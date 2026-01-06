Tecno

El CES 2026 abre sus puertas en medio de aranceles y el alza global de los componentes tecnológicos

Pese al escenario adverso, las grandes compañías aprovechan el CES para mostrar nuevas tecnologías de pantallas e inteligencia artificial

CES 2026 se inaugura en medio de tensión por aranceles y el alza global de componentes tecnológicos. (Imagen ilustrativa)

El Consumer Electronics Show (CES) 2026 se inauguró esta semana en Las Vegas, marcado por un clima de incertidumbre económica que atraviesa a toda la industria tecnológica. Aunque la feria vuelve a reunir a las principales compañías del sector con la promesa de pantallas innovadoras, dispositivos inteligentes y avances en inteligencia artificial, el contexto global impone cautela.

La escasez de componentes clave y la presión de los aranceles amenazan con elevar los precios de productos de consumo masivo, desde televisores hasta teléfonos móviles y computadoras personales.

Ejecutivos de las mayores empresas tecnológicas reconocen que el escenario actual no tiene precedentes recientes. TM Roh, co-consejero delegado de Samsung Electronics, sintetizó ese sentimiento en declaraciones a Reuters al señalar que “ninguna compañía es inmune al impacto”, en referencia tanto a la falta de memorias como al efecto acumulado de las tensiones comerciales.

El CES 2026 se lleva a cabo en Las Vegas con la presentación de nuevas tecnologías. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Estas variables, que se arrastran desde los últimos años, vuelven a cobrar protagonismo justo cuando el mercado buscaba señales claras de recuperación. Las proyecciones refuerzan esa preocupación. Según datos de la consultora IDC, los precios de las computadoras personales aumentarán cerca de un 8% durante este año, mientras que los teléfonos móviles registrarían incrementos cercanos al 10%.

El encarecimiento no se limita a estos segmentos: televisores, electrodomésticos conectados y dispositivos inteligentes también se verán afectados, ya que dependen de procesadores y memorias cada vez más costosos de producir.

A pesar de la presión sobre los costos, las compañías mantienen su apuesta por la innovación como principal argumento para atraer a consumidores y socios comerciales. Uno de los ejes tecnológicos más visibles de esta edición es la consolidación de la tecnología Micro RGB, una evolución de las pantallas Mini-LED que busca combinar mejor calidad de imagen con precios más accesibles frente a los paneles OLED de gama alta.

La innovadora tecnología Micro RGB de Samsung utiliza micro-LEDs de colores primarios para lograr colores más puros y mayor precisión de imagen. (Samsung)

Samsung ha sido una de las empresas que más protagonismo dio a esta tecnología. La compañía amplió su catálogo de televisores Micro RGB con modelos que van desde las 55 hasta las 130 pulgadas, una señal clara de que busca llevar este tipo de pantallas a hogares de distintos tamaños y presupuestos.

Los LEDs utilizados miden menos de 100 micrómetros y emiten luz de manera independiente en rojo, verde y azul, lo que permite un control más preciso del color y un mayor contraste. Hasta ahora, este tipo de pantallas estaba reservado a demostraciones o productos de disponibilidad limitada.

LG, por su parte, también presentó su propia apuesta Micro RGB en tamaños de 75, 86 y 100 pulgadas. Además, la empresa mostró un televisor OLED ultradelgado, el W6, con apenas 9 milímetros de grosor.

LG presentó un televisor OLED ultradelgado en el CES 2026.

Este modelo incorpora conectividad completamente inalámbrica gracias a un sistema externo denominado Zero Connect, que concentra el procesamiento de señal y puede ubicarse hasta a 10 metros de la pantalla, eliminando la necesidad de cables visibles.

Más allá de las pantallas, la inteligencia artificial vuelve a ocupar un lugar central en el CES. Samsung aprovechó su conferencia previa al inicio oficial de la feria para anunciar la expansión de su alianza con Google, con el objetivo de duplicar la cantidad de dispositivos equipados con Gemini AI.

La compañía espera alcanzar los 800 millones de unidades con este asistente integrado hacia finales de año, frente a los 400 millones que ya lo incorporaban en smartphones, tablets y dispositivos wearables durante 2025.

Samsung mantiene su acuerdo de colaborar con Google para integrar Gemini a sus equipos. (Google)

La integración de asistentes basados en IA no se limita a los dispositivos móviles. Tanto Samsung como LG ya incluyen Gemini y Microsoft Copilot en sus televisores, permitiendo interacciones por voz, recomendaciones personalizadas y respuestas contextualizadas.

Esta tendencia anticipa un CES donde la inteligencia artificial no se presenta como una función aislada, sino como una capa transversal que atraviesa casi todos los productos expuestos.

El CES 2026 arranca con una dualidad marcada. Por un lado, la industria exhibe avances en pantallas, conectividad e inteligencia artificial que buscan redefinir la experiencia tecnológica en el hogar.

En el CES 2026 queda demostrado que la IA se está integrando en todos los dispositivos electrónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, el aumento de los costos y la incertidumbre económica condicionan el ritmo de adopción de estas innovaciones. En ese equilibrio entre ambición tecnológica y cautela financiera se desarrolla una de las ediciones más desafiantes de la feria en los últimos años.

