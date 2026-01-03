Tecno

Un estudio demuestra que la IA falla al analizar textos presentados como poemas

La investigación demostró que el uso de recursos literarios, como metáforas y rimas, puede desactivar los filtros que normalmente bloquean contenido dañino en los chats de IA

Guardar
Estudio revela que la IA
Estudio revela que la IA puede ser engañada si se le escribe de manera poética. (Foto: Imagen ilustrativa)

Un estudio reciente realizado en Italia encendió una nueva señal de alerta sobre las limitaciones de seguridad de los sistemas de inteligencia artificial más utilizados del mundo. Investigadores de Ícaro Lab comprobaron que modelos conversacionales como ChatGPT, Gemini o Claude pueden responder a solicitudes que normalmente bloquearían si estas se formulan en formato poético, incluso cuando el contenido aborda temas considerados dañinos, peligrosos o prohibidos por sus propias normas internas.

El hallazgo expone una vulnerabilidad relevante en los mecanismos de control de la IA y plantea interrogantes sobre la capacidad real de estos sistemas para interpretar el lenguaje humano en toda su complejidad. Según el estudio, la simple variación en la forma —pasar de la prosa a la poesía— fue suficiente para que las barreras de seguridad dejaran de activarse en determinados casos.

La investigación fue difundida por Deutsche Welle (DW) y contó con la participación de Federico Pierucci, licenciado en Filosofía. En el artículo, Pierucci explicó que el equipo no recurrió a escritores ni poetas profesionales para diseñar los textos. “Lo hicimos nosotros mismos, con nuestras limitadas habilidades literarias. Quién sabe, si hubiéramos sido mejores poetas, podríamos haber tenido una tasa de éxito del 100%”, señaló.

Recurrir a poemas o prosas
Recurrir a poemas o prosas puede confundir a la IA y acceder a contenido sensible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una debilidad inesperada en los filtros de seguridad

El procedimiento fue relativamente simple: los investigadores elaboraron preguntas sobre temas que los modelos de IA suelen rechazar cuando se formulan de manera directa y las reescribieron en forma de poemas. Al introducirlas en los chats conversacionales, observaron que, en varios casos, los sistemas sí respondían, ignorando o interpretando de otro modo las restricciones programadas.

Este comportamiento reveló una debilidad que, hasta ahora, no había sido detectada con claridad. Los filtros de seguridad de la IA están diseñados para identificar intenciones, palabras clave y estructuras típicas del lenguaje cotidiano. Sin embargo, al enfrentarse a recursos literarios como metáforas, rimas o construcciones simbólicas, esos mismos filtros pueden fallar.

Para los investigadores, el desafío ya no es solo corregir esta falla puntual, sino entender por qué ocurre y hasta qué punto puede reproducirse con otras variaciones lingüísticas. “Hemos probado un tipo de variación: la poesía. La pregunta es si existen otras formas literarias, como los cuentos de hadas”, planteó Pierucci.

La IA ignora sus restricciones
La IA ignora sus restricciones programadas si es que se le escribe con poemas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lenguaje humano, un reto permanente para la IA

El estudio subraya un problema más amplio: la enorme diversidad y creatividad del lenguaje humano. “En general, las posibilidades de expresión humana son muy diversas y creativas. Se puede reescribir un texto de muchas maneras. Y algunas de ellas pueden implicar que las funciones de seguridad de una IA no se activen”, agregó el investigador.

Este punto resulta clave en un contexto en el que la inteligencia artificial se integra cada vez más en procesos sensibles, como la educación, la salud, la seguridad o la toma de decisiones empresariales. Si los sistemas no logran interpretar adecuadamente la intención detrás de un mensaje, existe el riesgo de que proporcionen respuestas inadecuadas o peligrosas.

La discusión no se limita al ámbito técnico. También abre un debate ético sobre cómo se diseñan los modelos, qué tipo de lenguaje priorizan y qué sucede cuando se enfrentan a expresiones culturales, literarias o creativas que se alejan de lo convencional.

El lenguaje humano sigue siendo
El lenguaje humano sigue siendo un problema para la IA al momento de detectar peligro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

IA, desigualdad y riesgos globales

El hallazgo del Ícaro Lab se produce en un momento de expansión acelerada del uso de la inteligencia artificial, especialmente en América Latina y el Caribe. Sin embargo, este crecimiento avanza junto a profundas desigualdades estructurales de ingreso, género y acceso a datos.

Informes recientes de Naciones Unidas y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierten que muchos sistemas de IA se entrenan con información incompleta o sesgada, lo que puede reproducir exclusiones en políticas sociales, mercados laborales, acceso al crédito y seguridad pública.

El estudio del PNUD titulado La próxima gran divergencia: por qué la IA podría agrandar la brecha entre países señala que, si bien la inteligencia artificial tiene el potencial de impulsar la productividad y el crecimiento económico, esos beneficios suelen concentrarse en economías con infraestructura digital sólida, capital humano calificado y capacidades tecnológicas avanzadas. En regiones como América Latina, esta dinámica podría profundizar las brechas existentes, tanto entre países como dentro de ellos.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialIALiteraturaLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Actualizaciones automáticas de las apps en el celular: cómo activarlas, limitarlas o desactivarlas

Elegir entre actualizar solo por WiFi o también con datos móviles puede marcar una gran diferencia, especialmente para quienes tienen planes limitados

Actualizaciones automáticas de las apps

Google Chrome cambia su modo lectura para Android: el usuario decide cuándo activarlo

La nueva versión 143 del navegador incorpora un acceso fijo al Modo Lectura, lo que garantiza su disponibilidad en cualquier página web

Google Chrome cambia su modo

Así puedes borrar objetos de una foto en iPhone sin usar Apple Intelligence y en solo segundos

Google Fotos se consolida como una de las opciones más simples para borrar elementos sin conocimientos técnicos

Así puedes borrar objetos de

El precio de ethereum para este 3 de enero

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

El precio de ethereum para

El sube y baja de bitcoin: cuál es su valor este 3 de enero

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y lanzado al mercado oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

El sube y baja de
DEPORTES
El Aston Villa de Dibu

El Aston Villa de Dibu Martínez volvió a ganar y sueña con dar pelea por el título de la Premier League

Arrancó el Rally Dakar con una buena actuación de los corredores argentinos

Así fue el primer día de pretemporada de Boca Juniors: tres bajas, dos renovaciones y una llamativa presencia entre los descartados

Las imágenes del primer día de trabajo de Marcelo Barovero en su nuevo rol en River Plate

Golpe de Sebastián Báez en la United Cup: venció al 6° del mundo, cortó una extensa racha y logró el mejor triunfo de su carrera

TELESHOW
De Catherine Fulop a Ricardo

De Catherine Fulop a Ricardo Montaner, la reacción de los famosos a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Carola del Bianco mostró cómo es un día de su vida en Villa La Angostura: “Así se vive lo real”

Juegos en el mar, familia y relax: la tarde de Emilia Attias en Punta del Este

Martín Bossi en Mar del Plata: “Vengo de una generación donde la vara estaba muy alta, hoy está muy baja”

Christian Sancho y Celeste Muriega vuelven al escenario donde se conocieron: “Acá nos chapamos por primera vez”

INFOBAE AMÉRICA

Una Ferrari y el récord

Una Ferrari y el récord mundial por la multa de tránsito más cara de la historia

Dioses, emperadores y numerales: el origen de los nombres en el calendario

Venezuela, en proceso

La última actividad oficial de Maduro horas antes de ser capturado: un encuentro con enviados de China

Primeros detalles: qué fuerza de elite fue la encargada de la misión que capturó a Nicolás Maduro