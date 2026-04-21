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Quién es Nicolás Trombino, el empresario que enamoró a Jesica Cirio y con quien tendrá un hijo

De perfil bajo y alejado de los flashes, el nuevo amor de la modelo se convierte en protagonista de esta nueva etapa de su vida. Los detalles

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Ángel de Brito dio a conocer que Jésica Cirio espera su segundo bebé y primer hijo con su nueva pareja, Nicolás Trombino (LAM - América)

Jésica Cirio atraviesa uno de los momentos más felices y reservados de su vida. La modelo y conductora, que en los últimos años se alejó de los flashes del espectáculo, sorprendió esta semana al confirmarse que está embarazada y espera su primer hijo junto a Nicolás Trombino. La noticia, que rápidamente acaparó la atención de los medios y las redes sociales, fue develada en pleno aire de LAM (América) por Ángel de Brito. El anuncio no solo trajo alegría y expectativa, sino que además puso bajo la lupa a la nueva pareja de Cirio y despertó la curiosidad del público sobre quién es el hombre que hoy la acompaña en esta nueva etapa.

Los rumores sobre la relación entre Cirio y Trombino comenzaron a circular en agosto de 2025, cuando Laura Ubfal lo contó en Infama (América) y la vinculó con este joven empresario de 43 años, apodado Niki. Trombino reside en Puerto Madero, tiene un hijo adolescente y se desempeña como proveedor de alimentos. Según trascendió, la historia de amor comenzó a través de amigos en común, y desde entonces, ambos consolidaron un vínculo sólido, marcado por la discreción y la decisión de mantener el bajo perfil.

En ese contexto, la panelista sumó detalles sobre cómo nació la relación y el presente que comparten. “Es de ojos claros, muy fachero. Ella está muy enamorada, él es de muy buena posición económica y tiene un perfil bajo, muy trabajador”, afirmó, destacando que la modelo se siente contenida y feliz en esta nueva etapa.

Ilustración de Jesica Cirio embarazada junto a Nicolás Trombino. Incluye una cigüeña con un bebé, ropa de bebé y detalles informativos del embarazo.
Jesica Cirio confirmó su embarazo de tres meses y medio con el empresario Nicolás Trombino, esperando un varón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque llevan varios meses juntos, Trombino optó por mantenerse alejado del mundo mediático y priorizó la intimidad sobre la exposición. De Brito, al confirmar la noticia en LAM, reveló que el joven es dueño de supermercados mayoristas y un frigorífico, además de ser un apasionado por el deporte y el entrenamiento. Según describe en su perfil profesional en LinkedIn, es fundador y director de una empresa familiar nacida en 2005, dedicada al abastecimiento de comercios y distribuidores. El emprendimiento, con base en Guernica, provincia de Buenos Aires, creció hasta contar con más de 15 mil metros cuadrados de depósito y logística propia, posicionándose como referente en el sector.

Cabe mencionar que, en paralelo a lo compartido por LAM, la modelo, en exclusiva a Teleshow, señaló sobre este romance: “Nunca publiqué fotos con él ni asistimos juntos a eventos públicos, ya que él prefiere mantener un perfil bajo, pero Nicky está feliz. Aunque llevamos menos de un año juntos y aun no convivimos, para ambos fue una noticia hermosa. Nos iremos adaptando de a poco a esta nueva etapa. Él ya es papá de un hijo de 21 años. Yo también le conté hoy a Chloe, así que estamos muy felices ”

Un hombre en traje rojo con pajarita negra y un niño en esmoquin negro con pajarita blanca posan sonriendo. Se aprecian detalles como una pared de ladrillo al fondo
El empresario cuenta con hijo de una relación anterior, quien actualmente es un adolescente (X)

De Brito confirmó que la modelo y conductora está embarazada de tres meses y medio y que espera un varón. Y, de esa manera, en esta flamante relación, Jesica se prepara para recibir a su segundo hijo en una familia ensamblada que la ilusiona y la sostiene junto a su primera hija Chloé, fruto de su relación anterior.

La historia de Jesica y Nicolás es la de un romance que creció lejos de los flashes y que hoy se consolida con la llegada de un hijo. Entre rumores, confirmaciones y una vida marcada por los cambios, la modelo transita este momento con serenidad y entusiasmo, acompañada por la contención de su círculo íntimo y el apoyo de su pareja. Por ahora, Cirio prefiere mantener su vida privada alejada de los titulares, pero la noticia de la dulce espera ya es uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo argentino.

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