El presidente del TSE y Evo Morales polemizan por la suspensión del balotaje en La Paz

Frontis del Tribunal Supremo Electoral en La Paz, Bolivia. Foto: APG

El expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), y el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, Gustavo Ávila, protagonizan una discusión a través de redes sociales y medios de comunicación sobre la suspensión del balotaje en La Paz, medida que fue duramente criticada por el exmandatario.

Hace un par de semanas, el TSE decidió cancelar la segunda vuelta para el cargo de gobernador de La Paz y proclamar como ganador al candidato más votado en la primera vuelta, el exalcalde Luis Revilla, que obtuvo el 20% de los votos, tras la renuncia del partido de su contendiente.

Revilla fue candidato de la alianza Patria —que lidera el presidente Rodrigo Paz— y debía disputar la segunda vuelta con René Yahuasi, del frente Nueva Generación Patriótica (NGP). Sin embargo, debido a desacuerdos internos, el representante de NGP renunció a participar en la votación sin el consentimiento de su candidato.

La imagen muestra a Luis Revilla en el lado izquierdo y a René Yahuasi a la derecha, este último hablando a los medios de comunicación.

El TSE, amparado en una modificación a la Ley de Régimen Electoral realizada en 2014 —durante la gestión de Morales—, determinó la suspensión del balotaje, una decisión que paradójicamente fue criticada por el exmandatario, quien sugirió que los vocales deben ser procesados judicialmente por la supuesta vulneración de los derechos ciudadanos del segundo candidato.

“¿Cómo es posible que el expresidente salga a criticar al Órgano Electoral, cuando él ha sido el que ha aprobado esa ley?”, cuestionó el vocal Ávila en una entrevista radial con Erbol. “Él más bien debería salir a pedir disculpas y a explicar por qué hizo esa ley, eso deberían hacer”, agregó.

Ávila manifestó en varias ocasiones que el TSE actuó en cumplimiento de la ley y admitió que está en desacuerdo con algunos puntos de la normativa electoral. En entrevista con Infobae, calificó la ley como “antidemocrática”, pero aseguró que está obligado a cumplir con ella mientras esté en vigencia.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Gustavo Avila, durante una conferencia de prensa. Imagen de archivo. Foto: Prensa local

Tras las declaraciones del vocal, el expresidente volvió a arremeter en su cuenta de X y afirmó que, pese a lo establecido en la ley promulgada durante su Gobierno, los derechos políticos no deben ser “restringidos, obstaculizados ni coartados por ninguna autoridad pública”.

“No es legal ni legítimo imponer un gobernador de facto. El titular del TSE dice que no recibe presiones de nadie. Pero en los hechos, cede ante el gobierno”, afirmó Morales en un mensaje publicado este martes por la mañana.

Los cuestionamientos sobre la aplicación de las normas en este y otros casos –como inhabilitaciones, la suspensión de personerías jurídicas o la incertidumbre sobre las candidaturas hasta el filo de la votación– han puesto en la mira la independencia del TSE y han abierto el debate sobre la legitimidad del sistema electoral.

Evo Morales vota en las elecciones presidenciales de octubre de 2025. REUTERS/Patricia Pinto

Incluso el presidente Rodrigo Paz afirmó que las elecciones autonómicas, que concluyeron este domingo con la realización de cinco balotajes simultáneos, fueron un proceso “intenso” y anunció que convocará a los vocales electorales para planificar una reforma de la ley.

La analista y experta en comunicación política, Verónica Rocha, escribió en un artículo de opinión que el proceso electoral reciente deja “cuestionamientos de origen” y una advertencia: “no todo puede atribuirse a las falencias de la norma, en el empedrado camino hacia la consolidación democrática, importa tanto la calidad de las reglas como la forma en que estas se aplican”.

Con el debate sobre la mesa, las reformas legales se constituyen en uno de los principales desafíos para la institucionalidad democrática en los próximos años.