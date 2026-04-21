Gonzalo Celorio depositó sus tesoros literarios en la Caja de las Letras tras ganar el Premio Cervantes

Gonzalo Celorio deposita sus tesoros literarios en la Caja de las Letras tras ganar el Premio Cervantes (Crédito: Europa Press)

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes ha recibido este martes el legado del escritor y académico mexicano Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025, donde ha depositado en la caja 1.474 de la cámara acorazada los manuscritos de su primera novela, Amor propio.

Además de su correspondencia “muy nutrida” con la fundadora de Tusquets Ediciones, Beatriz de Moura, recientemente fallecida, ha incluido la cubierta de uno de sus libros, con una carta de la actriz y cantante Sara Montiel que le autorizaba a utilizar su imagen en ella; y otras cartas “de amigos queridos”, donde figuran escritores como Alfredo Bryce Echenique, quien falleció el pasado mes de marzo.

Junto a estas posesiones, Celorio (Ciudad de México, 1948) ha legado otros materiales, como los manuscritos de uno de sus libros, Modus Periendi, unos cuadernos que recogen todos sus apuntes inéditos para un libro sobre la historia de la literatura mexicana en el que le invitó a participar Fernando Benítez, que no llegó a publicarse; y una crónica de un viaje que realizó con su hijo Diego y su esposa por el norte de España.

En el acto le han acompañado al escritor mexicano su hermano Jaime Celorio Blasco y su nieto Diego Celorio Camarena como testigos de honor; además de la directora general del Libro, María José Gálvez, y el director del Cervantes, Luis García Montero, que ha resaltado la trayectoria del escritor como “un diálogo íntimo, profundo y verdadero entre la cultura española y la cultura mexicana”.

El escritor mexicano Gonzalo Celorio (Crédito: Europa Press)

“Los que hemos nacido en la lengua española tenemos muchos motivos de gratitud para el maestro Gonzalo Celorio, y esta gratitud se extiende a México“, ha celebrado el director, quien ha recordado el valor de la ficción “para llegar más allá de los estudios objetivos, indagando en los matices humanos de cada acontecimiento”.

Asimismo, María José Gálvez, en calidad de presidenta del Premio Cervantes, ha destacado la voluntad de “rendir los más altos honores al premiado” y dar a conocer su literatura entre aquellos lectores que todavía no están familiarizados con ella.

Gálvez ha considerado que el depósito sintetiza tres elementos que forman un legado que ya nos ha dado a todos sus lectores: el amor a la palabra, el amor a los libros y el amor a la lengua.

Tras la entrega de su legado, el escritor ha conversado con García Montero en un coloquio donde han rememorado anécdotas y experiencias en torno a la lengua compartida entre México y España y su enriquecedora variedad, recordando que “la lengua es un organismo vivo” y que “los verdaderos dueños de la lengua son los hablantes”.

Ambos han abordado el exilio español en México y el intercambio cultural que produjo. “Tuve la gran fortuna de que mis maestros procedían del exilio y nos enseñaron dos cosas que no siempre van juntas. Por un lado, el rigor académico, y por otro, la tolerancia”, ha añadido el autor mexicano.

El célebre escritor mexicano sorprendió al dejar manuscritos, cartas de amigos y hasta recuerdos de Sara Montiel como parte de un emotivo acto en el Instituto Cervantes, celebrando su enorme legado cultural (Crédito: Europa Press)

El escritor ha reflexionado sobre la capacidad de la literatura “de ampliar las escalas y las categorías de la realidad”, ya que a diferencia de otras disciplinas como la Historia, “no se limita a decir lo que sucede, sino también lo que pudo haber sucedido”.

Doctor en Lengua y Literaturas Hispánicas, Celorio es además académico, director de la Academia Mexicana de la Lengua y editor; y desde 1974 ha impartido clases en diversas instituciones como la Universidad Iberoamericana, el Instituto Politécnico Nacional y El Colegio de México, y dirigió la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM entre 1998 y 2000.

Su producción literaria incluye las reconocidas novelas Amor propio, El viaje sedentario, Y retiemble en sus centros la tierra o Mentideros de la memoria, así como los ensayos Los subrayados son míos y Cánones subversivos.

Con el Premio Cervantes 2025, dotado con 125.000 euros, el autor ha logrado el máximo reconocimiento de las letras españolas, un galardón que recibieron anteriormente grandes figuras de la literatura como Jorge Luis Borges, Maria Zambrano, Jorge Guillén, Rafael Alberti, Octavio Paz, Juan Carlos Onetti, Mario Vargas Llosa, Ida Vitale, Cristina Peri Rossi o Eduardo Mendoza.

Fuente: EFE