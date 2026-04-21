Un hombre que prendió fuego a su vecina durante un robo será ejecutado en Florida

La ejecución de Chadwick Scott Willacy en la Prisión Estatal de Florida marca la quinta aplicación de la pena de muerte en el estado en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ejecución de Chadwick Scott Willacy está programada para las 18:00 del martes 21 de abril en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke. El caso involucra a un hombre condenado por el asesinato de su vecina Marlys Sather durante un robo en 1990, un hecho que tuvo repercusiones tanto en la aplicación de la pena de muerte en el estado como en la familia de la víctima, según el organismo estatal de administración penitenciaria de Florida y los registros judiciales citados por The Associated Press, la agencia de noticias estadounidense.

La condena fue ratificada tras más de tres décadas de procedimientos judiciales e incluye decisiones de la Corte Suprema de Florida, que validó la sentencia de muerte tras revisar apelaciones y alegatos de la defensa. El gobernador Ron DeSantis firmó la orden de ejecución en 2026, en el contexto de un endurecimiento de la política estatal sobre la pena capital, de acuerdo con reportes de ABC News, la cadena estadounidense, y CBS News, el canal estadounidense. La ejecución será la quinta realizada en el estado en lo que va del año, según estadísticas oficiales.

El caso se originó en septiembre de 1990, cuando Sather fue atacada en su domicilio de Palm Bay. La investigación policial concluyó que Willacy irrumpió en la casa durante una pausa laboral de la víctima, la golpeó, la ató y la roció con gasolina antes de incendiarla. La autopsia oficial determinó que Sather murió por inhalación de humo, lo que implica que estaba viva al iniciarse el fuego, según el informe forense citado por The Associated Press, la agencia de noticias estadounidense.

¿Por qué fue condenado Chadwick Willacy y cómo se desarrolló el proceso judicial?

Chadwick Scott Willacy fue hallado culpable de asesinato en primer grado, robo, asalto e incendio premeditado tras un juicio celebrado en 1991. El jurado recomendó la pena de muerte por mayoría de 9 a 3. Según documentos judiciales revisados por CBS News, el canal estadounidense, el proceso incluyó la recopilación de evidencia forense, testimonios de peritos y la recuperación de objetos robados, incluyendo el automóvil de la víctima y su tarjeta bancaria utilizada por el condenado.

La Corte Suprema de Florida anuló la sentencia original en 1994 debido a irregularidades en la selección del jurado y ordenó un nuevo proceso solo para la fase de sentencia. En 1995, un nuevo jurado recomendó la pena capital por mayoría de 11 a 1, decisión que fue ratificada por el tribunal estatal, según consta en los archivos judiciales y reportes de ABC News, la cadena estadounidense.

Durante el proceso de apelaciones, la defensa argumentó sobre la constitucionalidad del método de ejecución y la negativa del estado a entregar ciertos documentos públicos relacionados con la aplicación de la pena capital. Las instancias judiciales, tanto estatales como federales, rechazaron cada uno de los recursos presentados, según informó The Associated Press, la agencia de noticias estadounidense.

El proceso judicial incluyó dos sentencias de pena de muerte, tras la anulación de la original por irregularidades en el jurado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo ocurrieron los hechos según las fuentes oficiales y policiales?

De acuerdo con el expediente policial y la reconstrucción citados por ABC News, la cadena estadounidense, Marlys Sather regresó a su vivienda durante su horario de almuerzo en septiembre de 1990. Al ingresar, sorprendió a Willacy cometiendo un robo. El agresor la golpeó en el cráneo con un objeto contundente, la ató de manos y pies con cinta y alambre e intentó estrangularla con un cable telefónico.

Al no lograr matarla con el cable, Willacy vertió gasolina sobre el cuerpo de la víctima y prendió fuego a la casa. La autopsia oficial, referida por CBS News, el canal estadounidense, concluyó que la causa de muerte fue la inhalación de humo. Posteriormente, el agresor huyó del domicilio con el automóvil de la víctima y utilizó su tarjeta bancaria para extraer dinero en efectivo. Cuando Sather no regresó al trabajo, su empleador alertó a la familia. El cuerpo fue hallado por el yerno de la víctima.

¿Qué método de ejecución se utilizará en Chadwick Willacy y cuántos casos similares ha habido?

La Prisión Estatal de Florida utiliza la inyección letal como método de ejecución, siguiendo el protocolo de tres fármacos: un sedante, un agente paralizante y una sustancia que causa paro cardíaco. El organismo estatal de administración penitenciaria de Florida indica que este procedimiento se emplea en todas las ejecuciones desde el año 2000. El proceso está supervisado por personal médico y autoridades penitenciarias, de acuerdo con la normativa estatal.

En 2025, Florida registró 19 ejecuciones, el mayor número desde la reinstauración de la pena de muerte en 1976, según datos oficiales recogidos por The Associated Press, la agencia de noticias estadounidense. En lo que va de 2026, la ejecución de Willacy será la quinta en el estado. El gobernador Ron DeSantis firmó la mayoría de las órdenes, superando el récord previo de 8 ejecuciones alcanzado en 2014. En el año anterior, Estados Unidos contabilizó 47 ejecuciones, con Florida a la cabeza, seguida de Alabama, Carolina del Sur y Texas, cada uno con 5 ejecuciones.

¿Qué alegatos presentó la defensa de Chadwick Willacy y cómo respondieron los tribunales?

La defensa de Chadwick Willacy presentó recursos ante la Corte Suprema de Florida y la Corte Suprema de Estados Unidos. Entre los alegatos se incluyó el reclamo sobre la negativa estatal de entregar información pública acerca de ejecuciones previas y el protocolo de inyección letal. Los tribunales estatales rechazaron estos argumentos el miércoles anterior a la ejecución, mientras que las últimas apelaciones federales no alteraron la fecha programada, de acuerdo con reportes de CBS News, el canal estadounidense.

“La ejecución se realizará conforme a las leyes estatales y federales y se han respetado todos los derechos procesales”, aseguró el organismo estatal de administración penitenciaria de Florida en un comunicado institucional citado por ABC News, la cadena estadounidense. Las autoridades judiciales y penitenciarias reiteraron que el proceso fue revisado exhaustivamente, de acuerdo con los estándares legales vigentes.

La ejecución se realizará mediante inyección letal, protocolo vigente en todas las ejecuciones de Florida desde el año 2000. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién es el próximo condenado en el sistema penal de Florida?

La ejecución de Willacy fue notificada a los familiares de la víctima, a los abogados del condenado y a organizaciones judiciales. El siguiente reo con ejecución programada es James Ernest Hitchcock, sentenciado por el asesinato de su sobrina de 13 años en circunstancias de violencia extrema. La ejecución de Hitchcock está prevista para el 30 de abril de 2026, según reportes de The Associated Press, la agencia de noticias estadounidense.

El endurecimiento de la política estatal sobre la pena de muerte implica una mayor frecuencia de ejecuciones y una revisión de los procedimientos de notificación y asistencia legal para las partes involucradas. Las autoridades penitenciarias, encabezadas por el Departamento de Correcciones de Florida, mantienen el compromiso de informar sobre cualquier cambio en el cronograma o en los protocolos de seguridad, según consta en sus comunicados oficiales.

¿Cómo se gestiona y comunica la información tras una ejecución en Florida?

Tras la ejecución de Chadwick Willacy, el cuerpo será entregado a los familiares o dispuesto conforme a la normativa penitenciaria si no hay reclamación. Las autoridades estatales reiteran que el procedimiento sigue los lineamientos legales y que la información relevante se comunicará a las partes involucradas. Organizaciones de derechos humanos y colegios de abogados suelen emitir comunicados sobre el cumplimiento de los protocolos y el respeto a los derechos fundamentales durante el procedimiento.

La Corte Suprema de Florida y el organismo estatal de administración penitenciaria de Florida continuarán informando sobre próximos casos y actualizaciones en el sistema de administración de la pena capital. A corto plazo, la atención pública y judicial se centrará en la próxima ejecución programada y en la evaluación de los procedimientos penitenciarios vigentes.