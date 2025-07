¿Podría destruir la inteligencia artificial más empleos en el mundo?

Un escenario con máquinas que realizan las tareas que antes eran de ser vivos ya no solo es parte de la ciencia ficción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lo peor que uno podría hacer ahora mismo es tomar una decisión profesional compleja basándose en lo que la IA está haciendo hoy, porque simplemente no lo sabemos”, advirtió Ethan Mollick, profesor de negocios de la Universidad de Pensilvania y autor de “Co-Intelligence: Living and Working With AI”, en declaraciones a ABC News.

Esta incertidumbre sobre el futuro laboral ante la irrupción de la inteligencia artificial (IA) marca el debate actual, donde las predicciones oscilan entre escenarios de destrucción masiva de empleos y la creación de nuevas oportunidades.

Por qué crece el pánico alrededor del avance de la inteligencia artificial

La rápida expansión de herramientas de IA ha generado pronósticos alarmistas sobre el colapso de profesiones y la pérdida de millones de puestos de trabajo. Pero, varios analistas sostienen que, aunque la IA transformará el mercado laboral, podría abrir caminos para muchos trabajadores.

Estas herramientas son integradas en la mayoría de organizaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las empresas ya demandan empleados capaces de gestionar o supervisar la calidad de estas tecnologías, y surgen roles que requieren pensamiento complejo o creativo, donde los humanos complementan las tareas automatizadas.

A pesar de ello, persisten dudas sobre qué empleos emergerán en un campo laboral global, remodelado por la IA y otras tecnologías emergentes.

Qué dicen los expertos sobre el impacto de la IA en el sector laboral

Harry Holzer, profesor de políticas públicas en la Universidad de Georgetown y ex economista jefe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, subrayó al medio mencionado que “no es que la IA sea un maremoto sobre el cual no tenemos control; hay áreas en las que sí tenemos control”.

Todas las profesiones tendrán así sea una mínima influencia de la IA. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las proyecciones sobre el impacto de la IA en el empleo varían considerablemente. Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, declaró a Axios que la tecnología podría reducir a la mitad los empleos de nivel inicial en Estados Unidos en cinco años.

En contraste, una encuesta del Foro Económico Mundial a 1.000 grandes empresas globales identificó la IA como el principal motor de posibles aumentos de empleo para 2030.

Según este estudio, la tecnología contribuiría a la creación de 170 millones de empleos en todo el mundo en los próximos cinco años, superando ampliamente los 92 millones de empleos perdidos.

Cuál será el futuro de la implementación de inteligencia artificial en más espacios

Varios empleos han aparecido y potenciado con el aumento de la tecnología. (Imagen ilustrativa Infobae)

A lo largo de la historia, los avances tecnológicos han generado más empleos de los que han destruido, pero la IA representa un desafío inédito.

Mollick señaló que, aunque cada revolución tecnológica ha suscitado temores similares, “puede que sea diferente esta vez: la IA es una tecnología muy distinta. Pero desconocemos su forma”.

Mientras se aguarda el impacto total de la IA, ya se observan nuevos puestos vinculados a esta tecnología en empresas de diversos sectores, según Chris Martin, investigador principal del portal de empleo Glassdoor.

Los datos de Glassdoor, compartidos con ABC News, muestran que la proporción de ofertas laborales específicas de IA se duplicó entre 2023 y 2024. En lo que va de año, la proporción de estos puestos aumentó un 56 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Qué trabajos se pueden transformar gracias a la inteligencia artificial

La capacidad creativa será un factor que seguirá siendo indispensable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Martin explicó que los empleos en IA se dividen en dos grandes grupos. El primero abarca puestos tradicionales adaptados a tareas relacionadas con IA, como ingenieros de software o abogados especializados en esta tecnología.

El segundo, más reducido, corresponde a empleos creados exclusivamente para la IA, entre los que destaca un segmento en rápido crecimiento de puestos de formación en IA, donde la experiencia en idiomas extranjeros u otras materias ayuda a optimizar la tecnología.

Los puestos de capacitación en inteligencia artificial, que suelen ser independientes, crecieron más de cuatro veces en 2024 respecto al año anterior y continúan en aumento en 2025, según Glassdoor.

No obstante, algunos empleos específicos de IA han desaparecido. Martin indicó que las ofertas para “ingenieros de respuesta inmediata”, encargados de formular consultas para obtener respuestas útiles de IA, “prácticamente han desaparecido”.