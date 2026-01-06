Tecno

La inteligencia artificial no reemplaza la creatividad humana, la potencia y mejora la calidad de los inventos

Un estudio de la Universidad de Swansea reveló que la calidad de los diseños mejoró más del 200% cuando los participantes trabajaron junto a la IA

Un trabajo académico cuestiona la
Un trabajo académico cuestiona la idea de que la inteligencia artificial reemplaza la creatividad humana y destaca su aporte como herramienta de apoyo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio elaborado por la Universidad de Swansea desafió la creencia extendida de que la inteligencia artificial (IA) reemplaza la creatividad humana. Según los investigadores, el acompañamiento de un sistema de IA durante tareas de diseño no solo estimula el pensamiento divergente, sino que incrementa la concentración, la motivación y la calidad de los resultados.

Esta visión propone una colaboración entre personas y máquinas orientada a enriquecer el proceso creativo, en vez de acortarlo, abriendo posibilidades para su uso en áreas como la arquitectura, la música, el arte digital o la educación.

Esta aproximación podría transformar la percepción sobre el papel de la inteligencia artificial en el pensamiento humano. Frente a la idea de que automatiza o limita la creatividad, el estudio defiende que la IA puede ser una fuente de estímulo intelectual y un aliado en la búsqueda de soluciones novedosas.

Cómo la inteligencia artificial aporta a la creatividad del ser humano

La inteligencia artificial ofrece alternativas
La inteligencia artificial ofrece alternativas creativas diversas y fomenta la exploración de soluciones poco convencionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En uno de sus hallazgos más notables, el grupo de investigadores observó que la interacción activa con la IA llevó a mejoras en la calidad del diseño que superaron el 200%, con incrementos de hasta el 13.000% en algunos casos.

El estudio reveló que los usuarios que exploraron al menos una galería de propuestas generadas por la IA dedicaron más del doble de tiempo al proceso que aquellos que trabajaron sin este apoyo. Ese tiempo adicional contribuyó a mantener la atención y la motivación, impulsando la creatividad.

Lejos de actuar como mero sustituto, la IA se convierte en un colaborador flexible. Durante el experimento, los usuarios tenían la opción de seleccionar ideas, editarlas o simplemente observar cómo la IA proponía soluciones exitosas, extrañas o incluso fallidas.

Investigadores destacan que la IA,
Investigadores destacan que la IA, lejos de automatizar la creatividad, actúa como un colaborador flexible en procesos de diseño. (Imagen ilustrativa Infobae)

“Las sesiones en las que los participantes seleccionaron diseños desde las galerías para ser incluidos en el algoritmo mostraron la mayor mejora en la calidad del diseño”, afirmaron los autores del trabajo.

De qué forma se realizó el estudio sobre el impacto de la IA

El experimento se alejó de métodos tradicionales basados en encuestas o simulaciones. En su lugar, los autores diseñaron una plataforma interactiva, The Genetic Car Designer, que reunió datos de más de 800 participantes encargados de concebir un coche virtual capaz de superar distintos recorridos.

A lo largo de la tarea, los usuarios accedían a galerías con diseños generados mediante un algoritmo bautizado MAP-Elites. Este sistema no solo ofrece alternativas de alto rendimiento, sino que prioriza la diversidad y la exploración de caminos poco predecibles.

Incluso los diseños fallidos generados
Incluso los diseños fallidos generados por la IA contribuyeron a romper esquemas y ampliar las posibilidades creativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la diversidad estructurada, al ofrecer alternativas eficaces junto con opciones deliberadamente ineficaces, resultó ser decisiva para fomentar la inventiva.

Quizá lo más llamativo es que los diseños fallidos sirvieron, según indica el artículo, para “romper las ideas preconcebidas y explorar caminos menos evidentes”, una característica fundamental del pensamiento creativo. Así, la IA no impone respuestas, sino que presenta un espectro de posibilidades que impulsa a probar e improvisar.

Cómo debe ser concebida la creatividad con la irrupción de la IA

El estudio propone repensar la manera en que se evalúa la creatividad bajo este nuevo paradigma de colaboración.

La colaboración entre humanos y
La colaboración entre humanos y máquinas podría transformar disciplinas como la arquitectura, la música y el arte digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores advierten que “los métodos actuales de evaluación, centrados en el número de veces que los usuarios seleccionan o editan sugerencias, solo miden la implicación conductual. No obstante, simplemente visualizar sugerencias ya tiene un impacto positivo en el proceso de diseño”.

De este modo, los expertos aconsejan incluir métricas cognitivas y emocionales, para comprender el efecto completo de la IA sobre los procesos creativos.

En este sentido, para los investigadores el impacto de la IA debe ser visto como un complemento a la creatividad humana y no como un sustituto. La IA debe estar más encaminada en reemplazar al humano en tareas repetitivas pero no en las que requieren pensamiento crítico y análisis.

