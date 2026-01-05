Tecno

Eclipse solar 2026: cuándo es, cómo verlo, en qué países y más preguntas en Google

Este fenómeno dará inicio a una trilogía de eclipses solares en la Península Ibérica entre 2026 y 2028

Guardar
España será epicentro mundial de
España será epicentro mundial de la astronomía con el eclipse solar total de 2026, el primero en más de un siglo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, España vivirá un acontecimiento astronómico sin precedentes en más de un siglo: un eclipse solar total cruzará la península de oeste a este, convirtiendo al país en epicentro mundial de la observación celeste.

Esta cita genera un amplio interés entre los usuarios, que han hecho tendencia varias preguntas en Google sobre su preparación, las zonas de interés y cuidado, por lo que ayudamos a resolverlas para disfrutar de la experiencia.

Cuándo es el eclipse solar total de 2026

El eclipse solar total de 2026 se vivirá el 12 de agosto y no solo será poderse ver desde la península ibérica desde 1912, sino que marca el inicio de una trilogía de eclipses que tendrá lugar en la región entre 2026 y 2028.

La magnitud de este evento radica en su rareza; la última vez que un eclipse de estas características se observó desde España continental fue en la segunda década del siglo XX, mientras que en Canarias ocurrió en 1959. Tras el fenómeno de 2026, los españoles deberán esperar hasta el año 2053 para volver a presenciar un eclipse solar total desde su territorio.

El eclipse solar total cruzará
El eclipse solar total cruzará la península ibérica de oeste a este el 12 de agosto de 2026, marcando un hecho histórico para la observación celeste. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El fenómeno comenzará a las 17:34 (hora oficial peninsular) en el mar de Bering y finalizará a las 21:58 en el océano Atlántico, recorriendo durante 264 minutos (poco menos de 4,5 horas) una extensa franja que incluye el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África.

El máximo del eclipse se producirá a las 19:46 cerca de Islandia, donde la totalidad alcanzará los 2 minutos y 18 segundos. En España, el eclipse se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular, mientras que en el sur se observará de manera parcial.

En qué países será posible ver el eclipse solar del 12 de agosto de 2026

El eclipse solar total será visible como parcial en el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África, pero la franja de totalidad convertirá a España en uno de los puntos privilegiados del planeta para su observación.

La franja de totalidad, donde la Luna cubrirá completamente el disco solar, atravesará España de oeste a este, comenzando por Galicia y finalizando en Baleares. Ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma se encuentran entre los puntos privilegiados para la observación.

El eclipse total de 2026
El eclipse total de 2026 inicia una trilogía de eclipses solares en la Península Ibérica entre 2026 y 2028, destacando su valor científico y turístico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En A Coruña, el eclipse comenzará a las 19:31, alcanzará su punto máximo a las 20:28 y finalizará a las 21:22, apenas minutos antes de la puesta de sol. La duración de la totalidad en esta ciudad será de 76 segundos, con el Sol a una altura de 12 grados sobre el horizonte. En Burgos, la totalidad durará 104 segundos y en Palma, el máximo del eclipse se registrará a las 20:32, con el Sol ya muy bajo, a solo 2 grados de altura.

España se encuentra en el extremo final de la franja de totalidad, lo que implica que el momento de oscuridad máxima coincidirá con el atardecer. Por ello, los expertos recomiendan buscar ubicaciones con buena visibilidad hacia el oeste, libres de obstáculos como edificios o montañas.

El hecho de que el fenómeno ocurra en pleno verano eleva las probabilidades de contar con cielos despejados en buena parte del país, un factor que puede permitir la observación óptima del eclipse.

Cómo ver de manera segura el eclipse solar total

El Gobierno y la comunidad científica han lanzado campañas informativas dirigidas tanto a la ciudadanía como a las administraciones públicas. Insisten en la importancia de la seguridad, la planificación y la divulgación científica.

El Gobierno y la comunidad
El Gobierno y la comunidad científica impulsan campañas informativas y guías oficiales para promover la observación segura del eclipse solar. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El eclipse de 2026 será total en amplias zonas del país, lo que permitirá experimentar una oscuridad repentina en pleno día, similar a un anochecer acelerado. Durante casi dos minutos, el disco solar quedará completamente oculto, permitiendo la observación de estrellas, planetas y la corona solar, la atmósfera exterior del Sol que solo puede verse durante un eclipse total.

Se esperan descensos de temperatura, cambios en el viento y alteraciones en el comportamiento de los animales ante la súbita ausencia de luz.

Las autoridades recuerdan que la observación segura es crucial: mirar directamente al Sol sin protección adecuada puede causar daños irreversibles en la vista. Por ello, se publicarán guías oficiales con mapas, horarios y medidas de seguridad, y se recomienda el uso exclusivo de gafas homologadas para eclipses.

Temas Relacionados

Eclipse solarGoogleEspañaEspaña-noticiasTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo derrotar a Polifemo en Hades 2, la estrategia definitiva para avanzar

Derrotar a este jefe otorga Lana, un recurso fundamental para desbloquear habilidades, recetas y optimizar el progreso

Cómo derrotar a Polifemo en

Lista de prefijos que alertan cuando una llamada es estafa, aplica también para WhatsApp

Autoridades advierten que responder o devolver estas comunicaciones puede generar cargos elevados y exponer datos personales a riesgos como el phishing o el robo de identidad

Lista de prefijos que alertan

CES 2026: Las Vegas anticipa el futuro del automóvil y la inteligencia artificial

En Las Vegas, la feria tecnológica más importante del mundo deja atrás los prototipos futuristas para enfocarse en vehículos personalizables, sistemas de IA agente y tecnologías que transforman la movilidad

CES 2026: Las Vegas anticipa

Esta es la forma más fácil de conocer la ubicación de un familiar o amigo con solo su número

Aplicaciones como WhatsApp, Google Maps o Instagram permiten compartir la localización en tiempo real de manera sencilla, segura y respetando la privacidad

Esta es la forma más

Conoce ‘la estafa del banco’ en WhatsApp, la suplantación que está espiando todo tu celular

Los ciberdelincuentes pueden obtener acceso directo a una cuenta bancaria al observar el ingreso de claves privadas durante una supuesta asistencia remota

Conoce ‘la estafa del banco’
DEPORTES
Javier Frana anunció el equipo

Javier Frana anunció el equipo de Copa Davis con cuatro debutantes para visitar a Corea del Sur

Conmoción por la muerte de un fisicoculturista en Brasil tras padecer una “bacteria carnívora”

La confesión de una leyenda del boxeo sobre su dura infancia: “Consumí agua para sobrevivir”

Impacto en la Premier League: Manchester United echó a su entrenador Rubén Amorim

Un piloto de la Fórmula 1 elogió el apoyo que recibe Franco Colapinto de los argentinos: “Impresionado”

TELESHOW
El emotivo mensaje de amor

El emotivo mensaje de amor de Darío Barassi a su esposa por su cumpleaños: “Somos equipo desde los 23″

Marta Fort contó los detalles de la fiesta más descontrolada que vivió: “Era un country entero”

Wanda Nara avivó los rumores de romance entre Evangelina Anderson con Ian Lucas: “¿Está confirmado?"

El álbum íntimo de las vacaciones de Griselda Siciliani y Luciano Castro en Brasil: relax, besos y complicidad

El desopilante ida y vuelta entre Adrián Suar y Martín Bossi al final de La Cena de los Tontos: “No le daba pelota”

INFOBAE AMÉRICA

Dictan detención preventiva contra el

Dictan detención preventiva contra el exgerente de la empresa estatal de alimentos en Bolivia

Expectativa por el destino de los 863 presos políticos que aún mantiene cautivos el régimen chavista

Bolivia: marcha contra el decreto supremo cumple su tercer día y anuncia su ingreso a La Paz

La crisis venezolana polariza Brasil mientras la alerta sigue alta en la frontera

La nueva doctrina Trump y el retorno de la seguridad hemisférica: Venezuela como anticipo del orden que viene