Steam y Epic Games traen estos videojuegos gratis en enero 2026: consigue 6 títulos

Epic Games Store se suma a la ola de gratuidad con dos propuestas destacadas. (Composición Infobae: Europa Press / GameRant)

El inicio de enero llega cargado de oportunidades para quienes disfrutan del gaming en PC. Tanto Steam como Epic Games Store han lanzado promociones especiales que permiten descargar seis títulos variados sin coste alguno. Desde shooters multijugador hasta aventuras narrativas y juegos de estrategia histórica, la selección de esta semana ofrece propuestas permanentes y otras disponibles solo por unos días.

Aprovechar estas ofertas es la mejor manera de ampliar tu biblioteca digital sin gastar un solo euro o dólar.

Juegos gratis en Steam: cuatro títulos permanentes para tu colección

Steam ha incorporado cuatro juegos free-to-play que puedes añadir a tu cuenta de forma indefinida. Entre ellos se encuentra Heist Royale, un shooter multijugador centrado en robos rápidos y enfrentamientos caóticos.

Heist Royale es un juego de disparos multijugador que se enfoca en asaltos veloces y combates intensos entre jugadores. (Steam)

Para quienes prefieren el terror y la narrativa oscura, Dark Chronicles: Reawakening of Evil ofrece una experiencia RPG con ambientación inquietante. La aventura y la exploración llegan de la mano de Journey to Shambhala, inspirada en leyendas orientales, mientras que The Backrooms Deluxe 2 desafía a los jugadores con terror psicológico ambientado en los enigmáticos y desconcertantes Backrooms.

Todos estos títulos pueden descargarse ya desde la plataforma y permanecerán en tu biblioteca sin límite de tiempo.

Epic Games Store: dos títulos premium gratis solo hasta el 8 de enero

Epic Games Store se suma a la ola de gratuidad con dos propuestas destacadas, accesibles solo hasta el 8 de enero. Total War: Three Kingdoms es uno de los referentes en estrategia histórica, ambientado en la China de los Tres Reinos, donde el jugador deberá gestionar diplomacia, economía, ejércitos y señores de la guerra en un mundo de gran profundidad táctica.

Jugar a Total War: Three Kingdoms implica asumir la gestión integral de un imperio a través de un mapa de campaña por turnos. (Steam)

Por su parte, Wildgate es un shooter multijugador PvPvE que incorpora modos de enfrentamiento por artefactos, batallas de flotas y expediciones de saqueo con extracción.

Estas promociones temporales permiten reclamar juegos completos que, una vez añadidos a tu cuenta, quedan disponibles para siempre, aunque no los juegues en el momento. Se trata de un fin de semana especialmente interesante para ampliar la colección de juegos en PC y descubrir nuevas experiencias sin coste.

Cómo jugar Total War: Three Kingdoms

Jugar a Total War: Three Kingdoms implica asumir la gestión integral de un imperio a través de un mapa de campaña por turnos, mientras se libran intensas batallas tácticas en tiempo real. El juego destaca por su enfoque en personajes carismáticos, cada uno con roles específicos —como Comandante, Vanguardia o Estratega— y la importancia de la diplomacia, que permite forjar alianzas, establecer vasallajes y declarar guerras, todo mientras se mantiene a flote la economía (gestión de dinero y alimentos) y se cuida la moral de las tropas, especialmente la de los generales.

En combate, el jugador puede optar por el modo “Romance” o “Registros”. (Steam)

Estrategia en el mapa de campaña: Al comenzar, los jugadores eligen un líder, como Cao Cao, Liu Bei o Sun Jian, y buscan expandir su dominio. El éxito depende de construir y mejorar edificaciones, gestionar recursos —como oro y provisiones— y mantener la estabilidad interna para evitar revueltas.

La diplomacia se convierte en una herramienta fundamental para conseguir victorias sin recurrir siempre al combate directo. Además, es esencial reclutar generales, cada uno con habilidades y funciones que impactan en la eficacia de las unidades. El espionaje permite sabotear enemigos, iniciar conflictos o robar avances tecnológicos, añadiendo profundidad estratégica.

Batallas en tiempo real: En combate, el jugador puede optar por el modo “Romance” (donde los generales actúan como héroes legendarios) o “Registros” (centrado en el realismo histórico). La formación de tropas resulta clave: muros de infantería proporcionan protección y las cargas de caballería pueden ser decisivas.

El juego destaca por su enfoque en personajes carismáticos, cada uno con roles específicos. (store.epicgames.com)

Los generales pueden enfrentarse en duelos uno a uno, influyendo notablemente en la moral de ambos bandos. La sinergia entre generales y unidades —por ejemplo, emparejar estrategas con arqueros para obtener más munición— ofrece ventajas tácticas.

Recomendaciones básicas: Es fundamental priorizar la gestión de alimentos y recursos financieros, evitar expandirse en exceso para no sobrepasar los límites diplomáticos, y aprovechar la ayuda disponible en el juego (tecla F1) para resolver dudas. Los estrategas, aunque no sean los mejores en combate directo, resultan vitales para el éxito general, mientras que los campeones son imprescindibles en los duelos. No subestimes el valor de un buen estratega en tu ejército.