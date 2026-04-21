El ayudante de Úbeda reveló cómo es Riquelme en la intimidad y el impacto de Paredes en el plantel de Boca: “Entrega todo su ser”

Juvenal Rodríguez, ayudante de campo de Claudio Úbeda en Boca (REUTERS/Rodrigo Valle)

Juvenal Rodríguez fue bastión clave para Miguel Ángel Russo en su última etapa como entrenador, desde lo futbolístico, pero fundamentalmente desde lo personal. Y ahora sucede algo similar con Claudio Úbeda, que se apoya en él en cada decisión que toma. Luego del resonante triunfo en el Superclásico ante River, el ayudante de campo analizó las claves para que Boca Juniors festejara y señaló a dos referentes: Leandro Paredes y Juan Román Riquelme.

“Es una felicidad infinita. El hincha de Boca merecía una alegría así. Boca es como una iglesia con sus fieles, Boca lo hace con su gente. Es lo mas lindo y máximo. Uno sabe lo que significa para cada hincha Boca. Es muy grato, placentero y un orgullo muy grande vivir este momento. Ganamos porque hay una comunión que trae mucha sinergia y energía. Es un grupo muy unido que quiere vivir este momento y quieren ganar grandes cosas. Es un grupo que se tiene mucho amor. Hay buena energía con la gente y la hinchada. Los chicos supieron pasar la tormenta muy bien dirigidos por su capitán y por Claudio”, opinó Juvenal, en diálogo con Super Deportivo Radio de Villa Trinidad.

Al ser consultado por la figura del capitán y autor del tanto en cancha de River, fue concreto: " A Paredes lo voy a definir de una manera que lo leo mucho en las redes. Se lo dije a Claudio, en el almuerzo antes de salir para el hotel. Paredes es todo lo que está bien, se merece todo lo que le pasa. Él trabaja para el resto. Es un chico que esta designado a dar. Sabe que en la vida viene a dar y el da. Se la pasa dando y entregando. Su expresión está en la cancha. Fuera de la cancha entrega todo su ser por los demás. El universo le da todo lo que merece. Es imposible que no le vaya bien. Gracias a la vida, a Román y a Boca que lo podemos tener. Nos da una lección de vida muy grande. Para uno estar en contacto con él, te hace evolucionar como ser humano".

Rodríguez fue mano derecha de Miguel Russo y ahora es el apoyo de Úbeda

Después del match en el Monumental, a Riquelme se lo vio muy risueño paseando por el anillo del estadio camino al vehículo que trasladó a la delegación visitante. Durante su caminata, se cruzó a Rodríguez y le exclamó: “Juvenal, Juvenal, vamos”. Si bien no paró a dialogar con la prensa, el presidente boquense sacó chapa al pasar con una frase: “Ganamos dos superclásicos en seis meses”.

Sobre la presencia en el club del ídolo, Juvenal Rodríguez remarcó: “Román es un diferente. No estoy descubriendo nada. Siempre fue un tipo diferente, ve cosas que uno no ve. Ve mas allá. Un tipo muy directo. Defiende sus colores por encima de todo. Defiende al hincha por sobre todo. Lo que hizo por Miguel (Russo) pues ni se diga y también lo hizo con nosotros. Lo único que te puedo decir es que nosotros podamos aportar algo para el gran sueño que tiene como presidente. Solo puede tener palabras de agradecimientos por lo que hizo por Miguel y que se traduce después a que nosotros estemos acá. Para nosotros la responsabilidad mayor. El domingo fue uno mas de nosotros, estaba muy contento”.

Como no podía ser de otra forma, el colombiano de 55 años recordó a Russo cuando le preguntaron por su templanza y calma a la hora de trabajar: “Uno es muy ansioso. Miguel siempre me bajaba la ansiedad. Me retaba y me decía ‘tranquilito’. Eso me enseñó y ahorita me toca ponerlo a prueba dentro de mí. Un trabajo interno, que lo hago por mí. Con Miguel ir al predio, era ir a disfrutar el mejor día de nuestras vidas. Teníamos que entregar todo. Eso me va generando una paz y calma interior. Y cuando no se puede ganar, empata, tranquilo. Así decía Miguel. El decía ‘nunca pierdas dos partidos seguidos’. El equipo se fue poniendo duro y rocoso. Esa tranquilidad me la da el día a día”.

¿Qué hubiera hecho Miguel Russo después del Superclásico ganado? “Seguramente después del café, hubiéramos pedido un flan con dulce de leche”, cerró Juvenal.