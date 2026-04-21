Honduras

Remesas a Honduras crecen con fuerza en 2026 y consolidan su papel clave en la economía

Estados Unidos es el principal país emisor de remesas a Honduras, enviando aproximadamente el 85 % del total

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Las remesas siguen siendo un pilar económico importante en los hogares hondureños

Honduras recibió 3,029.1 millones de dólares en remesas familiares durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 15 % en comparación con los 2,634.4 millones captados en el mismo periodo de 2025, según datos del Banco Central de Honduras (BCH). Este incremento equivale a 394.7 millones de dólares adicionales y confirma la tendencia sostenida al alza de estos flujos.

El informe del organismo financiero señala que el dinamismo de las remesas ya se observaba desde el inicio del año. Entre enero y febrero de 2026, el país acumuló 1,809.9 millones de dólares, un 11.1 % más que en el mismo lapso de 2025, reflejando un crecimiento constante mes a mes.

Durante el primer trimestre, enero registró 870.8 millones de dólares, febrero 939 millones y marzo alcanzó un pico de 1,219.2 millones, lo que muestra una aceleración en el envío de dinero por parte de los migrantes hondureños.

Proyecciones para 2026

El crecimiento registrado en 2026 se suma a un año previo de cifras récord. En 2025, Honduras captó 12,212 millones de dólares en remesas, lo que representó un aumento interanual del 25.3 % frente a 2024, cuando se recibieron 9,743 millones.

Estas cifras reflejan que las remesas han incrementado tanto en volumen como en su peso dentro de la economía nacional. Aunque las proyecciones del BCH estiman ingresos por 10,670 millones de dólares para 2026, el fuerte inicio del año podría modificar estas expectativas si la tendencia se mantiene.

Banco Central de Honduras (BCH), en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador
Banco Central de Honduras (BCH), en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Principales países emisores de remesas

Estados Unidos sigue siendo el principal origen de las remesas, aportando alrededor del 85 % del total. En ese país viven cerca de 1.8 millones de hondureños, quienes mantienen un flujo económico constante con sus familias.

España ocupa el segundo lugar como emisor, con cerca del 9 %, mientras que Alemania, Canadá, Costa Rica, Italia, México y Panamá representan el restante 6 %.

Según encuestas del BCH, más del 83 % de los migrantes envía dinero al menos una vez al mes, con un promedio cercano a 500 dólares por envío. Esto demuestra la regularidad y la dependencia de estos ingresos en los hogares hondureños.

Impacto de las remesas en los hogares

Aproximadamente el 86 % de estos recursos se usa para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y educación, lo que sostiene el consumo interno y ayuda a reducir la pobreza. Las remesas representan un alivio financiero que impacta de manera directa en la vida cotidiana de miles de familias.

Las madres son las principales receptoras, concentrando alrededor del 40 % de los envíos y reafirmando el rol de las mujeres en la administración del hogar.

Peso de las remesas en la economía nacional

Las remesas equivalen a más del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, consolidándose como la principal fuente de divisas del país, por encima de exportaciones tradicionales, la maquila y la inversión extranjera directa.

Las mujeres, especialmente las madres, reciben cerca del 40 % de los envíos de remesas familiares, reafirmando su rol central en la gestión del hogar en Honduras.
Las mujeres, especialmente las madres, reciben cerca del 40 % de los envíos de remesas familiares, reafirmando su rol central en la gestión del hogar en Honduras.

Este nivel de dependencia coloca a Honduras entre los países con mayor proporción de remesas respecto a su economía a nivel mundial. Si bien esto aporta estabilidad en el corto plazo, también genera vulnerabilidad ante eventuales cambios en las condiciones económicas o migratorias en países de destino como Estados Unidos.

Perspectivas ante posibles cambios externos

Para 2026, la expectativa se mantiene positiva: más del 60 % de los migrantes prevé sostener su nivel de envíos y cerca del 21 % planea aumentarlos. No obstante, factores como nuevas políticas migratorias, impuestos a las transferencias internacionales o cambios en el mercado laboral estadounidense podrían incidir en el futuro comportamiento de las remesas.

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