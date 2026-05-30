El Salvador

DoctorSV incorpora tecnología donada por Estados Unidos y refuerza la salud digital en El Salvador

Un lote de pantallas interactivas permitirá al sistema sanitario capacitar personal médico y ampliar la vigilancia epidemiológica, impulsando la transformación digital de la atención pública desde la creación de DoctorSV en 2025

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Representantes de DoctorSV, la Embajada de Estados Unidos y el programa Epic durante la entrega de pantallas interactivas para fortalecer la capacitación y el monitoreo sanitario en El Salvador (Cortesía Secretaría de Prensa).
Representantes de DoctorSV, la Embajada de Estados Unidos y el programa Epic durante la entrega de pantallas interactivas para fortalecer la capacitación y el monitoreo sanitario en El Salvador (Cortesía Secretaría de Prensa).

El Gobierno de El Salvador incorporó 55 pantallas interactivas para modernizar la formación médica y el monitoreo de emergencias sanitarias, una donación gestionada por la Embajada de Estados Unidos y el programa Epic.

Este aporte tecnológico, entregado a la plataforma DoctorSV, fortalece la capacidad operativa y técnica del sistema de salud salvadoreño mediante infraestructura digital avanzada.

La ceremonia de entrega, realizada este viernes 29 de mayo, reunió a funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, directivos de DoctorSV, representantes del Ministerio de Salud y miembros de la presidencia. Manuel Bello, director de DoctorSV, agradeció el respaldo internacional, señalando que la llegada de los equipos permitirá el desarrollo de un centro de capacitación especializado y un centro de monitoreo epidemiológico con tecnología de última generación.

La donación estadounidense consiste en un lote de 55 pantallas interactivas, que serán empleadas para la formación avanzada de personal sanitario y el seguimiento en tiempo real de emergencias de salud.

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De acuerdo con información oficial, el equipamiento servirá para la creación de un centro de simulación médica y un centro de monitoreo especializado, ambos orientados a la detección temprana de brotes e incidentes epidemiológicos.

Manuel Bello, director de DoctorSV, y David Kryzwda, representante de la Embajada de Estados Unidos, durante la presentación del donativo tecnológico para fortalecer la capacitación y la telemedicina en El Salvador (Cortesía Secretaría de Prensa).
Manuel Bello, director de DoctorSV, y David Kryzwda, representante de la Embajada de Estados Unidos, durante la presentación del donativo tecnológico para fortalecer la capacitación y la telemedicina en El Salvador (Cortesía Secretaría de Prensa).

David Kryzwda, encargado de negocios adjunto de la Embajada de Estados Unidos, destacó la importancia de la cooperación: “El equipo que entregamos hoy representa más que tecnología, es el compromiso de promover la salud y salvar vidas”. Agregó que la colaboración permitirá extender los servicios de telemedicina a comunidades alejadas, mejorando la cobertura sanitaria nacional.

Por su parte, Bello subrayó que el respaldo internacional permitirá a DoctorSV liderar procesos de capacitación especializada en análisis avanzado de datos, inteligencia artificial y simulación de escenarios de emergencia.

“Este respaldo fortalecerá directamente nuestra capacidad operativa y técnica, así como la del sistema de salud de El Salvador para anticipar, monitorear y responder oportunamente a los brotes de enfermedades”, expresó el funcionario.

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Autoridades de DoctorSV y representantes de la Embajada de Estados Unidos recorren el centro de atención remota, donde el personal médico brinda consultas y seguimiento a distancia utilizando tecnología digital (Cortesía Secretaría de Prensa).
Autoridades de DoctorSV y representantes de la Embajada de Estados Unidos recorren el centro de atención remota, donde el personal médico brinda consultas y seguimiento a distancia utilizando tecnología digital (Cortesía Secretaría de Prensa).

El papel de la inteligencia artificial y la telemedicina

DoctorSV, plataforma de telemedicina desarrollada por el Ministerio de Salud, fue inaugurada oficialmente el 13 de noviembre de 2025, luego de una etapa piloto enfocada en la atención remota y la respuesta a brotes.

El proyecto se consolidó con apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos y el socio implementador Palladium Global, como parte de una estrategia para ampliar el acceso a servicios médicos y fortalecer la vigilancia epidemiológica a escala nacional.

Por lo que, la infraestructura tecnológica entregada forma parte de una estrategia para integrar inteligencia artificial y telemedicina en la gestión de emergencias sanitarias.

El modelo de trabajo impulsado por DoctorSV incluye la documentación científica y la evaluación independiente de los resultados obtenidos, con el objetivo de posicionar a El Salvador como referente regional en innovación digital sanitaria.

El proyecto, apoyado por el programa Epic y ejecutado por Palladium Global, contempla la capacitación de profesionales en áreas como ciencia de datos y ciberseguridad, esenciales para el análisis y la respuesta ante amenazas sanitarias emergentes.

Doctor SV, ofrece atención en especialidades médicas, salud mental y nutrición. Foto cortesía Secretaría de Prensa Presidencia
Doctor SV, ofrece atención en especialidades médicas, salud mental y nutrición. Foto cortesía Secretaría de Prensa Presidencia

Desde su lanzamiento oficial, DoctorSV ha desarrollado una red de atención médica remota que permite consultas y seguimiento de pacientes a distancia.

Esta plataforma digital forma parte del plan de modernización del sistema de salud nacional, que incluye la colaboración con entidades internacionales para la transferencia de tecnología y conocimientos.

La cooperación entre los gobiernos de El Salvador y EE.UU. se formalizó a través de un memorando de entendimiento en salud, que prevé la expansión progresiva de la telemedicina y la instalación de centros de simulación médica en diferentes regiones del país.

Según datos oficiales, la entrega de las 55 pantallas interactivas constituye la primera fase de un plan de fortalecimiento que incluirá nuevas dotaciones de equipos y capacitación continua.

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