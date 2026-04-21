La entrevista a Alex Manninger sobre su carrera, días antes de su muerte: “Solo tengo un arrepentimiento: irme demasiado pronto”

En su última entrevista, Alex Manninger repasó los aprendizajes y retos de su carrera en el fútbol europeo (REUTERS)

El mundo del fútbol sigue de luto por la noticia del fallecimiento de Alex Manninger. El exarquero murió el pasado 16 de abril en un accidente automovilístico en un paso a nivel sin vigilancia en Nussdorf am Haunsberg, Austria. En medio del dolor, se conoció una entrevista que había dado días antes del trágico hecho en la que repasó los altibajos de su carrera, sus mayores desafíos y el aprecio por los clubes en los que jugó, especialmente Arsenal y Liverpool.

En sus dichos, Manninger describió su llegada al fútbol inglés, el aprendizaje junto a entrenadores y compañeros y las decisiones más importantes de su trayectoria.

La última entrevista de Manninger

En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, el austríaco realizó un repaso de sus años como profesional, con una carrera definida por la constancia y adaptación a distintas ligas europeas. Todavía me emociona pensarlo. Tenía 20 años, era un chico”, relató sobre su llegada al Arsenal en 1997 tras haberse destacado en el Grazer de Austria. Arsène Wenger, entonces técnico del club, había manifestado el interés en “aportar una dimensión internacional y centrarse en los jóvenes”, recordó Alex, quien además se convirtió en el primer jugador de su país en vestir la camiseta de los Gunners.

Durante su estadía en Londres, Manninger jugó 64 partidos a lo largo de cuatro años, integró el equipo que ganó el doblete (Premier League y FA Cup) en la temporada 1997/98, aunque admitió que su mayor pesar fue dejar el club antes de tiempo, en busca de minutos y protagonismo. Este afán de tener nuevas experiencias lo llevó a ligas como la italiana y la alemana, integrando equipos como Fiorentina, Torino, Bologna, Siena y Juventus, así como al Red Bull Salzburg y al Augsburgo.

Manninger se destacó como pionero austríaco en la Premier League al convertirse en el primer jugador de su país en el Arsenal (AP)

A lo largo de su carrera, Manninger disputó 309 partidos oficiales, consolidándose como referente del arco en cada club por donde pasó. En especial Juventus, que fue una de las instituciones más “sentidas” con la repentina partida del austríaco. “Hoy es un día terriblemente triste. Nos ha dejado no solo un gran deportista, sino un hombre de valores poco comunes: humildad, dedicación y una profesionalidad extraordinaria”, publicó en sus redes La Vecchia Signora tras conocerse su muerte.

Aunque cambió de país y equipo en varias ocasiones, el vínculo con los aficionados siempre se mantuvo. Se retiró en 2017 tras formar parte del plantel de Liverpool dirigido por Jürgen Klopp. No disputó partidos oficiales en los Reds, pero describió así su despedida: “Nunca llegué a jugar, tenía 40 años, pero dejar el fútbol y despedirme de los hinchas frente al Kop fue una sensación increíble”.

Klopp lo convocó después de recordar una destacada actuación del arquero ante el Borussia Dortmund: “Quiero a ese arquero aquí. Ese día atajaste todo contra nosotros. Ahora tienes que hacerlo también para mí”.

Juventus lamentó profundamente la pérdida de Manninger, destacando sus valores de humildad, profesionalidad y dedicación en el fútbol europeo (REUTERS)

El impacto y legado en el fútbol europeo

El testimonio de Manninger, compartido pocos días antes del accidente, cobró mayor relevancia como sus últimas palabras públicas. Expresó su reconocimiento por haber jugado en la Premier League y la influencia de técnicos y compañeros en su desarrollo profesional. Solo tengo un arrepentimiento: irme demasiado pronto. Pero quería jugar”, manifestó a La Gazzetta dello Sport sobre su debut en el fútbol inglés.

Estas palabras fueron citadas en los mensajes de despedida de clubes como el Red Bull Salzburg, que expresó: “Lamentamos la pérdida de nuestro exarquero Alexander Manninger, quien perdió la vida en un accidente de tráfico. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos. Descansa en paz, Alexander”.

El respeto y afecto llegó desde todos los equipos en los que militó, reafirmando la integridad y dedicación que demostró en cada una de las instituciones por donde pasó.

Después de retirarse del fútbol en 2017, Manninger se dedicó con éxito a la renovación de viviendas en Austria, aprovechando su experiencia previa como carpintero (AP)

La vida tras el retiro

Manninger fue un referente austríaco en el fútbol europeo, abriendo oportunidades para otros jugadores de su país en ligas de primer nivel. Su capacidad de adaptación y disciplina fuera de las canchas permitieron que su carrera recorriese distintos países y culturas futbolísticas.

Tras retirarse, se dedicó exitosamente a la renovación de viviendas en Austria, empleando conocimientos adquiridos como carpintero previo a su etapa como futbolista.

Cómo fue el accidente donde perdió la vida

El accidente fatal ocurrió en la mañana de del 16 de abril en la localidad de Nussdorf am Haunsberg, en el estado de Salzburgo. Según los reportes policiales que publicaron medios locales, el auto conducido por Manninger, quien viajaba solo, cruzó un paso a nivel sin barreras y fue impactado por una formación de la línea Salzburger Lokalbahn.

El impacto arrastró el vehículo varios metros y lo destruyó de manera casi total. Los equipos de emergencia acudieron en pocos minutos al lugar y trataron de reanimarlo usando un desfibrilador, pero los esfuerzos resultaron infructuosos.