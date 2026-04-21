Netflix prolonga su racha negativa con una caída de valor superior a los 50.000 millones de dólares en bolsa

Netflix pierde 56.407 millones dólares en valor de mercado tras la salida de su fundador Reed Hastings y resultados trimestrales sin sorpresas. (Foto: REUTERS/Mike Blake/File Photo/File Photo)

El valor de Netflix experimentó una fuerte caída en los mercados, con una reducción de capitalización bursátil superior a 50.000 millones de dólares entre el viernes y el lunes, tras la publicación de resultados trimestrales que no convencieron a los inversionistas y el anuncio del retiro de su cofundador, Reed Hastings.

Este ajuste se produce en un momento de creciente incertidumbre sobre la dirección futura de la compañía y expone el impacto inmediato de las decisiones estratégicas y ejecutivas sobre su desempeño en bolsa.

Cómo ha sido el comportamiento bursátil de Netflix en los últimos días

Según Bloomberg, el precio de la acción cayó de 107,79 dólares a 93,89 dólares, lo que marcó una baja cercana al 3% durante el inicio de la semana y acentuó el descenso registrado luego de los resultados trimestrales publicados dos días antes.

Las acciones de Netflix caen de 107,79 dólares a 93,89 dólares tras el anuncio del retiro de Hastings y previsiones sin revisión al alza. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

La salida de Hastings, prevista para junio, añade presión a una compañía que enfrenta expectativas elevadas tras la reciente recuperación de su cotización y las subidas de tarifas en Estados Unidos, una dinámica subrayada por los analistas de Bank of America al medio mencionado.

En términos operativos, la empresa superó las previsiones tanto internas como externas para el primer trimestre, pero la ausencia de revisiones al alza en su guía y la falta de mejoras en las perspectivas para el comercio futuro alimentaron la reacción negativa de los mercados.

Bloomberg reportó que la guía para el segundo trimestre se situó por debajo del consenso del mercado y la proyección anual se mantuvo sin cambios, aspectos que, según Bank of America, “probablemente estén pesando sobre las acciones”.

Por qué Netflix está atravesando una racha negativa en la bolsa

Analistas subrayan que la capacidad de Netflix para convertir el crecimiento global en ingresos sostenibles sigue siendo incierta. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/)

Los analistas de Deutsche Bank coinciden en que el retroceso está basado en la “falta de una mejora en la guía de ingresos y margen operativo”, pese a que la compañía prevé para 2026 ingresos en un rango de 50.700 a 51.700 millones de dólares con un margen operativo del 31,5%.

El segmento publicitario mantiene dinamismo, con una proyección para 2026 de 3.000 millones dólares en ventas, impulsada por la expansión del modelo con anuncios y mejoras tecnológicas, de acuerdo con lo informado por Deutsche Bank a Bloomberg.

Además, la incorporación de nuevas funcionalidades, como el video vertical en la aplicación, figura entre los vectores que la empresa prioriza, aunque los mercados muestran cautela respecto a la magnitud de su impacto.

El segmento publicitario de Netflix proyecta ventas de 3.000 millones de dólares en 2026 gracias a la expansión de anuncios y tecnología. (Foto: EFE/EPA/SEDAT SUNA)

Al interior de la compañía, preocupa la traducción del récord de engagement alcanzado en el primer trimestre en ingresos sostenibles. Mientras las visualizaciones globales mantienen una tendencia creciente, persisten las dudas sobre la capacidad de convertir ese volumen en rentabilidad.

Qué consecuencias trae la salida del fundador de Netflix

La salida de Hastings es vista por analistas como un elemento clave para explicar la reacción. Ben Barringer, de Quilter Cheviot, declaró a Bloomberg que “con un doble golpe de resultados mediocres y la salida de una figura clave, no sorprende que los inversionistas estén reduciendo posiciones”.

El retiro de Reed Hastings genera incertidumbre sobre el rumbo estratégico de Netflix y presión en los mercados bursátiles. (Foto: Europa Press)

Beth Kowitt, analista de Bloomberg Opinion, agregó que el momento para este recambio directivo “está lejos de ser ideal”, y contribuye a las incertidumbres sobre la siguiente etapa de crecimiento de Netflix.

No obstante, más allá de la caída bursátil, el consenso de analistas mantiene una postura constructiva respecto al futuro de la acción: 76,9% de las sugerencias son de compra, con un precio objetivo promedio de 115,26 dólares que implica un potencial de subida del 21,8%, según Bloomberg.

Asimismo, Bank of America subrayó que, aunque Netflix dispone de 6.800 millones dólares para recompras, ha adoptado “un énfasis más moderado” en estas, y valoró el creciente interés de la empresa en desarrollar una capacidad activa para fusiones y adquisiciones, una estrategia que cobra relevancia tras la cancelación del acuerdo con Warner Bros. Discovery.