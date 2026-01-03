Tecno

Qué ocurre si no activa el modo avión en su celular durante un vuelo

Las autoridades aeronáuticas siguen exigiendo el uso del modo avión para evitar que las redes móviles 3G, 4G o 5G afecten equipos clave como el radioaltímetro

Guardar
Usar el modo avión al
Usar el modo avión al momento de abordar un vuelo es importante.

No activar el modo avión en el celular durante un vuelo no suele provocar consecuencias inmediatas visibles para el pasajero, pero sí implica un riesgo técnico que las autoridades aeronáuticas y aerolíneas buscan minimizar.

Aunque la probabilidad de una interferencia grave es baja, los organismos de aviación mantienen esta norma como una medida preventiva clave para proteger las comunicaciones y los sistemas de navegación de la aeronave, especialmente durante el despegue y el aterrizaje.

El celular se ha convertido en un dispositivo imprescindible en la vida cotidiana, tanto en el ámbito personal como laboral. Desde un solo equipo es posible realizar llamadas, enviar mensajes, participar en videollamadas, navegar por redes sociales, jugar en línea y gestionar tareas diarias. En ese contexto, funciones como el modo avión suelen pasar desapercibidas o considerarse secundarias, pese a que cumplen un rol específico en determinadas situaciones.

Diferentes expertos recomiendan activar el
Diferentes expertos recomiendan activar el modo avión antes de subir a la cabina. (Pexels)

El modo avión fue creado originalmente para cumplir con normas de seguridad aérea. Al activarlo, el dispositivo desactiva de forma inmediata todas sus conexiones inalámbricas: red celular, llamadas, mensajes de texto, datos móviles, wifi, Bluetooth y, en la mayoría de los casos, el GPS. De esta manera, el teléfono deja de emitir señales de radio que podrían interferir con otros sistemas.

Con el paso del tiempo, esta función empezó a utilizarse también en escenarios cotidianos, como ahorrar batería, evitar distracciones o mejorar la concentración. Sin embargo, su uso en los vuelos sigue siendo una recomendación obligatoria en la mayoría de las aerolíneas del mundo.

Durante un vuelo, los pasajeros reciben instrucciones claras para activar el modo avión antes del despegue. Aun así, muchos optan por ignorar la indicación bajo la idea de que la tecnología actual hace innecesaria esta medida. La percepción general es que un solo celular no puede causar problemas en un avión moderno, pero los expertos señalan que el riesgo no desaparece por completo.

Durante el vuelo, si no
Durante el vuelo, si no tienes activado el modo avión, el celular puede generar interferencia.

Según los expertos, los teléfonos móviles pueden generar interferencias mínimas dentro de la cabina que afecten las comunicaciones del piloto, especialmente cuando varios dispositivos intentan conectarse a antenas terrestres al mismo tiempo. A gran altura y velocidad, un celular busca señal de manera constante, conectándose y desconectándose de distintas torres, lo que incrementa la emisión de ondas.

Las autoridades aeronáuticas respaldan esta postura. Tanto la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en Estados Unidos como la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en España mantienen la exigencia de activar el modo avión durante el vuelo. El objetivo no es prohibir el uso de smartphones, sino evitar que las señales móviles 3G, 4G o 5G interfieran con instrumentos sensibles de la aeronave.

Uno de los sistemas más críticos es el radioaltímetro, que permite medir con precisión la distancia entre el avión y el suelo durante maniobras clave como el aterrizaje. Cualquier interferencia, por mínima que sea, puede afectar la lectura de este instrumento, lo que explica por qué las restricciones son más estrictas en determinadas fases del vuelo.

Algunas aerolíneas permiten usar celular,
Algunas aerolíneas permiten usar celular, pero con el modo avión activado para conectarse a wifi.

En contraste, las conexiones wifi o Bluetooth suelen considerarse seguras si la aerolínea las habilita. Muchas compañías ofrecen wifi a bordo y permiten el uso de auriculares inalámbricos, siempre que el modo avión esté activado y estas funciones se reactiven manualmente. De este modo, se evita la transmisión de señales celulares mientras se mantiene la conectividad interna del avión.

En algunos países, como Estados Unidos, incluso se han tomado medidas adicionales fuera de las aeronaves. Las potencias de las torres de telecomunicaciones cercanas a los aeropuertos están reguladas para reducir el riesgo de interferencias con los sistemas de navegación aérea, especialmente con la expansión de las redes 5G.

Si bien los especialistas coinciden en que la probabilidad de un incidente grave provocado por un celular es muy baja, el principio de seguridad en la aviación se basa en la prevención. Por ello, las normas no se actualizan en función de la comodidad del pasajero, sino del menor riesgo posible.

Temas Relacionados

CelularModo AviónLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Top 10 animes para ver en maratón este fin de semana

Cada semana se publican nuevos capítulos de las series que están en emisión en Japón

Top 10 animes para ver

Usar el teléfono como si fuera un BlackBerry aún es posible con estos dos nuevos dispositivos

Opciones innovadoras proponen recuperar el control y la eficiencia en dispositivos portátiles con productos enfocados en tareas profesionales

Usar el teléfono como si

Cómo recuperar una cuenta de WhatsApp si perdió el acceso: qué hacer y qué evitar

Una vez recuperado el perfil, se recomienda reforzar la seguridad activando la verificación en dos pasos

Cómo recuperar una cuenta de

Steam confirma su calendario de estrenos para enero de 2026: conoce la lista completa

Acción, rol, simulación y supervivencia conviven en los nuevos títulos que llegarán a Steam, reforzando la diversidad de experiencias dentro de la plataforma

Steam confirma su calendario de

Jeff Bezos revela el trabajo que la IA no podrá reemplazar en 2026

El fundador de Amazon afirmó que la creatividad humana sigue siendo clave para el progreso tecnológico, incluso cuando la IA asume cada vez más tareas

Jeff Bezos revela el trabajo
DEPORTES
La particular decoración en una

La particular decoración en una pared de la casa de Lionel Messi que se viralizó tras una foto con una figura del fútbol argentino

Platense cerró a una de las figuras de la liga boliviana para disputar la Copa Libertadores

Argentina dio pelea, pero cayó ante Estados Unidos en la United Cup y debe esperar otros resultados para clasificar

La polémica que se desató en Uruguay por una figura que se fue libre de Peñarol tras perder la final y firmó en Nacional: “No le debo nada a nadie”

Los 4 juveniles que Marcelo Gallardo llevó por primera vez de pretemporada en River Plate

TELESHOW
La intimidad del cumpleaños de

La intimidad del cumpleaños de Nacho Viale: “happy birthday”, un atardecer espectacular y baile hasta el amanecer

La sorpresa de Sabrina Rojas en vivo al descubrir un mensaje de Facundo Pieres que no respondió: “Podría estar en esa reposera”

La salida romántica de la China Suárez y Mauro Icardi bajo el frío de Estambul: “Nosotros”

De Catherine Fulop a Ricardo Montaner, la reacción de los famosos a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Carola del Bianco mostró cómo es un día de su vida en Villa La Angostura: “Así se vive lo real”

INFOBAE AMÉRICA

Por qué Enrique VIII terminó

Por qué Enrique VIII terminó enterrado bajo una tumba modesta pese a planear un mausoleo monumental

Así están las calles de Caracas tras la detención del dictador Nicolás Maduro

Cómo reflejaron los medios del mundo el operativo de EEUU en Venezuela y la caída de Maduro

Bruce Willis cambió los millones para cumplir el sueño de actuar con una estrella de Hollywood: “Pasamos mucho tiempo riéndonos”

La tumba de Tutankamón y la maldición del faraón: qué hay de mito y qué dice la ciencia sobre el hallazgo histórico