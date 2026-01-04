Tecno

Steam y Epic Games traen estos videojuegos gratis en enero 2026: consigue 6 títulos

Total War: Three Kingdoms y Heist Royale son algunos de los juegos que se pueden obtener sin costo

Guardar
Epic Games Store se suma
Epic Games Store se suma a la ola de gratuidad con dos propuestas destacadas. (Composición Infobae: Europa Press / GameRant)

El inicio de enero llega cargado de oportunidades para quienes disfrutan del gaming en PC. Tanto Steam como Epic Games Store han lanzado promociones especiales que permiten descargar seis títulos variados sin coste alguno. Desde shooters multijugador hasta aventuras narrativas y juegos de estrategia histórica, la selección de esta semana ofrece propuestas permanentes y otras disponibles solo por unos días.

Aprovechar estas ofertas es la mejor manera de ampliar tu biblioteca digital sin gastar un solo euro o dólar.

Juegos gratis en Steam: cuatro títulos permanentes para tu colección

Steam ha incorporado cuatro juegos free-to-play que puedes añadir a tu cuenta de forma indefinida. Entre ellos se encuentra Heist Royale, un shooter multijugador centrado en robos rápidos y enfrentamientos caóticos.

Heist Royale es un juego
Heist Royale es un juego de disparos multijugador que se enfoca en asaltos veloces y combates intensos entre jugadores. (Steam)

Para quienes prefieren el terror y la narrativa oscura, Dark Chronicles: Reawakening of Evil ofrece una experiencia RPG con ambientación inquietante. La aventura y la exploración llegan de la mano de Journey to Shambhala, inspirada en leyendas orientales, mientras que The Backrooms Deluxe 2 desafía a los jugadores con terror psicológico ambientado en los enigmáticos y desconcertantes Backrooms.

Todos estos títulos pueden descargarse ya desde la plataforma y permanecerán en tu biblioteca sin límite de tiempo.

Epic Games Store: dos títulos premium gratis solo hasta el 8 de enero

Epic Games Store se suma a la ola de gratuidad con dos propuestas destacadas, accesibles solo hasta el 8 de enero. Total War: Three Kingdoms es uno de los referentes en estrategia histórica, ambientado en la China de los Tres Reinos, donde el jugador deberá gestionar diplomacia, economía, ejércitos y señores de la guerra en un mundo de gran profundidad táctica.

Jugar a Total War: Three
Jugar a Total War: Three Kingdoms implica asumir la gestión integral de un imperio a través de un mapa de campaña por turnos. (Steam)

Por su parte, Wildgate es un shooter multijugador PvPvE que incorpora modos de enfrentamiento por artefactos, batallas de flotas y expediciones de saqueo con extracción.

Estas promociones temporales permiten reclamar juegos completos que, una vez añadidos a tu cuenta, quedan disponibles para siempre, aunque no los juegues en el momento. Se trata de un fin de semana especialmente interesante para ampliar la colección de juegos en PC y descubrir nuevas experiencias sin coste.

Cómo jugar Total War: Three Kingdoms

Jugar a Total War: Three Kingdoms implica asumir la gestión integral de un imperio a través de un mapa de campaña por turnos, mientras se libran intensas batallas tácticas en tiempo real. El juego destaca por su enfoque en personajes carismáticos, cada uno con roles específicos —como Comandante, Vanguardia o Estratega— y la importancia de la diplomacia, que permite forjar alianzas, establecer vasallajes y declarar guerras, todo mientras se mantiene a flote la economía (gestión de dinero y alimentos) y se cuida la moral de las tropas, especialmente la de los generales.

En combate, el jugador puede
En combate, el jugador puede optar por el modo “Romance” o “Registros”. (Steam)

Estrategia en el mapa de campaña: Al comenzar, los jugadores eligen un líder, como Cao Cao, Liu Bei o Sun Jian, y buscan expandir su dominio. El éxito depende de construir y mejorar edificaciones, gestionar recursos —como oro y provisiones— y mantener la estabilidad interna para evitar revueltas.

La diplomacia se convierte en una herramienta fundamental para conseguir victorias sin recurrir siempre al combate directo. Además, es esencial reclutar generales, cada uno con habilidades y funciones que impactan en la eficacia de las unidades. El espionaje permite sabotear enemigos, iniciar conflictos o robar avances tecnológicos, añadiendo profundidad estratégica.

Batallas en tiempo real: En combate, el jugador puede optar por el modo “Romance” (donde los generales actúan como héroes legendarios) o “Registros” (centrado en el realismo histórico). La formación de tropas resulta clave: muros de infantería proporcionan protección y las cargas de caballería pueden ser decisivas.

El juego destaca por su
El juego destaca por su enfoque en personajes carismáticos, cada uno con roles específicos. (store.epicgames.com)

Los generales pueden enfrentarse en duelos uno a uno, influyendo notablemente en la moral de ambos bandos. La sinergia entre generales y unidades —por ejemplo, emparejar estrategas con arqueros para obtener más munición— ofrece ventajas tácticas.

Recomendaciones básicas: Es fundamental priorizar la gestión de alimentos y recursos financieros, evitar expandirse en exceso para no sobrepasar los límites diplomáticos, y aprovechar la ayuda disponible en el juego (tecla F1) para resolver dudas. Los estrategas, aunque no sean los mejores en combate directo, resultan vitales para el éxito general, mientras que los campeones son imprescindibles en los duelos. No subestimes el valor de un buen estratega en tu ejército.

Temas Relacionados

SteamEpic Games StoreHeist RoyaleVideojuegosTotal War: Three KingdomsLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

El secreto para que tanto un celular como otros dispositivos tengan internet cuando no hay luz

Mediante la función de “punto de acceso personal”, el teléfono puede compartir WiFi, pero para sostener la conexión durante un corte de luz es clave complementarlo con baterías portátiles y acciones de ahorro energético

El secreto para que tanto

Estudio reveló que la IA aumenta en un 50% la cantidad de artículos científicos pero reduce su calidad

Un análisis mostró que el uso de modelos como ChatGPT multiplica la cantidad de publicaciones, sobre todo en países no angloparlantes, pero no siempre garantiza solidez para la comunidad académica

Estudio reveló que la IA

Microsoft acaba con el truco para activar Windows 11 sin internet: qué implica esta decisión

Este cambio crea desafíos en zonas rurales, entornos sin conectividad o situaciones de emergencia

Microsoft acaba con el truco

Si retiras dinero de un cajero no olvides presionar esta tecla: elimina cualquier riesgo de fraude

Para mejorar la seguridad, inspeccionar el cajero y cubrir el PIN es clave. Además, destruir el recibo y rechazar ayuda de desconocidos reduce robos

Si retiras dinero de un

Google Chrome se convierte en un libro digital: así cambia el modo de lectura

Los usuarios pueden ajustar el tamaño del texto hasta un 250% y elegir entre diversas fuentes y colores de fondo

Google Chrome se convierte en
DEPORTES
Las perlitas de la fecha

Las perlitas de la fecha de la Premier: del teledirigido que impidió el triunfo del Liverpool al insólito festejo con un rival

El gol sobre el final de Enzo Fernández para el Chelsea que le arrebató el triunfo al Manchester City de Guardiola

El Rally Dakar dejaría Arabia Saudita: los motivos, la nostalgia por Argentina y cuál es el posible destino

La frase de una famosa canción que usó Gallardo para motivar al plantel de River Plate durante la pretemporada

Mastantuono volvió a sumar minutos en la goleada del Real Madrid: la reacción del público cuando reemplazó a Vinícius

TELESHOW
La tajante decisión que tomó

La tajante decisión que tomó Daniela Celis luego de embarazarse de sus gemelas: “Me replanteé la vida”

La tierna sorpresa de Rufina Cabré a su papá Nicolás antes de regresar a Turquía con la China Suárez

Chechu Bonelli disfruta su soltería en Punta del Este mientras crecen los rumores de romance con Facundo Pieres

El Chino Darín mostró orgulloso el antes y después del embarazo de Úrsula Corberó: cómo creció la pancita

El verano de Julieta Cardinali con su hija Charo Calamaro en Punta del Este: el asombroso parecido entre ambas

INFOBAE AMÉRICA

Tras un siglo, una copia

Tras un siglo, una copia perdida de “Alicia en el país de las maravillas” regresa su hogar original

Capturado Maduro, urge restituir la democracia para desmontar la dictadura en Venezuela

Trump advirtió que Delcy Rodríguez pagará “un precio muy alto” si no coopera con la transición en Venezuela

Netanyahu expresó su respaldo a las protestas en Irán y dijo que el pueblo podría “tomar el destino en sus manos”

¿Por qué Delcy Rodríguez?: claves para entender la transición que viene en Venezuela