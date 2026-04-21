Vuelve Neo Geo: la consola retro que marcó a toda una generación regresa en noviembre

La Neo Geo AES+ se presenta como una réplica 1:1 de la consola original, despertando entusiasmo entre los fanáticos del videojuego retro.

El lanzamiento de la Neo Geo AES+ despierta entusiasmo entre los aficionados al videojuego retro, prometiendo dar un golpe en la nostalgia a una de las consolas que durante décadas fue símbolo de exclusividad.

La nueva edición, anunciada por SNK y Plaion, busca replicar fielmente la experiencia original y responde al sueño de quienes en los años 90 veían la Neo Geo como un objeto inalcanzable.

La Neo Geo AES+ no es una reedición mini ni una simple emulación digital. Se trata de una réplica 1:1 de la consola original, fabricada con una precisión que abarca desde el diseño exterior hasta los chips internos.

Esta decisión de diseño, basada en tecnología ASIC, elimina el margen de error que ofrecen otras alternativas como la FPGA, pero garantiza una experiencia nativa: el usuario podrá utilizar tanto cartuchos clásicos de la época como nuevas reediciones de títulos emblemáticos.

La Neo Geo AES+ incluye conectividad inalámbrica para mandos y el tradicional Arcade Stick con conector de 15 pines por cable.

Características técnicas y compatibilidad de la nueva Neo Geo

La consola llega adaptada a los tiempos actuales sin perder su esencia. Incorpora salida HDMI de baja latencia, lo que facilita el uso en televisores y monitores modernos, pero también conserva la salida AV original para quienes prefieran monitores CRT. Además, incluye conectividad inalámbrica para los mandos, aunque en la caja se ofrece el clásico Arcade Stick con cable y conector de 15 pines.

Para los entusiastas, la Neo Geo AES+ introduce interruptores DIP que permiten seleccionar idioma, activar el overclocking o modificar los modos de visualización. Una función destacada es el guardado permanente de puntuaciones altas, siempre que se utilice una tarjeta de memoria compatible.

El gran atractivo para los coleccionistas es la retrocompatibilidad total con los cartuchos originales de Neo Geo AES. Quienes dispongan de juegos de los años 90 podrán ejecutarlos en la nueva consola, mientras que los recién llegados tendrán acceso a una selección de títulos reeditados.

La consola incorpora salida HDMI de baja latencia y AV clásico, facilitando el uso tanto en monitores modernos como en CRT originales.

Entre los primeros juegos confirmados se encuentran clásicos como Metal Slug, The King of Fighters 2002, Garou: Mark of the Wolves, Big Tournament Golf (Neo Turf Masters), Shock Troopers, Samurai Shodown V Special, Pulstar, Twinkle Star Sprites, Magician Lord y Over Top.

La Neo Geo AES+ ya puede reservarse por 200 dólares, mientras que cada juego adicional sale al mercado por 80 dólares. El lanzamiento oficial está previsto para el 12 de noviembre de 2026. El precio de los juegos puede parecer elevado, pero resulta moderado si se compara con el valor actual de los originales de los 90 o con las pequeñas tiradas independientes que suelen costar hasta cuatro veces más.

Cuáles son los riesgos y desafíos tecnológicos de esta Neo Geo

La principal innovación técnica de la Neo Geo AES+ es, a su vez, su mayor desafío. El uso de chips ASIC rediseñados implica que la consola no recurre a emulación ni a sistemas reconfigurables como la FPGA. Esta decisión garantiza una fidelidad absoluta con respecto a la experiencia original, pero, al mismo tiempo, no deja margen de corrección en caso de que surja un fallo en la línea de producción. Si un error se introduce en el hardware, afectaría a toda la tirada y obligaría a una reedición completa.

SNK y Plaion apuestan por una Neo Geo AES+ fiel a la experiencia clásica, usando chips ASIC para evitar la emulación digital.

La comparación con consolas modernas basadas en FPGA es inevitable. Mientras que sistemas como los de Analogue permiten corregir errores mediante actualizaciones de software, la Neo Geo AES+ apuesta por una experiencia “grabada en piedra”, con todas las ventajas e inconvenientes que esto supone.

Para los compradores, esto significa que la calidad final solo podrá evaluarse una vez que la consola llegue a sus manos y se pruebe con juegos originales y reediciones.